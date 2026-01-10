Skin Care: చలికాలం ఇలా చేస్తే సహజంగా పింక్‌ గ్లోయింగ్‌ స్కిన్‌ ఇంట్లోనే పొందుతారు..!

Winter Skin Care: చలికాలం వచ్చిందంటే ముఖంపై జీవం కోల్పోతుంది. ముఖం బాగా పొడిబారిపోయి అంద విహీనంగా మారిపోతుంది. దీనికి కొన్ని వేలు ఖర్చు పెట్టి ఏవేవో ప్రయోగాలు చేస్తూ ఉంటారు. అయితే ఇంట్లో కూర్చుని సులభంగా పింక్ గ్లోయింగ్ నేచురల్ స్కిన్ పొందవచ్చు. అది ఎలాగో తెలుసుకుందాం.
బీట్ రూట్ ఫేస్ ప్యాక్..
ఇది సహజమైన ఫేస్ ప్యాక్ బీట్ రూట్లో పోషకాలు పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇది చర్మ ఆరోగ్యానికి కూడా మేలు చేస్తుంది. బీట్ రూట్ ఫేస్ మాస్కు ముఖంపై ఒక మ్యాజిక్ లాంటి అందం ఇస్తుంది. ఇందులో విటమిన్, యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు సహజంగా బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ కూడా మెరుగు చేస్తాయి. దీంతో మీ స్కిన్ మృదువుగా మారిపోతుంది.
పాలు, బాదం స్క్రబ్..
పాలలో లాక్టిక్ యాసిడ్ ఉంటుంది. సహజమైన ఎక్స్ఫోలియేషన్ స్కిన్కు అందిస్తుంది. పాలు, బాదం కలిపి స్క్రబ్ తయారు చేసుకోవాలి. బాదంలో విటమిన్ ఏ పుష్కలంగా ఉంటుంది. ఇది చర్మానికి మంచి పోషణ అందిస్తుంది. డెడ్ స్కిన్ తొలగిస్తుంది. పాలు బాదం కలిపి ముఖానికి స్క్రబ్ చేయడం వల్ల సహజమైన అందం పొందుతారు.
పసుపు , పెరుగు..
రెండు కూడా ఎప్పుడూ ఇంట్లో అందుబాటులోనే ఉంటాయి. మన భామ్మల కాలం నుండి పసుపును సౌందర్య ఉత్పత్తుల్లో ఉపయోగిస్తారు. ఇది ముఖంపై ఉండే అన్ ఈవెన్ స్కిన్ టోన్ తొలగిస్తుంది. ముఖానికి మంచి పునరుజ్జీవనం అందిస్తుంది. పెరుగుతో కలిపి పసుపు అప్లై చేయడం వల్ల మంచి హైడ్రేషన్ అందిస్తుంది. దీంతో చలికాలంలో కూడా గ్లోయింగ్ స్కిన్ పొందుతారు.
చల్లని పాలు..
చల్లని పాలను కూడా చర్మానికి అప్లై చేస్తూ ఉండాలి. ఇలా చేయడం వల్ల కూడా మంచి గ్లోయింగ్ స్కిన్ టోన్ పొందుతారు. చలికాలంలో ఇది ఎఫెక్టీవ్గా పని చేస్తుంది. ఇందులో లాక్టిక్ యాసిడ్ సహజంగా ఉంటుంది. ఇందులో ఎక్స్ఫోలియేటింగ్ గుణాలు లభిస్తాయి. చర్మం చలికాలంలో వచ్చే దురదలకు ఇది చెక్ పెడుతుంది.
చలికాలంలో ఇలాంటి ఉత్పత్తుల అప్లై చేయడంతో పాటు మనం తీసుకునే ఆహారంలో కూడా మంచి విటమిన్స్, మినరల్స్ ఉండేలా చూసుకోవాలి. ప్రధానంగా సమతుల ఆహారం డైట్ లో చేర్చుకోవడం వల్ల బ్లడ్ సర్క్యూలేషన్ మెరుగవుతుంది. చర్మం రిపేర్ అవుతుంది. ప్రధానంగా విటమిన్ సీ, ఇ ఉండే ఫుడ్స్ కి ప్రాధాన్యత ఇవ్వండి. తద్వారా మీ చర్మం గ్లోయింగ్గా మెరుస్తూ కనిపిస్తుంది. విటమిన్ ఇ చర్మం పొడిబారడకుండా కాపాడుతుంది. విటమిన్ సి కాంతివంతంగా మారుస్తుంది. మీ స్కిన్ టెక్చర్ ని మెరుగు చేస్తుంది. దీంతో మీరు తాజాదనంగా మృదువుగా మీ ముఖం చలికాలం మొత్తం కనిపిస్తుంది. ఈ కాలంలో కూడా తగినంత నీరు తీసుకోవడం అలవాటు చేసుకోవాలి.
