English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Hot Water: ఉదయం పరగడుపున ఒక గ్లాసు వేడి నీరు తాగితే మీ శరీరంలో ఏం జరుగుతుందో తెలుసా?

Hot Water Benefits: ఉదయం మనం తీసుకునే డైట్ వల్ల మన రోజంతటిపై ఆధారపడి ఉంటుంది. అయితే ఉదయం పరగడుపున తీసుకునే ఆహారంపై కూడా జాగ్రత్త వహించాలి. అదే విధంగా ప్రతిరోజు ఉదయం పరగడుపున ఒక గ్లాసు గోరువెచ్చని నీటిని తీసుకోవడం వల్ల ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు మెండుగా ఉంటాయి. ఇది శరీర ఆరోగ్యానికి సహాయపడుతుంది. మంచి హైడ్రేషన్‌ కూడా అందిస్తుంది. 

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Sep 22, 2025, 08:42 PM IST

Trending Photos

Bank Holiday: రేపు బ్యాంకులు బంద్‌.. నవరాత్రి మొదటి రోజు ఆర్‌బీఐ జారీ చేసిన సెలవు..!
5
bank holiday tomorrow
Bank Holiday: రేపు బ్యాంకులు బంద్‌.. నవరాత్రి మొదటి రోజు ఆర్‌బీఐ జారీ చేసిన సెలవు..!
Kattappa Daughter: కట్టప్ప కూతుర్ని ఎప్పుడైనా చూశారా? హీరోయిన్ లెవల్ హాట్ ఫోజులు..!
7
Kattappa
Kattappa Daughter: కట్టప్ప కూతుర్ని ఎప్పుడైనా చూశారా? హీరోయిన్ లెవల్ హాట్ ఫోజులు..!
RRB Exam Date: RRB అభ్యర్థులకు బిగ్ అలర్ట్.. ఎగ్జామ్ డేట్ ఫిక్స్.. పరీక్ష షెడ్యూల్ ఇలా డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి..!
5
Rrb Ntpc Exam Date
RRB Exam Date: RRB అభ్యర్థులకు బిగ్ అలర్ట్.. ఎగ్జామ్ డేట్ ఫిక్స్.. పరీక్ష షెడ్యూల్ ఇలా డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి..!
Abhishek Sharma: అభిషేక్ శర్మ గర్ల్‌ఫ్రెండ్ ఎవరో తెలుసా..? కావ్య మారన్ కాదండోయ్..!
7
Abhishek Sharma
Abhishek Sharma: అభిషేక్ శర్మ గర్ల్‌ఫ్రెండ్ ఎవరో తెలుసా..? కావ్య మారన్ కాదండోయ్..!
Hot Water: ఉదయం పరగడుపున ఒక గ్లాసు వేడి నీరు తాగితే మీ శరీరంలో ఏం జరుగుతుందో తెలుసా?

Hot Water Benefits: ప్రతిరోజు ఉదయం గ్లాసు గోరు వెచ్చని నీరు తీసుకోవడం వల్ల ఇమ్యూనిటీ స్థాయిలు పెరుగుతాయి. దీని రెగ్యులర్గా తీసుకోవడం వల్ల ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి. ఉదయం పరగడుపున ఈ గోరువెచ్చని నీళ్లు తీసుకుంటే అని శరీరంలో ఉన్న విష పదార్థాలు కూడా బయటికి వెళ్లిపోతాయి. 

Add Zee News as a Preferred Source

 ఉదయం పరగడుపున గ్లాసు గోరువెచ్చని నీళ్లు తీసుకోవడం వల్ల మన శరీరంలో ఉన్న విచార పదార్థాలు బయటికి పంపిస్తాయి ఇది అంటే ఇది నాచురల్ గా మీ శరీరాన్ని డిటాక్స్ చేస్తుంది శరీరంలో ఉన్న విష పదార్థాలను బయటికి పంపిస్తుంది. రాత్రి మీ శరీరంలో పేరుకుపోయిన విష పదార్థాలను ఉదయం ఒక గ్లాసు గోరువెచ్చని నీళ్లు తీసుకోవడం వల్ల అది క్లీన్ అయిపోతుంది 

 మెరుగైన రక్తప్రసరణ..
 ఉదయం గోరు వెచ్చని నీళ్లు తీసుకోవడం వల్ల రక్తప్రసరణ కూడా మెరుగ్గా మారుతుంది. ఇది రక్తనాళాలకు కూడా మంచి ఉపశమనం కలిగించి విస్తరించేలా చేస్తుంది. దీంతో ఆక్సిజన్ కూడా రక్తనాళాల గుండా సరైన విధంగా సరఫరా అవుతుంది. దీంతో మీ చర్మం కూడా ఆరోగ్యంగా కనిపిస్తుంది. ఎనర్జీ స్థాయిలో కూడా పెరుగుతాయి.

 శ్వాసకోశ సంబంధిత వ్యాధులతో బాధపడుతున్న వారు ఉదయం పరగడుపున గోరువెచ్చని నీళ్లు తీసుకోవాలి. ఇది సైనస్ వంటి వ్యాధులను కూడా దూరంగా ఉంచుతుంది. కొన్ని రకాల అలర్జీ సమస్యలను కూడా ఇది నివారిస్తుంది. రొంప సమస్యలతో బాధపడుతున్న వారికి మ్యూకస్ బిల్డప్ అవకాశం ఉంది. కాబట్టి గోరు వెచ్చని నీళ్లను తీసుకోవాలి. 

 గొంతు నొప్పికి చెక్.. 
 గొంతు నొప్పితో బాధపడుతున్న వాళ్లు కూడా గోరు వెచ్చని నీళ్లు తీసుకోవడం అలవాటు చేసుకోవడం వల్ల గొంతులో చికాకు నొప్పి సమస్య త్వరగా తగ్గిపోతుంది. అంతేకాదు జలుబు, దగ్గు, సీజనల్ అలర్జీతో బాధపడుతున్న వాళ్ళు అది తగ్గే వరకు గోరు వెచ్చని నీళ్లు మాత్రమే తీసుకోవాలి. తద్వారా మంచి హైడ్రేషన్ అందించడంతోపాటు త్వరగా సమస్య తగ్గిపోతుంది. 

 వెయిట్ లాస్..
 వెయిట్ లాస్ జర్నీలో ఉన్న వాళ్ళు గోరువెచ్చని నీళ్లు తీసుకోవడం వల్ల మెటబాలిజం బూస్ట్ అవుతుంది. ఇది క్యాలరీలను కరిగించేస్తుంది. అంతేకాదు బరువు నిర్వహణలో ఉంచుతుంది. అదనంగా అతిగా ఆకలి వేయకుండా చేస్తుంది. కడుపు నిండిన అనుభూతి కలుగుతుంది.

 చర్మ ఆరోగ్యం..
 ఉదయం పరగడుపున గోరు వెచ్చని నీటిని తీసుకోవడం వల్ల మీ చర్మం కూడా ఆరోగ్యంగా కనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే విష పదార్థాలు శరీరం నుంచి బయటికి వెళ్లిపోతాయి. కాబట్టి నేచురల్ గా మీ చర్మం మెరుస్తూ సాగుతూ హైడ్రేషన్ కూడా అందుతుంది.(Disclaimer: ఈ కథనం ఇంటర్నెట్లో అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం. వీటిని పాటించే ముందు వైద్య సలహా తీసుకోవాలి. ఈ సమాచారాన్ని Zee Media ధృవీకరించలేదు) 

ఇదీ చదవండి:  ఈ పుల్లని ఆకుకూరలో ఖనిజాలు పుష్కలం.. నమ్మలేని ఆరోగ్యం..!

ఇదీ చదవండి:  ఈ పప్పు తింటే విటమిన్‌ బీ12 సప్లిమెంట్‌ వేసుకున్నట్టే..! 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Hot Water Benefitshot water in the morningdrink hot water empty stomachwarm water for detoxhot water for weight loss

Trending News