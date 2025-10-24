English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Health Tips: గుడ్లను ఫ్రిడ్జ్‌లో పెట్టడం మంచిదేనా.. ఒకవేళ పెడితే ఏమవుతుంది..?

Store Eggs In Fridge: గుడ్లు అనేవి మన రోజు వారి ఆహారంలో ప్రధాన పాత్ర పోషించే పోషకాహార పదార్థం. కొందరికీ ప్రోటీన్ కోసం రోజు గుడ్లను తినడం అలవాటుగా మారిపోయింది. అయితే  గుడ్లను ఎలా నిల్వ చేయాలి.. ఫ్రిడ్జ్‌లో పెట్టాలా..? లేక బయట ఉంచాలా..? అనేది చాలా మందిలో వచ్చే డౌట్. మరి గుడ్లను ఫ్రిడ్జ్ లో ఉంచడం మంచిదేనా..? ఉంచితే ఏమవుతుంది..? అనేది ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Health Tips: గుడ్లను ఫ్రిడ్జ్‌లో పెట్టడం మంచిదేనా.. ఒకవేళ పెడితే ఏమవుతుంది..?

Is It Good To Store Eggs In The Fridge: గుడ్లు అనేవి మన రోజు వారి ఆహారంలో ప్రధాన పాత్ర పోషించే పోషకాహార పదార్థం. కొందరికీ ప్రోటీన్ కోసం రోజు గుడ్లను తినడం అలవాటుగా మారిపోయింది. అయితే గుడ్ల మీద సున్నితమైన షెల్ ఉంటుంది. ఇది సూక్ష్మజీవులను లోపలికి పోనివ్వకుండా కాపాడుతుంది. ఈ పొర దెబ్బతింటే గుడ్లు త్వరగా పాడవుతాయి. అందువల్ల గుడ్లను సేఫ్‌గా నిల్వ చేయడం చాలా అవసరం.

గుడ్లను ఫ్రిడ్జ్‌లో ఉంచితే ఏమవుతుంది..
1. బాక్టీరియా పెరుగుదల తగ్గుతుంది 
గుడ్లలో సాల్మొనెల్లా అనే హానికరమైన బాక్టీరియా పెరగడం ద్వారా అది విషంగా మారే ప్రమాదం ఉంది. ఫ్రిడ్జ్ ఉష్ణోగ్రతలు (0°C – 4°C) ఈ బ్యాక్టీరియా పెరుగుదలని నియంత్రిస్తాయి.
2. జీవిత కాలం పెరుగుతుంది 
గుడ్లు ఫ్రిడ్జ్‌లో ఉంచితే సుమారు 3 నుండి 5 వారాల వరకు ఫ్రెష్‌గా ఉంటాయి. గుడ్లను గది ఉష్ణోగ్రతలోనే ఉంచితే 7 నుండి 10 రోజుల్లోనే పాడైపోయే అవకాశం ఉంది.
3. వాసన, రుచి అలాగే ఉంటుంది
గుడ్లను ఫ్రిడ్జ్‌లో ఉంచడం వల్ల గుడ్ల రుచి, వాసన మారకుండా సురక్షితంగా ఉంటుంది.

గుడ్లను ఫ్రిడ్జ్‌లో ఉంచేటప్పుడు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఇవే..
1. గుడ్లను ఫ్రిడ్జ్‌లో పెట్టేటప్పుడు ముందుగా కడిగి.. ఎలాంటి తడి లేకుండా తుడిచాకే లోపల పెట్టాలి.
2. గుడ్లను ఫ్రిడ్జ్ డోర్‌లో కాకుండా లోపల ఉంచడం ఉత్తమం.
3. డోర్ ఓపెన్ చేసినప్పుడల్లా ఉష్ణోగ్రత మారుతుంది కాబట్టి గుడ్లపై ప్రభావం పడుతుంది. 
గుడ్లు ఫ్రెష్‌గా ఉన్నాయో లేదో ఇలా తెలుసుకోండి..
1. గుడ్లు పాడయ్యాయో లేదో తెలుసుకోవాలంటే నీటిలో వేసి చూడండి.
2. గుడ్లు నీళ్ల కిందికి వెళ్తే తాజాగా ఉన్న గుడ్లని అర్థం.
3. గుడ్లు కొంచెం పైకి లేస్తే వాడదగ్గ స్థితిలో ఉన్నాయని అర్థం. 
4. పూర్తిగా పైకి తేలితే పాడైపోయాయని అర్థం. 

