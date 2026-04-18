World Liver Day: కాలేయం కొవ్వెక్కుతోంది.. పెరుగుతున్న లివర్ ఫెయిల్యూర్ కేసులు.. ప్రపంచ కాలేయ దినోత్సవం వేళ షాకింగ్ నిజాలు..!!

World Liver Day 2026: ఒకప్పుడు కాలేయ సంబంధిత వ్యాధులు అంటే 50ఏండ్లు దాటిన వారికి.. లేదా..దీర్ఘకాలిక మద్యపానం చేసేవారికి మాత్రమే వస్తాయనుకునేవారు. కానీ ఇప్పుడు పరిస్ధితులు భయంకరంగా మారుతున్నాయి. దేశవ్యాప్తంగా బయటపడ్డ పలు కేసుల్లో కేవలం 25ఏండ్ల నుంచి 45 ఏండ్ల మధ్య వయస్సున్న యువత ఈ వ్యాధుల బారిన పడటం వైద్యారోగ్యశాఖను ఉలిక్కిపడేలా చేస్తోంది. ఏప్రిల్ 19వ తేదీ ప్రపంచ కాలేయ దినోత్సవం సందర్భంగా నిపుణులు వెల్లడించిన ఈ వాస్తవాలు ప్రతి ఒక్కరినీ ఆలోచింపజేస్తున్నాయి.
ఆరోగ్యశాఖ గణాంకాల ప్రకారం.. బీహార్ లోని సారన్ జిల్లాలోనే సుమారు 1లక్ష మందికిపైగా ప్రజలు పలు రకాల కాలేయ సమస్యలతో పోరాడుతున్నారు. ఫ్యాటీ లివర్, హెపటైటిస్ బి, హెపటైటిస్ సి, కాలేయ సిర్రోసిస్ వంటి కేసులు ప్రతి ఏటా భారీగా పెరుగుతూనే ఉన్నాయి. ఇది రానున్న కాలంలో ఒక పెద్ద ఆరోగ్య సంక్షోభానికి సంకేతమని వైద్యులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
యువతే ఎందుకు బలైతుంది:
-ప్రముఖ గ్యాస్ట్రోఎంటరాలజిస్టులు తెలిపిన అభిప్రాయం ప్రకారం యువతలో ఈ జబ్బులు పెరిగేందుకు ప్రధాన కారణాలు వెల్లడించారు
-ఆహారపు అలవాట్లు: విచ్చలవిడిగా ఫాస్ట్ ఫుడ్, జంక్ ఫుడ్, నూనెలో వేయించిన పదార్థాలు తీసుకోవడం.
-మద్యపానం: అతిగా మద్యం సేవించడం వల్ల కాలేయం తన పనితీరును కోల్పోవడం.
-ఊబకాయం, మధుమేహం: శారీరక శ్రమ లేకపోవడం వల్ల వచ్చే ఊబకాయం, షుగర్ వ్యాధులు లివర్పై ప్రభావం చూపుతున్నాయి.
-సొంత వైద్యం: డాక్టర్ సలహా లేకుండా ఇష్టానుసారం మందులు వాడటం వల్ల కాలేయం దెబ్బతింటోంది.
ప్రారంభ లక్షణాలను అశ్రద్ధ చేయడం:
చాలామంది కాలేయ వ్యాధి ముదిరే వరకు డాక్టర్ దగ్గరకు వెళ్లడం లేదు. ఈ క్రింది లక్షణాలు కనిపిస్తే వెంటనే అప్రమత్తం కావాలి:
-విపరీతమైన అలసట.
-ఆకలి మందగించడం.
-కడుపులో భారం లేదా ఉబ్బరంగా అనిపించడం.
-కళ్లు లేదా చర్మం పసుపు రంగులోకి మారడం.
చికిత్సలో ఎదురవుతున్న సవాళ్లు:
సారన్ జిల్లాలో కాలేయ వ్యాధులకు సంబంధించిన అత్యాధునిక చికిత్స సౌకర్యాలు పరిమితంగానే ఉన్నాయి. సదర్ ఆసుపత్రి, కొన్ని ప్రైవేట్ క్లినిక్లు ప్రాథమిక చికిత్స అందిస్తున్నప్పటికీ, పరిస్థితి విషమిస్తే రోగులు పాట్నా వంటి నగరాలకు పరుగులు తీయాల్సి వస్తోంది. ఇది గ్రామీణ ప్రాంతాల్లోని పేద రోగులకు ఆర్థికంగా, శారీరకంగా పెద్ద భారంగా మారుతోంది.
నివారణే మార్గం:
కాలేయాన్ని కాపాడుకోవడానికి నిపుణులు సూచిస్తున్న మార్గాలు:
సమతుల్య ఆహారం: ఆకుకూరలు, తాజా పండ్లు మీ డైట్లో భాగం చేసుకోండి.
వ్యాయామం: రోజూ క్రమం తప్పకుండా వ్యాయామం చేయడం ద్వారా ఊబకాయాన్ని తగ్గించుకోండి.
దురలవాట్లకు దూరం: మద్యం, పొగాకు ఉత్పత్తులకు పూర్తిగా దూరంగా ఉండండి.
వ్యాక్సినేషన్: హెపటైటిస్ బి బారిన పడకుండా వ్యాక్సిన్ వేయించుకోవడం చాలా ముఖ్యం.
క్రమబద్ధమైన పరీక్షలు: ఎలాంటి లక్షణాలు లేకపోయినా, ఏడాదికి ఒకసారి లివర్ ఫంక్షన్ టెస్ట్ చేయించుకోవడం మంచిది.
దృఢమైన అలవాట్లు - బలమైన కాలేయం అనే నినాదంతో 2026 ప్రపంచ కాలేయ దినోత్సవం మన ముందుకు వస్తోంది. ఇప్పుడే మనం జాగ్రత్త పడకపోతే, భవిష్యత్తులో కాలేయ వ్యాధులు ఒక మహమ్మారిలా మారే ప్రమాదం ఉంది. మీ కాలేయం మీ చేతుల్లోనే ఉంది.. అశ్రద్ధ చేయకండి.
