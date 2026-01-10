English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • లైఫ్ స్టైల్
  • Skin Care: చలికాలం ఇలా చేస్తే సహజంగా పింక్‌ గ్లోయింగ్‌ స్కిన్‌ ఇంట్లోనే పొందుతారు..!

Skin Care: చలికాలం ఇలా చేస్తే సహజంగా పింక్‌ గ్లోయింగ్‌ స్కిన్‌ ఇంట్లోనే పొందుతారు..!

 Winter Skin Care: చలికాలం చర్మం పై ప్రత్యేక దృష్టి సారించాలి. లేకపోతే పొడి పారిపోతుంది అందం హీనంగా మారిపోతుంది. సహజంగా కొన్ని ఉత్పత్తులు ఉపయోగించటం వల్ల నేచురల్ గా మీరు పింక్ గ్లోయి స్కిన్ పొందుతారు. ఎక్కువ డబ్బులు ఖర్చు చేయకుండా ఇంట్లోనే సులభంగా కాంతివంతమైన స్కిన్‌ పొందవచ్చు.

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Jan 10, 2026, 08:35 AM IST

 Winter Skin Care: చలికాలం వచ్చిందంటే ముఖంపై జీవం కోల్పోతుంది. ముఖం బాగా పొడిబారిపోయి అంద విహీనంగా మారిపోతుంది. దీనికి కొన్ని వేలు ఖర్చు పెట్టి ఏవేవో ప్రయోగాలు చేస్తూ ఉంటారు. అయితే ఇంట్లో కూర్చుని సులభంగా పింక్ గ్లోయింగ్‌ నేచురల్ స్కిన్ పొందవచ్చు. అది ఎలాగో తెలుసుకుందాం.

 బీట్ రూట్ ఫేస్ ప్యాక్..
 ఇది సహజమైన ఫేస్ ప్యాక్ బీట్ రూట్లో పోషకాలు పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇది చర్మ ఆరోగ్యానికి కూడా మేలు చేస్తుంది. బీట్ రూట్ ఫేస్ మాస్కు ముఖంపై ఒక మ్యాజిక్ లాంటి అందం ఇస్తుంది. ఇందులో విటమిన్, యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు సహజంగా బ్లడ్ సర్క్యులేషన్‌ కూడా మెరుగు చేస్తాయి. దీంతో మీ స్కిన్ మృదువుగా మారిపోతుంది.

 పాలు, బాదం స్క్రబ్..
 పాలలో లాక్టిక్ యాసిడ్ ఉంటుంది.  సహజమైన ఎక్స్‌ఫోలియేషన్‌ స్కిన్‌కు అందిస్తుంది. పాలు, బాదం కలిపి స్క్రబ్‌ తయారు చేసుకోవాలి. బాదంలో విటమిన్ ఏ పుష్కలంగా ఉంటుంది. ఇది చర్మానికి మంచి పోషణ అందిస్తుంది. డెడ్‌ స్కిన్‌ తొలగిస్తుంది. పాలు బాదం కలిపి ముఖానికి స్క్రబ్ చేయడం వల్ల సహజమైన అందం పొందుతారు.

 పసుపు , పెరుగు..
 రెండు కూడా ఎప్పుడూ ఇంట్లో అందుబాటులోనే ఉంటాయి. మన భామ్మల కాలం నుండి పసుపును సౌందర్య ఉత్పత్తుల్లో ఉపయోగిస్తారు. ఇది ముఖంపై ఉండే అన్‌ ఈవెన్‌ స్కిన్ టోన్‌ తొలగిస్తుంది. ముఖానికి మంచి పునరుజ్జీవనం అందిస్తుంది. పెరుగుతో కలిపి పసుపు అప్లై చేయడం వల్ల మంచి హైడ్రేషన్ అందిస్తుంది. దీంతో చలికాలంలో కూడా గ్లోయింగ్ స్కిన్ పొందుతారు.

 చల్లని పాలు..
 చల్లని పాలను కూడా చర్మానికి అప్లై చేస్తూ ఉండాలి. ఇలా చేయడం వల్ల కూడా మంచి గ్లోయింగ్ స్కిన్‌ టోన్‌ పొందుతారు. చలికాలంలో ఇది ఎఫెక్టీవ్‌గా పని చేస్తుంది. ఇందులో లాక్టిక్ యాసిడ్ సహజంగా ఉంటుంది. ఇందులో ఎక్స్‌ఫోలియేటింగ్‌ గుణాలు లభిస్తాయి. చర్మం చలికాలంలో వచ్చే దురదలకు ఇది చెక్‌ పెడుతుంది.

 చలికాలంలో ఇలాంటి ఉత్పత్తుల అప్లై చేయడంతో పాటు మనం తీసుకునే ఆహారంలో కూడా మంచి విటమిన్స్, మినరల్స్ ఉండేలా చూసుకోవాలి. ప్రధానంగా సమతుల ఆహారం డైట్ లో చేర్చుకోవడం వల్ల బ్లడ్ సర్క్యూలేషన్‌ మెరుగవుతుంది. చర్మం రిపేర్ అవుతుంది. ప్రధానంగా విటమిన్ సీ, ఇ ఉండే ఫుడ్స్ కి ప్రాధాన్యత ఇవ్వండి. తద్వారా మీ చర్మం గ్లోయింగ్‌గా మెరుస్తూ కనిపిస్తుంది. విటమిన్ ఇ చర్మం పొడిబారడకుండా కాపాడుతుంది. విటమిన్ సి కాంతివంతంగా మారుస్తుంది. మీ స్కిన్ టెక్చర్ ని మెరుగు చేస్తుంది. దీంతో మీరు తాజాదనంగా మృదువుగా మీ ముఖం చలికాలం మొత్తం కనిపిస్తుంది. ఈ కాలంలో కూడా తగినంత నీరు తీసుకోవడం అలవాటు చేసుకోవాలి. 

About the Author

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Winter Skin Carenatural glowing skinpink glow skin at homeWinter Skin Care TipsHome remedies for glowing skin

