White Hair Treatment: జుట్టుపై కర్పూరం పెట్టుకుంటే ఏమవుతుంది? దిమ్మతిరిగే ట్రిక్ మీకోసం..

How To Use Camphor For Hair: ఈ రోజుల్లో ప్రజలు అనేక జుట్టు సమస్యలతో బాధపడుతున్నారు. అది తలలో ఇన్ఫెక్షన్ లేదా చుండ్రు కావచ్చు. ఇవన్నీ జుట్టు రాలడానికి దారితీస్తాయి. కానీ జుట్టు రాలడానికి కర్పూరం వాడటం చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటుందని తెలిస్తే మీకు ఆశ్చర్యం కలుగుతుంది. కర్పూరం మీ తలని శుభ్రపరచడమే కాకుండా అనేక సమస్యలను పరిష్కరించడంలో కూడా సహాయపడుతుంది. జుట్టుకు కర్పూరం ఎలా ఉపయోగించాలో, దాని ప్రయోజనాలను తెలుసుకుందాం.
చుండ్రు, తలపై ఇన్ఫెక్షన్ల వల్ల జుట్టు రాలడం జరుగుతుంది. ఈ విషయంలో కర్పూరం సహాయపడుతుంది. కర్పూరం యాంటీ బాక్టీరియల్, యాంటీ ఫంగల్ లక్షణాలతో సమృద్ధిగా ఉంటుంది. ఇది తలపై చర్మాన్ని శుభ్రపరచడానికి, జుట్టును పోషించడానికి సహాయపడుతుంది. ఇది జుట్టులో రక్త ప్రసరణను మెరుగుపరుస్తుంది. ఆరోగ్యంగా ఉంచుతుంది. జుట్టు రాలడాన్ని నివారిస్తుంది.
కర్పూరం జుట్టుకు చాలా ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. ఇది తెల్లని జుట్టును నివారించడానికి, ఆలస్యం చేయడానికి ఒక సహజ మార్గం. ఈ నూనెను మీ తలకు పూయడం వల్ల మీ జుట్టు శుభ్రంగా ఉంటుంది. ఫ్రీ రాడికల్స్ నుండి రక్షిస్తుంది. ఇది జుట్టు తెల్ల రంగులోకి మారకుండా కూడా నిరోధిస్తుంది.
కొబ్బరి నూనెతో కర్పూరం:
కొబ్బరి నూనె వేడి చేసి దానికి కర్పూరం పొడి కలపండి. ఈ రెండింటినీ కలిపి కాటన్ బాల్ తో మీ జుట్టుకు అప్లై చేయండి. తర్వాత, మీ జుట్టును సున్నితంగా మసాజ్ చేయండి. ఇది జుట్టు పెరుగుదలను ప్రోత్సహిస్తుంది. మీ తలపై చర్మం శుభ్రంగా ఉంచుతుంది.
ఆవనూనెతో కర్పూరం:
ఆవనూనెకు కర్పూరం పూయడం వల్ల జుట్టు పెరుగుదల పెరుగుతుంది. ఆవనూనెను వేడి చేసి, దానికి కర్పూరం వేసి, మీ జుట్టుకు అప్లై చేసి సున్నితంగా మసాజ్ చేయండి. ఇది జుట్టు రాలడం తగ్గించడంలో.. జుట్టు పెరుగుదలను పెంచడంలో సహాయపడుతుంది.
(గమనిక: పైన పేర్కొన్న సమాచారం కొన్ని నివేదికల ఆధారంగా రూపొందించినది. వీటిని పాటించే ముందు సంబంధిత వైద్య నిపుణున్ని సంప్రదించడం మేలు. దీన్ని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించడం లేదు.)
