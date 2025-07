Expiry Dates on Food.. ఆహార ప్యాకేజీలపై ఉండే గడువు తేదీలు చాలా మందిని గందరగోళానికి గురిచేస్తాయి. మజ్జిగ, పెరుగు, జున్ను వంటి పాడైపోయే వస్తువులపై.. బెస్ట్ బై (BEST BY), యూజ్ బై (USE BY), బెస్ట్ బిఫోర్ (BEST BEFORE) వంటి డేట్స్ కనిపిస్తాయి. దీంతో మనం ఈ తేదీలు గడిచిపోతే.. ఆహారం తినడం సురక్షితమా, కాదా అని ఆలోచిస్తాం. అసలు ఈ తేదీలు ఏమిటి..? అవి ఆహారం చెడిపోయిందని చెబుతాయా..? లేదా వేరే అర్థం ఉందా..? ఈ విషయాన్ని ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

ఈ తేదీలు మనకు ఏం చెబుతున్నాయి..

నిజం చెప్పాలంటే ఈ ఫుడ్ ప్యాకెట్స్ పై ఉన్న గడువు తేదీలు.. ఆహారం తినడానికి సురక్షితమా కాదా అనే విషయం కంటే, ఆహారం యొక్క నాణ్యత గురించి చెబుతాయి. ఒకవేళ డేట్ అయిపోతే మనం ఆ ఆహారాన్ని తినడానికి భయపడతాం. దీంతో ఆ ఫుడ్ వేస్ట్ అవుతుంది.

ఫుడ్ ప్యాకెట్స్ పై ఉన్న లేబుల్స్ కి అర్థం..

అయితే నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం ఆహార ఉత్పత్తులపై తయారీదారులు ఈ తేదీలను రాస్తారు. కానీ ఇవి ప్రభుత్వం నిర్దేశించినవి కావు. ఈ తేదీలు వేయడం తయారీదారుల సొంత ఇష్టం. అంటే ఈ తేదీలు ఆహారం యొక్క తాజాదనం లేదా రుచి గురించి సమాచారం ఇస్తాయి. కానీ ఆహారం చెడిపోయిందని ఖచ్చితంగా చెప్పవు.

BEST BY, BEST BEFOREకి అర్థం..

బెస్ట్ బై (BEST BY) లేదా బెస్ట్ బిఫోర్ (BEST BEFORE) అంటే.. ఆ తేదీ వరకు ఆహారం దాని ఉత్తమ రుచిని, నాణ్యతను కలిగి ఉంటుందని అర్థం. ఆ తేదీ దాటిన తర్వాత కూడా ఆహారం తినడానికి కొంతకాలం సురక్షితంగా ఉండవచ్చు. కానీ రుచిలో లేదా నాణ్యతలో కొంత తేడా ఉండవచ్చు.

USE BY, SELL BYకి అర్థం..

యూజ్ బై (USE BY) అని ఉంటే.. ఆ తేదీ వరకు మాత్రమే ఆహారం అత్యంత మంచి నాణ్యతలో ఉంటుంది. కానీ ఆ తేదీ గడిచినా తర్వాత మాత్రం ఆహారం తినడం సురక్షితం కాకపోవచ్చు. ముఖ్యంగా పాడైపోయే పదార్థాల విషయంలో. సెల్ బై (SELL BY) అనేది దుకాణదారుల కోసం రాసే తేదీ. ఆ తేదీలోపు ఆ ఉత్పత్తిని విక్రయించాలని సూచిస్తుంది.

ఫుడ్ తినడానికి సురక్షితమా, కాదా ఎలా తెలుసుకోవాలి..

నిపుణులు చెప్పేది ఏమిటంటే యూజ్ బై (USE BY).. తేదీ దాటిన కొన్ని రోజుల తర్వాత కూడా పాలు, మాంసం వంటి పాడైపోయే ఆహారాలు సురక్షితంగా ఉండవచ్చు. ఆహారం చెడిపోయిందా లేదా అని తెలుసుకోవడానికి దాని స్మెల్, కలర్, టేస్ట్ ని చెక్ చేయాలి. చెడు వాసన, రంగు మారడం లేదా వింత రుచి ఉంటేనే ఆ ఆహారాన్ని పక్కనపెట్టండి. ఫ్రీజర్‌లో నిల్వ చేసిన ఆహారం చాలా కాలం సురక్షితంగా ఉంటుంది. కానీ కొన్ని నెలల తర్వాత రుచిలో తేడా రావచ్చు.

ఎక్కువ ఆందోళన అవసరం లేదు..

కాబట్టి గడువు తేదీల గురించి ఎక్కువ ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదు. ఆహారం యొక్క నాణ్యతను అంచనా వేయడానికి మాత్రమే ఈ తేదీలు సహాయపడతాయి. కానీ ఆహారం చెడిపోయిందని నేరుగా చెప్పవు. ఈ తేదీలను అర్థం చేసుకుంటే ఆహారాన్ని వృథా చేయకుండా సురక్షితంగా ఉపయోగించుకోవచ్చు.

