AC Usage: ఏసీ తరచూ ఆన్, ఆఫ్ చేస్తున్నారా? మీ కరెంట్ బిల్లు బాదుడుకి అసలు కారణం ఇదే! ఇలా సరైన పద్ధతిలో వాడండి..

AC Usage Tips: పెరుగుతున్న ఉష్ణోగ్రతల నేపథ్యంలో ఏసీ ఎప్పటికప్పుడు క్లీన్ చేస్తూ ఉండాలి. కంప్రెసర్ల పై భారం పడకుండా దాన్ని నిర్వహించాలి. అంతేకాదు ఎండాకాలం మొదలైన వెంటనే ఏసీ సర్వీసింగ్ చేయించాలి. సంవత్సరానికి రెండు సార్లు కూడా సర్వీసింగ్ చేయడం వల్ల దాని లైఫ్ ఎక్కువ రోజులపాటు వస్తుంది. అయితే ఏసీ వినియోగించడం ఇప్పుడు ఎక్కువగా అయ్యింది. ఎండల తీవ్రత పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో చాలావరకు ఇళ్లలో ఏసీలు వినియోగిస్తున్నారు. అయితే బిల్లు ఎక్కువగా వస్తుంది. కాబట్టి చాలామంది ఏసీ తరచూ ఆన్.. ఆఫ్ చేస్తూ ఉంటారు. ఇలా చేయడం వల్ల కంప్రెసర్ పై భారం పెరుగుతుంది. కరెంటు బిల్లు కూడా ఎక్కువగా వస్తుంది.
కరెంట్ బిల్లు తగ్గించాలని తరచూ ఏసీ ఆన్, ఆఫ్ చేస్తూ ఉంటారు. ఇలా చేయడం వల్ల ఏసీ లైఫ్ త్వరగా పాడైపోవడం కాదు.. కరెంట్ బిల్లు మోత కూడా మోగిపోతుంది. కంప్రెసర్ పై ఇలా తరచూ భారం పడుతుంది. అందుకే ఏసీ ఎలా నిర్వహించాలో ముందుగానే తెలుసుకోవాలి. తరచూ ఇలా ఏసీ ఆన్ ఆఫ్ చేస్తూ ఉంటే కంప్రెసర్ ఎక్కువగా విద్యుత్ వినియోగించాల్సి వస్తుంది. ఇది మొత్తం బిల్లుపై కనిపిస్తుంది. ఏసీ త్వరగా పాడైపోయే అవకాశం ఉంది.
అంతేకాదు రాను రాను ఇలా ఆన్, ఆఫ్ చేయడం వల్ల ఏసీ పనితీరుపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతుంది. ఇలా తరచూ ఆన్, ఆఫ్ చేయడం వల్ల ఒత్తిడి పెరుగుతుంది. ఇల్లు చల్లగా అవ్వగానే చాలామంది ఏసీ ఆఫ్ చేస్తూ ఉంటారు. ఇలా చేయడం వల్ల కరెంటు బిల్లు తగ్గుతుందేమో అనుకుంటారు. కానీ తరచూ మరమ్మతులకు వెళుతుంది. కరెంటు బిల్లు మోత కూడా మోగిపోతుంది.
ఏసీ ఇలా వాడాలి..
ఏసీ వినియోగించేటప్పుడు కొన్ని నియమాలు ముందుగానే తెలుసుకోవాలి. ఏసీ ఎప్పటికప్పుడు సర్వీసింగ్ వంటివి చేయాలి. దాని వల్ల అది చల్ల గాలి వీస్తుంది. ఏసీ పైన ఉండే నెట్, బయట ఉండే వెంట్ యూనిట్ కూడా ఎప్పటికప్పుడు క్లీన్ చేస్తూ ఉండాలి. నిజంగా మీరు విద్యుత్ ఆదా చేయాలనుకుంటే ఏసీని 24- 26 డిగ్రీల మధ్య నడపడం మంచిది. దీనివల్ల చల్ల గాలి వెళ్లకుండా రోజంతా రూమ్ చల్లగా ఉంటుంది. ఎప్పటికప్పుడు విండో రూమ్ కర్టైన్స్, డోర్స్ మూసి ఉంచాలి. ఇలా చేయడం వల్ల ఇల్లు చల్లగా ఉంటుంది. ఎక్కువగా విద్యుత్ కూడా ఆదా అవుతుంది. అప్పుడప్పుడు విద్యుత్ ఆదా చేయడానికి టైమర్, స్లీప్ మోడ్ ఫీచర్లు కూడా ఉపయోగించండి. ఇలా చేయడం వల్ల విద్యుత్తు బిల్లు తగ్గడమే కాదు ఏసీ కూడా ఎక్కువ రోజులపాటు వస్తుంది.
ఎప్పటికప్పుడు ఏసీ స్విచ్ బోర్డులో కూడా చాలామంది ఆన్, ఆఫ్ చేస్తూ ఉంటారు. ఇలా చేయడం వల్ల కూడా కంప్రెసర్ పై భారం పడుతుంది. కేవలం రిమోట్ లో మాత్రమే ఆన్, ఆఫ్ చేస్తూ ఉండాలి. అంతేకాదు కరెంటు హెచ్చుతగ్గులు ఉంటే ఏసికి తగిన స్టెబిలైజర్ పెట్టించుకోవడం వల్ల దీని లైఫ్ ఎక్కువ కాలం వస్తుంది.(Disclaimer: పాఠకులారా ఈ వ్యాసం కేవలం సాధారణ సమాచారం, సలహాలను మాత్రమే అందిస్తుంది. ఇది ఎంతమాత్రం వృత్తిపరమైన వైద్య సలహా కాదు. ఈ సమాచారానికి జీ తెలుగు న్యూస్ ఎటువంటి బాధ్యత వహించదు.)
