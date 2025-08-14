English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Ashoka Chakra: మన జాతీయ జెండాలోని అశోక చక్రంలో ఉన్న 24 ఆకుల వెనుక ఉన్న అర్థం ఏంటంటే..!!

Indian Flag: మన మువ్వన్నెల జాతీయ జెండా మధ్యలో నీలిరంగులో మెరిసే అశోక చక్రం ఒక పవిత్రమైన చిహ్నం.  ఈ చక్రంలో 24 ఆకులు ఉన్నాయి. ఒక్కో ఆకు ఒక్కో మంచి లక్షణాన్ని సూచిస్తుంది. ఈ చక్రం సారనాథ్‌లో అశోక చక్రవర్తి నిర్మించిన స్తంభం నుంచి స్ఫూర్తి పొందింది. అశోకుడు ధర్మాన్ని పాటించమని చెప్పిన ఈ చక్రాన్ని కొన్ని మార్పులతో మన జెండాలో చేర్చారు. 79వ స్వాతంత్య్ర దినోత్సవం 79వ సందర్భంగా అశోక చక్రంలోని 24 ఆకుల గురించి ఇప్పుడు వివరంగా తెలుసుకుందాం.. 

24 Spokes Of The Ashoka Chakra: ఆగస్టు 15, 2025న భారతదేశం తన 79వ స్వాతంత్య్ర దినోత్సవాన్ని ఘనంగా జరుపుకుంటుంది. ఈ సందర్భంగా దేశవ్యాప్తంగా త్రివర్ణ జెండా పతాకం రెపరెపలాడుతుంది. మన జాతీయ జెండాలో కాషాయం, తెలుపు, ఆకుపచ్చ రంగులు ఉంటాయి. కాషాయం-ధైర్యం, త్యాగాలను.. తెలుపు-శాంతి, సత్యాలను..  ఆకుపచ్చ-సంతానోత్పత్తి, అభివృద్ధిని సూచిస్తాయి. 

మన జాతీయ జెండాలో మధ్యలో ఒక అందమైన చక్రం ఉంటుంది. దాన్ని అశోక చక్రం అంటారు. ఈ చక్రం అనే పదం సంస్కృతం నుండి వచ్చింది. ఇది కాలం లాగా నిరంతరం తిరుగుతూ, తన ప్రయాణాన్ని పూర్తి చేసి మళ్లీ మొదలయ్యే స్వభావాన్ని సూచిస్తుంది. అశోక చక్రాన్ని ధర్మచక్రంగా పిలుస్తారు. ఇది మన ప్రాచీన సంస్కృతిని, వారసత్వాన్ని గుర్తు చేస్తుంది. 

అశోక చక్రంలోని 24 ఆకులు రోజులో 24 గంటలను సూచిస్తాయి. అంటే మనం ఎప్పుడూ అలసట లేకుండా మంచి పనులు చేయాలని.. జీవితం కూడా ఎప్పుడూ చలనంలో ఉండాలని అర్థం. చాలా సంవత్సరాల క్రితం మౌర్య సామ్రాజ్యాన్ని పాలించిన అశోక చక్రవర్తి.. సారనాథ్ అనే ప్రదేశంలో ఒక స్తంభం నిర్మించాడు. ఆ స్తంభం పైన ధర్మ చక్రం చెక్కారు. ఆ చక్రాన్ని కొన్ని మార్పులు చేసి మన జాతీయ జెండా కోసం తీసుకున్నారు. ఈ చక్రం ధర్మానికి గుర్తుగా జెండాలో చేర్చారు. మన జెండాను మొదటిసారి 1947 జులై 22న ఆవిష్కరించారు. జెండాలో తెల్లని రంగు మీద నీలం, ఊదా రంగుల మిశ్రమంతో అశోక చక్రం ప్రకాశిస్తుంది. 

అశోక చక్రంలోని 24 ఆకుల వెనుక ఉన్న అర్థాలేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.. 

1. Peace: శాంతి (దేశంలోని ప్రతి వ్యక్తితో సామరస్యంగా, స్నేహపూర్వకంగా జీవించడం )
2. Love: ప్రేమ (మనం నివసించే దేశం పట్ల, ప్రతి జీవి పట్ల ప్రేమ కలిగి ఉండటం)
3. Health: ఆరోగ్యం (శరీరం మరియు మనసు రెండూ బలంగా, ఆరోగ్యంగా ఉండటం)
4. Chastity: పవిత్రంగా ఉండటం (సద్గుణాలతో, నీతిగా జీవితాన్ని గడపడం)
5. Forgiveness: క్షమాగుణం (మనుషులు, జీవులు మనల్ని బాధించినప్పటికి క్షమించగల సామర్థ్యం)
6. Friendship: స్నేహభావం (సమాజంలోని పౌరులందరితో స్నేహభావ సంబంధం కలిగి ఉండటం)
7. Service: సేవా భావం (దేశం, సమాజం కోసం సేవ చేయడానికి ఎప్పుడూ సిద్ధంగా ఉండటం)
8. Morality: నైతికత (వ్యక్తిగత, వృత్తిగత జీవితంలో మంచి ఉన్నత విలువలతో ఉండటం)
9. Sacrifice: త్యాగం (దేశం, సమాజం కోసం ఎటువంటి త్యాగానికైనా రెఢీగా ఉండటం)
10. Fraternity: సౌభ్రాతృత్వం (దేశ పౌరులందరితోనూ మన అన్న సోదరభావంతో మెలగడం)
11. Safety: భద్రత (దేశ రక్షణ కోసం ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో అయిన సన్నద్ధంగా ఉండటం)
12. Awareness: జ్ఞానం (ఏవి నిజాలు, ఏవి పుకార్లు అనే విషయాలపై పూర్తి అవగాహన కలిగిఉండటం)
13. Equality: సమానత్వం (సమానత్వ ప్రాతిపదికన సమాజ నిర్మాణానికి కృషి చేయడం)
14. Prosperity: శ్రేయస్సు (దేశ అభివృద్ధికి అన్ని విధాలుగా పాటుపడటం)
15. Organization: నిర్మాణం (దేశ సమగ్రత, ఐక్యతను బలోపేతం చేయడం)
16. Welfare: సంక్షేమం (దేశానికి, సమాజానికి మేలు చేసే కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనడం)
17. Justice: న్యాయం (అందరికీ లభించే న్యాయం గురించి కృషి చేయడం)
18. Co-operation: సహకారం (సమాజంలో పరస్పరం కలిసిమెలసి పనిచేయడం)
19. Duties: విధులు (ప్రతి ఒక్కరూ నిజాయితీగా తమ పనులను నిర్వర్తించడం)
20. Wisdom: వివేకం (సందర్భానికి తగినట్టు వ్యవహరించే వివేకం కలిగి ఉండటం)
21. Artha: ఆర్థిక పరిజ్ఞానం (డబ్బును ఉత్తమంగా వినియోగించే నేర్పు కలిగి ఉండటం)
22.  Policy: విధానం (దేశం నిర్మించిన విధి విధానాలపై విశ్వాసం కలిగి ఉండటం)
23. Industry: పరిశ్రమ (పారిశ్రామిక అభివృద్ధికి సాయపడటం)
24. Rights: హక్కులు (పౌరులందరూ తమ హక్కులను సక్రమంగా వినియోగించడం)

* ఈ 24 లక్షణాలు వ్యక్తిని, సమాజాన్ని, దేశాన్ని ఉన్నతంగా నిలబెడతాయి. ప్రతి ఒక్కరూ ఈ లక్షణాలను పాటిస్తే, దేశం పురోగతి సాధిస్తుంది. మన స్వాతంత్య్ర సమరయోధులు ఈ లక్షణాలను జెండాలో చేర్చి, మనం ఎలా జీవించాలో చెప్పారు. ఈ లక్షణాలను అర్థం చేసుకొని వాటిని ఆచరిస్తే.. మన దేశం మరింత గొప్పగా మారుతుంది.

