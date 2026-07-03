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వర్షాకాలంలో వారానికి ఒక్కసారైనా ముఖానికి ఆవిరి పడుతున్నారా? ఈ 7 అద్భుత ప్రయోజనాలు తెలిస్తే?!

వర్షాకాలంలో ముఖానికి ఆవిరి పట్టుకోవడం వల్ల ఎన్నో ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి. సాధారణంగా ఇది వ్యాధుల సీజన్ కావడంతో ఇన్ఫెక్షన్లు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. ఈ సమయంలో మీ చర్మానికి పునరుజ్జీవనం అందించాలంటే, మీ స్కిన్ కేర్ రొటీన్ లో ఫేషియల్ స్టీమింగ్ తప్పనిసరిగా ఉండాలి.

Written ByRenuka Godugu
Published: Jul 03, 2026, 05:45 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 05:45 PM IST
వర్షాకాలంలో వారానికి ఒక్కసారైనా ముఖానికి ఆవిరి పడుతున్నారా? ఈ 7 అద్భుత ప్రయోజనాలు తెలిస్తే?!
Image Credit: Monsoon Skincare: Source: Bureau

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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వర్షాకాలంలో వారానికి ఒక్కసారైనా ముఖానికి ఆవిరి పడుతున్నారా? ఈ 7 అద్భుత ప్రయోజనాలు తెలిస్తే?!
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