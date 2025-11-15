English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • లైఫ్ స్టైల్
  • WhatsApp Tricks: వాట్సాప్‌లో మిమ్మల్ని ఎవరైనా బ్లాక్ చేశారా? ఎక్కడ ఎలా తెలుసుకోవాలి!

WhatsApp Tricks: వాట్సాప్‌లో మిమ్మల్ని ఎవరైనా బ్లాక్ చేశారా? ఎక్కడ ఎలా తెలుసుకోవాలి!

How To Know Block Contact In WhatsApp: నేటి డిజిటల్ ప్రపంచంలో వాట్సాప్ ప్రతి ఒక్కరి రోజూవారీ జీవితంలో భాగమైపోయింది. కానీ, కొన్నిసార్లు మనకు దగ్గరగా ఉన్నవారు అకస్మాత్తుగా వాట్సాప్ నుంచి మాయమైపోతారు. ప్రొఫైల్ కనిపించకుండా పోతుంది. వాళ్లకు మెసేజ్ చేసినా ఎలాంటి స్పందన రాదు. అయితే వాళ్లు బ్లాక్ చేశారా? అనే అనుమానం వస్తుంది. 

Written by - Harish Darla | Last Updated : Nov 15, 2025, 07:52 AM IST

Trending Photos

Anushka Shetty: ఆ నిర్ణయం ద్వారానే జీవితం మారింది..44వ పుట్టినరోజు కీలక సీక్రెట్ బయటపెట్టిన అనుష్క..!
5
Anushka Shetty
Anushka Shetty: ఆ నిర్ణయం ద్వారానే జీవితం మారింది..44వ పుట్టినరోజు కీలక సీక్రెట్ బయటపెట్టిన అనుష్క..!
Huawei Mate 80: 20GB RAMతో Huawei Mate 80 సిరీస్‌ మొబైల్స్‌ త్వరలోనే లాంచ్‌.. ఫీచర్స్‌ ఇవే!
5
Honor 80
Huawei Mate 80: 20GB RAMతో Huawei Mate 80 సిరీస్‌ మొబైల్స్‌ త్వరలోనే లాంచ్‌.. ఫీచర్స్‌ ఇవే!
Samantha: నాగ చైతన్యకు ముందు సమంత ఎవరినీ ప్రేమించిందో తెలుసా? డేటింగ్ కూడా?
6
samantha
Samantha: నాగ చైతన్యకు ముందు సమంత ఎవరినీ ప్రేమించిందో తెలుసా? డేటింగ్ కూడా?
Bank Holiday: బ్యాంకులో పని ఉందా? రేపు బ్యాంకులు బంద్? రాష్ట్రంలో అన్ని బ్యాంకులు తెరిచే ఉంటాయా?
5
Bank Holiday
Bank Holiday: బ్యాంకులో పని ఉందా? రేపు బ్యాంకులు బంద్? రాష్ట్రంలో అన్ని బ్యాంకులు తెరిచే ఉంటాయా?
WhatsApp Tricks: వాట్సాప్‌లో మిమ్మల్ని ఎవరైనా బ్లాక్ చేశారా? ఎక్కడ ఎలా తెలుసుకోవాలి!

How To Know Block Contact In WhatsApp: నేటి డిజిటల్ ప్రపంచంలో వాట్సాప్ ప్రతి ఒక్కరి రోజూవారీ జీవితంలో భాగమైపోయింది. కానీ, కొన్నిసార్లు మనకు దగ్గరగా ఉన్నవారు అకస్మాత్తుగా వాట్సాప్ నుంచి మాయమైపోతారు. ప్రొఫైల్ కనిపించకుండా పోతుంది. వాళ్లకు మెసేజ్ చేసినా ఎలాంటి స్పందన రాదు. అయితే వాళ్లు బ్లాక్ చేశారా? అనే అనుమానం వస్తుంది. 

Add Zee News as a Preferred Source

మిమ్మల్ని ఎవరైనా వాట్సాప్‌లో బ్లాక్ చేస్తే.. ఎటువంటి ప్రత్యక్ష నోటిఫికేషన్‌ను పంపదు. ఈ క్రమంలో మిమ్మల్ని ఎవరూ బ్లాక్ చేశారో అనేది తెలుసుకోవడం కొంచెం కష్టతరమైన పనే. కానీ, ఇప్పుడు ఓ ట్రిక్ ఫాలో అవ్వడం ద్వారా మిమ్మల్ని ఎవరూ బ్లాక్ చేశారో అనే విషయాన్ని ఇప్పుడు స్పష్టంగా తెలుసుకోవచ్చు. కొన్ని సీక్రెట్ సంకేతాల ద్వారా బ్లాక్ చేసిన సమాచారాన్ని తెలుసుకోవచ్చు. అదెలాగో ఇప్పుడు తెలుసుకోవచ్చు.

1. Last Seen, Online గుర్తులు కనిపించకపోవడం..
మీరు ఎవరికైనా మెసేజ్ చేసినపుడు.. వారి చాట్ స్క్రీన్ పైభాగంలో 'లాస్ట్ సీన్' సమయం కనిపించకపోతే లేదా వారు 'ఆన్‌లైన్'లో ఉంటే, వారు బ్లాక్ చేశారని తెలియజేసే మొదటి సిగ్నల్. అయితే, ఒక వినియోగదారు ఈ వివరాలను వారి గోప్యతా సెట్టింగ్‌లలో దాచవచ్చని కూడా మనం గుర్తుంచుకోవాలి. కాబట్టి, ఇది కేవలం ప్రాథమిక నిర్ధారణ మాత్రమే. కానీ, ఖచ్చితంగా బ్లాక్ చేసినట్లు కాదు.

Also Read: Bihar Election Result 2025: అప్పుడు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్..ఇప్పుడు జన్ సురాజ్ పార్టీ..ప్రశాంత్‌ కిషోర్‌ను దెబ్బకొట్టిన జనాలు!

2. ప్రొఫైల్ పిక్చర్
బ్లాక్ చేసిన తర్వాత ఆ వ్యక్తి ప్రొఫైల్ పిక్చర్ (డిస్ప్లే ఫోటో - DP) కు బదులుగా అందులో ఏమీ పిక్చర్ కనిపించదు. వారు ఎన్నిసార్లు డీపీ మార్చినా.. అది మీకు కనిపించదు. కానీ, ఎప్పుడైతే వాళ్ల డీపీ అకస్మాత్తుగా కనిపించడం మానేసిందో అప్పుడే అది బ్లాక్ చేసినట్లు మీరు తెలుసుకోవచ్చు.

3. కాల్ ప్రయత్నం: 'వాట్సాప్ కాల్' కనెక్ట్ అవ్వదు!
మీరు వారికి WhatsApp ద్వారా వాయిస్ లేదా వీడియో కాల్ చేయడానికి ప్రయత్నించినప్పుడు, కాల్ రింగ్ కాకపోయినా..'కాలింగ్' అని చూపించి డిస్‌కనెక్ట్ అయితే మిమ్మల్ని బ్లాక్ చేసినట్లు నిర్ధారణ అవ్వొచ్చు. ముఖ్యంగా ఆ వ్యక్తి ఇతర సమయాల్లో ఆన్‌లైన్‌లో ఉన్నట్లు తెలిసినప్పటికీ కాల్స్ కనెక్ట్ కాకపోతే, ఇది బ్లాక్ చేశారని అర్థం. అయితే ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ సమస్య ఉన్నప్పుడు కూడా ఇలాంటి ప్రభావం కలుగుతుంది. 

4. డబుల్ టిక్ మార్క్..
మీరు పంపిన మెసేజ్‌కు ఒకటి కంటే ఎక్కువ రెండు టిక్ మార్క్స్ కనిపించకపోతే అది కచ్చితంగా వారు మిమ్మల్ని బ్లాక్ చేశారని అర్థం. బ్లాక్ చేసిన వారికి ఎన్ని మెసేజ్‌లు పంపినా అవి రెండు టిక్స్ కనిపించవు.

5. గ్రూపులో చేర్చడానికి 'మాస్టర్ ప్లాన్'!
ఈ పరీక్ష చాలా ఖచ్చితమైన ఫలితాన్ని ఇవ్వగలదు. మీరు వెంటనే ఒక కొత్త వాట్సాప్ గ్రూప్‌ను సృష్టించి, మిమ్మల్ని బ్లాక్ చేసి ఉండవచ్చని మీరు అనుమానిస్తున్న వ్యక్తిని గ్రూప్‌లో యాడ్ చేయడానికి ప్రయత్నించండి. వాట్సాప్ మీరు వారిని జోడించలేకపోయారని సందేశాన్ని చూపిస్తే, మీరు బ్లాక్ చేసినట్లు దాదాపుగా ఖాయం అయినట్టే. 

బ్లాక్-ఆహ్? చింతించకండి!
ఈ సంకేతాలు చాలా వరకు వర్తిస్తే, మీరు బ్లాక్ చేసి ఉండొచ్చు. అయితే, చాలా మంది వెంటనే భయపడి చాట్‌లను తొలగించడం లేదా గొడవలకు దిగడం వంటి చర్యలకు దిగుతారు. ఇది అనవసరం. బ్లాక్ చేయడం అనేది వ్యక్తిగత గోప్యతా నిర్ణయం అని మనం గౌరవించాలి. ఇది తాత్కాలికం కావచ్చు లేదా గోప్యతా సెట్టింగ్‌లలో మార్పు కూడా కావచ్చు.

Also Read: itel A90 Limited Edition: 128 GB మెమోరీ, 5000 mAh బ్యాటరీతో రూ. 7,500 కంటే తక్కువ ధరకే లిమిటెడ్ వర్షెన్ స్మార్ట్ ఫోన్!

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

...Read More

WhatsappWhatsApp TipsWhatsApp block signshow to know WhatsApp blockWhatsApp last seen missing

Trending News