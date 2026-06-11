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Heart Attack vs Cardiac Arrest: గుండెపోటు, కార్డియాక్ అరెస్ట్ ఒకటేనా? రెండింటి మధ్య ప్రతి ఒక్కరూ తెలుసుకోవాల్సిన అసలు తేడా ఇదే!

Heart Attack Vs Cardiac Arrest: ప్రస్తుతం చాలా మంది ఉరుకుల పరుగుల జీవితం, జీవనశైలి, అనారోగ్యకరమైన అలవాట్ల కారణంగా అనేక ఆరోగ్య సమస్యలను ఎదుర్కొంటున్నారు. వాటిలో గుండె సంబంధిత వ్యాధులు ప్రధానంగా కనిపిస్తున్నాయి. ఇటీవల గుండెపోటు ఘటనలు ఎక్కువగా నమోదవుతున్నాయి. అయితే చాలా మందికి హార్ట్ ఎటాక్ మరియు కార్డియాక్ అరెస్ట్ ఒకటేనని అనిపిస్తుంది. కానీ ఈ రెండింటి మధ్య స్పష్టమైన తేడా ఉంది. అదేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written ByAruna Maharaju
Published: Jun 11, 2026, 07:56 AM IST|Updated: Jun 11, 2026, 07:56 AM IST
Heart Attack vs Cardiac Arrest: గుండెపోటు, కార్డియాక్ అరెస్ట్ ఒకటేనా? రెండింటి మధ్య ప్రతి ఒక్కరూ తెలుసుకోవాల్సిన అసలు తేడా ఇదే!
Image Credit: What Is The Difference Between Heart Attack Vs Cardiac Arrest (source-file)

About the Author

Aruna Maharaju

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. స్పోర్ట్స్, లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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