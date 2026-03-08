English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Telugu News
  లైఫ్ స్టైల్
  Womens Day 2026: మహిళా దినోత్సవం నాడు..మహిళలకు మేలు చేసే పనులు..వీటి ప్రాముఖ్యత తెలుసా?

Womens Day 2026: మహిళా దినోత్సవం నాడు..మహిళలకు మేలు చేసే పనులు..వీటి ప్రాముఖ్యత తెలుసా?

Yoga Benefits Women's Health: అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం 2026 సందర్భంగా కేవలం వేడుకలకే పరిమితం కాకుండా, మహిళల ఆరోగ్యం కోసం కొన్ని సలహాలు సూచనలు తెలుసుకుందాం. నేటి ఉరుకుల పరుగుల జీవితంలో ఇంటి బాధ్యతలు, ఉద్యోగ ఒత్తిళ్లతో మహిళలు తమ ఆరోగ్యాన్ని నిర్లక్ష్యం చేస్తున్నారు. శారీరక దృఢత్వంతో పాటు మానసిక ప్రశాంతతను అందించే యోగాను ఈరోజు నుంచే ప్రారంభిద్దాం.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Mar 8, 2026, 02:33 PM IST

Womens Day 2026: మహిళా దినోత్సవం నాడు..మహిళలకు మేలు చేసే పనులు..వీటి ప్రాముఖ్యత తెలుసా?

Yoga Benefits Women's Health: అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం 2026 సందర్భంగా కేవలం వేడుకలకే పరిమితం కాకుండా, మహిళల ఆరోగ్యం కోసం కొన్ని సలహాలు సూచనలు తెలుసుకుందాం. నేటి ఉరుకుల పరుగుల జీవితంలో ఇంటి బాధ్యతలు, ఉద్యోగ ఒత్తిళ్లతో మహిళలు తమ ఆరోగ్యాన్ని నిర్లక్ష్యం చేస్తున్నారు. శారీరక దృఢత్వంతో పాటు మానసిక ప్రశాంతతను అందించే యోగాను ఈరోజు నుంచే ప్రారంభిద్దాం.

మహిళల్లో హార్మోన్ల సమతుల్యతను కాపాడటంలోనూ, ఒత్తిడిని తగ్గించడంలోనూ యోగా అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది. మహిళల కోసం ప్రత్యేకంగా సూచించబడిన కొన్ని ముఖ్యమైన ఆసనాలు, వాటి ప్రయోజనాల గురించి తెలుసుకుందాం.

బద్ధకోనాసనం (సీతాకోకచిలుక భంగిమ)
ఇది తుంటి కండరాలను సడలిస్తుంది. ముఖ్యంగా రుతుక్రమ సమస్యలు, పునరుత్పత్తి అవయవాల ఆరోగ్యానికి ఇది ఎంతో మేలు చేస్తుంది.

మార్జరాసనం (పిల్లి-ఆవు భంగిమ)
వెన్నెముక వశ్యతను పెంచుతుంది. వెన్నునొప్పి నుండి ఉపశమనం కలిగించడమే కాకుండా, మనస్సును ప్రశాంతంగా ఉంచుతుంది.

వృక్షాసనం (చెట్టు భంగిమ)
శరీర సమతుల్యతను మెరుగుపరుస్తుంది. ఇది ఏకాగ్రతను పెంచి, మహిళల్లో ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంపొందిస్తుంది.

అధోముఖ శ్వానాసనం 
ఇది మొత్తం శరీరానికి శక్తినిస్తుంది. శరీరంలో రక్త ప్రసరణను పెంచి, రోజంతా ఉండే అలసటను తగ్గిస్తుంది.

బాలాసనం (పిల్లల భంగిమ)
శారీరక, మానసిక విశ్రాంతికి ఇది ఉత్తమమైన ఆసనం. జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తుంది. మెడ, వీపు భాగాల్లో ఉండే ఒత్తిడిని తగ్గిస్తుంది.

విపరీత కరణి (కాళ్లు గోడకు వేసే భంగిమ)
ప్రయోజనం: మోకాళ్ల నొప్పులు, కాళ్ల వాపులను తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది. నిద్రలేమి సమస్యతో బాధపడేవారు రాత్రి పడుకునే ముందు ఈ ఆసనం వేస్తే మంచి నిద్ర పడుతుంది.

సూర్య నమస్కారాలు
ఇందులో ఉండే 12 దశలు మొత్తం శరీరానికి సంపూర్ణ వ్యాయామాన్ని అందిస్తాయి. హార్మోన్ల సమతుల్యతకు, బరువు తగ్గడానికి ఇది రామబాణంలా పనిచేస్తుంది.

ఆరోగ్యకరమైన అలవాట్లు ఒక్కరోజుతో వచ్చేవి కావు. ఈ మహిళా దినోత్సవం నుంచి ప్రతిరోజూ కనీసం 15-20 నిమిషాల పాటు యోగాను మీ జీవనశైలిలో భాగం చేసుకోండి. సంపూర్ణ ఆరోగ్యంతో కూడిన 'స్వర్ణాంధ్ర'ను నిర్మించడంలో మహిళల పాత్ర కీలకం.

