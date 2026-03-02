English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Black Rice: బ్లాక్ రైస్ తింటే శరీరంలో అద్భుతం జరగడం ఖాయం..

Black Rice News: బ్లాక్ రైస్ ఆహారంగా తీసుకోవడం శరీరానికి ఎంతో మంచిదని ఆరోగ్య నిపుణులు తెలుపుతున్నారు. ముఖ్యంగా ఇందులో లభించే కొన్ని రకాల అద్భుతమైన గుణాలు తీవ్ర దీర్ఘకాలిక వ్యాధుల నుంచి కూడా ఎంతగానో ఉపశమనం కలిగిస్తాయి. అంతేకాకుండా శరీరాన్ని ఆరోగ్యంగా ఉంచుతాయి.

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Mar 2, 2026, 07:17 PM IST

Trending Photos

Allu Arjun: అభిమానిని కొట్టిన అల్లు అర్జున్.. ఆ తరువాత ఏమైందంటే..!
5
Allu Arjun fan video
Allu Arjun: అభిమానిని కొట్టిన అల్లు అర్జున్.. ఆ తరువాత ఏమైందంటే..!
Gold Rate: బంగారం, వెండి ధరలు భారీగా పెరిగే ఛాన్స్…ఇరాన్ - అమెరికా యుద్ధం దెబ్బతో గోల్డ్, సిల్వర్ కొత్త రికార్డులు తాకుతాయా..? ఇన్వెస్టర్లు ఏం చేయాలి..?
5
Gold Rate Today
Gold Rate: బంగారం, వెండి ధరలు భారీగా పెరిగే ఛాన్స్…ఇరాన్ - అమెరికా యుద్ధం దెబ్బతో గోల్డ్, సిల్వర్ కొత్త రికార్డులు తాకుతాయా..? ఇన్వెస్టర్లు ఏం చేయాలి..?
Secret Celebrity Wedding: సీక్రెట్ గా పెళ్లి చేసుకునేసిన టాప్ సెలబ్రిటీస్.. ఏం జరిగిందంటే..!
5
Zendaya Secret Wedding
Secret Celebrity Wedding: సీక్రెట్ గా పెళ్లి చేసుకునేసిన టాప్ సెలబ్రిటీస్.. ఏం జరిగిందంటే..!
Anchor Rashmi: ఎగస్ట్రాలు చేస్తే ఆ పనిచేయండి.!. ఖమేనీ మద్దతు దారులపై యాంకర్ రష్మి సంచలన ట్విట్.. ఏమనిందంటే..?
6
Us Israel strikes on iran
Anchor Rashmi: ఎగస్ట్రాలు చేస్తే ఆ పనిచేయండి.!. ఖమేనీ మద్దతు దారులపై యాంకర్ రష్మి సంచలన ట్విట్.. ఏమనిందంటే..?
Black Rice: బ్లాక్ రైస్ తింటే శరీరంలో అద్భుతం జరగడం ఖాయం..

Black Rice Telugu News: సాధారణంగా మనమంతా తెల్ల బియ్యం తింటూ ఉంటాం.. కానీ మార్కెట్లో వివిధ రకాల రంగుతో కూడిన బియ్యాలుంటాయి. అందులో నలుపు రంగు బియ్యం ఒకటి. నిజంగా నలుపు రంగు బియ్యాన్ని ఆహారంగా వినియోగించడం వల్ల ఎన్నో రకాల ప్రయోజనాలు కలుగుతాయని ఆరోగ్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. మన పూర్వీకులు ఎక్కువగా ఈ రంగు బియ్యాన్ని వినియోగించేవారు. రోజు మధ్యాహ్నం భోజనం తో పాటు రాత్రి డిన్నర్ లో ఈ విజయాన్ని వినియోగిస్తే ఎలాంటి అనారోగ్య సమస్యల బారిన పడకుండా ఉంటారని ఆరోగ్య నిపుణులు తెలుపుతున్నారు. అలాగే ఈ బియ్యంలో కొన్ని రకాల అద్భుతమైన పోషకాలు కూడా లభిస్తాయని వారు చెబుతున్నారు.

Add Zee News as a Preferred Source

బ్లాక్ రైస్ రోజు తినడం వల్ల శరీరానికి అధిక మోతాదులో ఆంథోసైనిన్ (Anthocyanin) అనే శక్తివంతమైన యాంటీ ఆక్సిడెంట్ లభిస్తుంది. ఇది శరీరానికి ఎంతో మేలు చేస్తుంది. ముఖ్యంగా దీర్ఘకాలిక వ్యాధులతో బాధపడుతున్న ప్రతి ఒక్కరు దీనిని తీసుకోవడం వల్ల మంచి ఫలితాలు కూడా పొందుతారు. అంతేకాకుండా ఇతర అనారోగ్య సమస్యల బారిన పడకుండా ఉంటారని కొంతమంది ఆరోగ్య నిపుణులు తెలుపుతున్నారు. 

బ్లాక్ రైస్ తో కలిగే లాభాలు ఇవే..
గుండె ఆరోగ్యం 
ముఖ్యంగా బ్లాక్ రైస్ తినడం వల్ల గుండె ఆరోగ్యం చాలావరకు మెరుగుపడే అవకాశాలు ఉన్నాయట. అంతేకాకుండా ఇందులో లభించే కొన్ని గుణాలు చెడు కొలెస్ట్రాల్ను తగ్గించేందుకు క్రియాశీలక పాత్ర పోషిస్తాయి.. దీనివల్ల గుండెపోటు వచ్చే ప్రమాదం కూడా పూర్తిగా తగ్గుతుందని ఆరోగ్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇప్పటికే గుండెపోటు సమస్యలతో బాధపడుతున్న ప్రతి ఒక్కరు తప్పకుండా బ్లాక్ రైస్ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది.

బరువు తగ్గడానికి..
ఇందులో లభించే అద్భుతమైన పీచు పదార్థం శరీరంలోని జీర్ణ క్రియ వ్యవస్థను మెరుగుపరిచేందుకు క్రియాశీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. దీనివల్ల శరీర బరువు కూడా ఎంతో సులభంగా నియంత్రణలో ఉంటుందని ఆరోగ్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. అలాగే రోజు ఉదయాన్నే తినడం వల్ల కడుపు నిండిన అనుభూతి లభిస్తుంది.. దీనివల్ల ఎక్కువ తినాలని కోరికలు కూడా తగ్గుతాయి.. దీంతో శరీర బరువు కూడా నియంత్రణలో ఉంటుంది. 

మధుమేహం నియంత్రణ 
ముఖ్యంగా ఈ అన్నంలో గ్లైసెమిక్ ఇండెక్స్ తక్కువగా ఉంటుంది. కాబట్టి రక్తంలోని చక్కర స్థాయిలను ఒక్కసారిగా పెంచకుండా ఎంతగానో సహాయపడుతుంది. ముఖ్యంగా మధుమేహం ఉన్నవారు వైట్ రైస్ కు బదులుగా దీనిని తీసుకోవడం వల్ల రక్తంలోని చక్కెర పరిమాణాలు నియంత్రణలో ఉంటాయి. అలాగే ఇతర దీర్ఘకాలిక వ్యాధుల బారిన పడకుండా ఉంటారని ఆరోగ్య నిపుణులు తెలుపుతున్నారు.

లివర్ డిటాక్స్..
నల్లబియ్యం లో అద్భుతమైన పోషకాలు ఉంటాయి. ఇవి శరీరానికి మేలు చేయడమే కాకుండా కాలయాన్ని ఆరోగ్యవంతంగా చేసేందుకు క్రియాశీలక పాత్ర పోషిస్తాయి. ముఖ్యంగా ఇందులోని లభించే కొన్ని అద్భుతమైన గుణాలు కాలయంలో పేరుకుపోయిన మలిన పదార్థాలను బయటికి పంపించేందుకు ఎంతగానో సహాయ పడతాయి. అంతేకాకుండా తీవ్ర కాలయ వ్యాధుల బారిన పడకుండా కూడా కాపాడుతాయని ఆరోగ్య నిపుణులు తెలుపుతున్నారు.

Also Read: Redmi 14C 5G Offer: రెడ్‌మీ 5G ఫోన్ కేవలం రూ.6,500కే! సగం ధరకే స్మార్ట్‌ఫోన్..అదిరిపోయే ఆఫర్!

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook 

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

...Read More

Black RiceBlack Rice TeluguBlack Rice LatestBlack Rice News

Trending News