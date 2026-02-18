Best AC in India: వేసవిలో ఏసీ కొనాలనుకుంటున్నారా? 3-స్టార్ vs 5-స్టార్..మీ ఇంటికి ఏది బెటర్?

3 star or 5 Star AC Which Is Better: వేసవి కాలం వచ్చేస్తోంది.. భానుడి భగభగలకు చెక్ పెట్టేందుకు చాలా మంది ఏసీల కొనుగోలుకు మొగ్గు చూపుతున్నారు. అయితే ఏసీ కొనడానికి వెళ్ళినప్పుడు ఎదురయ్యే అతిపెద్ద సందేహం.. '3 స్టార్ ఏసీ తీసుకోవాలా? లేక 5 స్టార్ ఏసీ బెటరా?' అనేది. ఏసీ రేటింగ్ను భారతదేశంలో BEE (Bureau of Energy Efficiency) నిర్ణయిస్తుంది. స్టార్స్ ఎక్కువగా ఉంటే విద్యుత్ ఆదా అంత ఎక్కువగా ఉంటుందని అర్థం.
3-స్టార్ ఏసీ (తక్కువ ధర - ఎక్కువ బిల్లు)
3-స్టార్ ఏసీ దీని ప్రారంభ ధర 5-స్టార్ ఏసీ కంటే తక్కువగా ఉంటుంది. బడ్జెట్ తక్కువగా ఉన్నవారికి ఇది మంచి ఆప్షన్. ఇది 5-స్టార్ ఏసీ కంటే ఎక్కువ విద్యుత్తును వినియోగిస్తుంది. ఫలితంగా నెలవారీ కరెంటు బిల్లు భారంగా మారుతుంది. మీరు ఏసీని రోజుకు కేవలం 2-3 గంటలు మాత్రమే వాడితే లేదా సంవత్సరంలో కేవలం రెండు నెలలు మాత్రమే ఉపయోగిస్తే 3-స్టార్ ఏసీ సరిపోతుంది.
5-స్టార్ ఏసీ (ఎక్కువ ధర - భారీ పొదుపు)
ఇది అత్యంత శక్తి సామర్థ్యం కలిగినది. 3-స్టార్ ఏసీతో పోలిస్తే కరెంటు బిల్లులో ఏటా వేల రూపాయలు ఆదా చేస్తుంది. దీని కొనుగోలు ధర 3-స్టార్ మోడల్ కంటే దాదాపు రూ.5,000 నుండి రూ.10,000 వరకు ఎక్కువగా ఉండవచ్చు. మీరు రోజుకు 6 నుండి 8 గంటల కంటే ఎక్కువ సమయం ఏసీని ఉపయోగిస్తుంటే, 5-స్టార్ ఏసీయే బెస్ట్. మీరు పెట్టిన అదనపు పెట్టుబడి 2-3 ఏళ్లలోనే కరెంటు బిల్లుల పొదుపు రూపంలో తిరిగి వచ్చేస్తుంది.
స్టార్ రేటింగ్తో పాటు ఇవి కూడా ముఖ్యం..
కేవలం స్టార్ రేటింగ్ చూస్తే సరిపోదు, ఏసీ పనితీరు బాగుండాలంటే కింది విషయాలు గమనించాలి. గది చిన్నదైతే 1 టన్, మీడియం అయితే 1.5 టన్, పెద్ద హాల్ అయితే 2 టన్నుల ఏసీని ఎంచుకోవాలి. తప్పు టన్నేజ్ ఎంచుకుంటే 5-స్టార్ ఏసీ కూడా ఎక్కువ బిల్లును ఇస్తుంది. ఇన్వర్టర్ ఏసీలు కంప్రెసర్ వేగాన్ని నియంత్రిస్తాయి. దీనివల్ల విద్యుత్ ఆదా అవ్వడమే కాకుండా గదిలో ఉష్ణోగ్రత స్థిరంగా ఉంటుంది.
మంచి సర్వీస్ నెట్వర్క్ ఉన్న బ్రాండ్ను ఎంచుకోవడం వల్ల భవిష్యత్తులో రిపేర్ ఖర్చులు తగ్గుతాయి. మీరు ఏసీని దీర్ఘకాలం (5-8 ఏళ్లు) వాడాలని ప్లాన్ చేస్తే, కళ్లు మూసుకుని 5-స్టార్ ఏసీ తీసుకోవడం తెలివైన పని. తక్కువ వాడకం ఉన్నవారికి మాత్రమే 3-స్టార్ ఏసీ ఆర్థికంగా ప్రయోజనకరంగా ఉంటుందని నిపుణులు అంటున్నారు.
