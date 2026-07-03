/వర్షాకాలంలో వారానికి ఒక్కసారైనా ముఖానికి ఆవిరి పడుతున్నారా? ఈ 7 అద్భుత ప్రయోజనాలు తెలిస్తే?!

Monsoon Skincare: వర్షాకాలం రాగానే వాతావరణం చల్లగా మారుతుంది. వేడి నుండి ఉపశమనం లభిస్తున్నప్పటికీ, మారిన వాతావరణానికి అనుగుణంగా మన స్కిన్ కేర్, డైట్ కూడా మారాల్సిందే. వాతావరణానికి తగ్గట్టుగా జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే మంచి ఫలితాలు ఉంటాయి. ఈ వర్షాకాలంలో వారానికి కనీసం ఒకసారి అయినా ముఖానికి ఆవిరి పట్టుకోవడం ముఖ్యం. ఆవిరి పట్టుకోవడం వల్ల ప్రధానంగా చర్మంపై ఉండే అధిక నూనె , ఓపెన్ పోర్స్ వంటి సమస్యల నుండి ఉపశమనం లభిస్తుంది. ఈ సమయంలో ముఖానికి ఆవిరి పట్టుకోవడం వల్ల మంచి క్లెన్సింగ్ అందుతుంది. వారంలో కనీసం రెండుసార్లు ఫేషియల్ స్టీమింగ్ చేస్తే మీ చర్మం తాజాగా, ఆరోగ్యంగా కనిపిస్తుంది. మీ ముఖానికి ఆవిరి పట్టడం వల్ల ఓపెన్ పోర్స్ సమస్య తగ్గుతుంది. ఇది ముఖంపై పేరుకుపోయిన మురికిని సులభంగా తొలగిస్తుంది. దీనివల్ల మలినాలు పోయి మీ చర్మం తాజాగా, మెరుస్తూ కనిపిస్తుంది.
వర్షాకాలం రాగానే ముఖంపై సహజమైన కాంతి తగ్గిపోతుంది. మారుతున్న వాతావరణం, కాలుష్యం వల్ల ముఖ రంధ్రాల్లో మురికి చేరిపోతుంది. మనం ఆవిరి పట్టుకోవడం వల్ల ఆ మురికి బయటకు వచ్చేసి, బ్లాక్ హెడ్స్, వైట్ హెడ్స్ సమస్యలు తగ్గుతాయి. ఇది ఒక మంచి రెమెడీలా పనిచేస్తుంది. వర్షాకాలంలో వారానికి కనీసం రెండుసార్లు ఆవిరి పట్టుకోవడం వల్ల ఈ ప్రయోజనాలను పొందవచ్చు.
గోరువెచ్చని నీటితో ఆవిరి పట్టుకోవడం వల్ల ముఖంలో కాంతి పెరగడమే కాకుండా, రక్త ప్రసరణ (blood circulation) కూడా మెరుగుపడుతుంది. దీనివల్ల ఆక్సిజన్, పోషకాలు చర్మానికి సులభంగా అందుతాయి, తద్వారా చర్మం సహజంగా ఆరోగ్యంగా, కాంతివంతంగా కనిపిస్తుంది. ముఖానికి మాయిశ్చరైజర్ లేదా సీరమ్ అప్లై చేసే ముందు, ఆవిరి పట్టుకోవడం వల్ల చర్మం మరింత కాంతివంతంగా మారుతుంది.
ముఖానికి ఆవిరి పట్టుకోవడం వల్ల అదనపు నూనె, మొటిమల సమస్యలు తగ్గి, చర్మం సమతుల్యంగా ఉంటుంది. ఇది ఒక మంచి క్లెన్సర్లా పనిచేస్తూ, బ్లాక్ హెడ్స్ను తగ్గిస్తుంది. చర్మానికి ఎటువంటి నష్టం జరగకుండా, మంచి హైడ్రేషన్ అంది చర్మ ఉపరితలాన్ని మెత్తగా మారుస్తుంది. అయితే, స్టీమ్ పట్టిన వెంటనే మాయిశ్చరైజర్ను అప్లై చేయడం మర్చిపోకూడదు.
ముఖానికి ఆవిరితో పాటు మసాజ్ చేయడం కూడా చాలా అవసరం. దీనివల్ల రక్త ప్రసరణ మెరుగుపడి, చర్మం సహజంగా మెరుస్తుంది. తాజాదనం వస్తుంది. ముఖంపై ఉన్న మురికి తొలగిపోయి, పార్లర్లో చేయించుకున్నట్లే తక్షణ గ్లో వస్తుంది. దీనివల్ల మీ చర్మం చాలా మెత్తగా, సున్నితంగా మారుతుంది.(Disclaimer: పాఠకులారా ఈ వ్యాసం కేవలం సాధారణ సమాచారం, సలహాలను మాత్రమే అందిస్తుంది. ఇది ఎంతమాత్రం వృత్తిపరమైన సలహా కాదు. ఈ సమాచారానికి జీ తెలుగు న్యూస్ ఎటువంటి బాధ్యత వహించదు.)
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