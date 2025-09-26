English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

World Lung Day: ఆస్తమాతో ఇబ్బంది పడుతున్నారా..? ఈ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి

World Lung Day: ఆధునిక సమాజంలో ఇంటర్నెట్ మన జీవితాలను పూర్తిగా మార్చేసింది.  సోషల్ మీడియా ద్వారా సమాచారం ఈజీగా అందుబాటులోకి వచ్చేస్తుంది. మనం ఎన్నో ప్రశ్నలకు తక్షణ సమాధానాలు పొందుతున్నాం. ముఖ్యంగా వీటిలో సుమారు నాలుగున్నర శాతం ఆరోగ్యానికి సంబంధించినవే.  ఇది రోగులకు తమ ఆరోగ్యం గురించి మరింత తెలుసుకోవడానికి, విశ్వాసం పెంచుకోవడానికి ఉపయోగపడుతుంది. అయితే దీంట్లో పాజిటివిటీ ఎంతుందో.. నెగెటివిటీ కూడా అంతే ఉంది. పూర్తి వివరాల్లోకి వెళ్తే..  

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Sep 26, 2025, 12:32 PM IST

World Lung Day: ఆస్తమాతో ఇబ్బంది పడుతున్నారా..? ఈ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి

Awareness Today for Healthier Lungs Tomorrow: నేటి డిజిటల్ ప్రపంచంలో తప్పుడు సమాచారం వేగంగా వ్యాపించడం ఓ పెద్ద సమస్యగా మారింది. న్యూస్, ఆరోగ్య సలహాలు, పరిశోధనలు, అభిప్రాయాలు, పుకార్లు అన్నీ త్వరగా వైరల్ అవుతున్నాయి. దీంతో ప్రజలు ఒరిజినల్ న్యూస్ మరియు ఫేక్ న్యూస్ మధ్య గందరగోళంలో పడుతున్నారు. ఇంటర్నెట్‌లో పదేపదే పలు విషయాలను వెతకడం ద్వారా అనవసర ఆందోళనలు పెరిగి.. సైబర్ కాండ్రియా వంటి సమస్యలు వస్తున్నాయి. ఇంకా కొందరు పేషెంట్స్ అయితే ఆన్‌లైన్‌లో కొన్ని ఫేక్ వార్తలు చూసి తమ చికిత్సను మధ్యలోనే ఆపేసే పరిస్థితి కూడా ఏర్పడుతుంది. 

Add Zee News as a Preferred Source

భారతదేశంలో ఒక సర్వే ప్రకారం ప్రతి ఐదుగురిలో ముగ్గురు ఆన్‌లైన్‌లో నమ్మకమైన ఆరోగ్య సమాచారాన్ని గుర్తించడంలో కష్టపడుతున్నారు. కరోనా మహమ్మారి సమయంలో ఈ తప్పుడు సమాచార వ్యాప్తిని ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ ఇన్ఫోడెమిక్ అని పిలిచింది. ఇది మంచి మరియు చెడు సమాచారం రెండూ మిళితమై ప్రజలను గందరగోళానికి గురి చేస్తుంది. దీని వల్ల అధిక ఆరోగ్య భయాలు మరియు చికిత్సలు ఆగిపోవడం వంటివి జరుగుతున్నాయి. ప్రతి సంవత్సరం సెప్టెంబర్ 25న జరిగే ప్రపంచ ఊపిరితిత్తుల దినోత్సవం ఈ సమస్యల గురించి గుర్తుచేస్తుంది. 

ఆన్‌లైన్ వనరులు రోగుల జ్ఞానాన్ని పెంచడానికి ఉపయోగపడతాయి కానీ ఇంటర్నెట్‌లో వైద్య సలహాలు చాలా జాగ్రత్తగా తీసుకోవాలి. నిపుణులు అందించని సమాచారం తప్పుగా ఉండవచ్చు. తప్పు నిర్ధారణలు లేదా స్వయం చికిత్సకు దారితీయవచ్చు. ముఖ్యంగా ఆస్తమా వంటి శ్వాసకోశ సమస్యలకు నమ్మకమైన నిపుణులు ధృవీకరించిన వనరులను మాత్రమే ఉపయోగించాలి. వాస్తవాన్ని అబద్ధం నుంచి వేరు చేసి శ్వాసకోశ ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవాలి. 

ఈ 2025 సంవత్సరం ప్రపంచ ఊపిరితిత్తుల దినోత్సవ థీమ్ "ఆరోగ్యకరమైన ఊపిరితిత్తులు, ఆరోగ్యకరమైన జీవితం"ని నిజంగా ప్రతిబింబిస్తుంది. ఈ రోజుల్లో ఆస్తమా తప్పుడు సమాచారం ప్రభావానికి ఎక్కువగా గురవుతుంది. చాలామంది ఈ వ్యాధిని దాచిపెట్టి జలుబు, దగ్గు అని అంటారు. ఒక అధ్యయనం ప్రకారం తీవ్రమైన లక్షణాలు ఉన్న 70 శాతం మందికి సరైన వైద్య నిర్ధారణ కూడా లేదు. భారతదేశంలో ఇన్హేలర్లు మరియు స్టెరాయిడ్ల గురించి తప్పుడు భావనలు ఉన్నాయి. వాటిని తీవ్రమైన సమస్యలకు మాత్రమే ఉపయోగించాలని అనుకుంటారు. తప్పుడు సలహాలు ప్రత్యామ్నాయ చికిత్సలు, మందులు ఉపయోగించడం వల్ల లక్షణాలు మరింత దిగజారి ప్రతికూల ప్రభావాలు ఎదురై చికిత్స ఆలస్యమవుతుంది. 

ఈ సమస్యలను తీర్చడానికి ఆన్‌లైన్ వనరులను సరిగా పరిశీలించి నమ్మకమైన సమాచారాన్ని మాత్రమే తీసుకొని, వైద్య నిపుణులతో సంప్రదించాలని ప్రముఖ పల్మోనాలజిస్ట్, జనరల్ ఫిజీషియన్  డాక్టర్ కందుకూరి వరుణ్ కుమార్ చెబుతున్నారు. ప్రపంచ ఊపిరితిత్తుల దినోత్సవంలో తప్పుడు అభిప్రాయాలను తొలగించి సరైన ఆస్తమా నిర్వహణ గురించి అవగాహన పెంచాలని అన్నారు. ఇలా చేయడం వల్ల వాస్తవాన్ని అర్థం చేసుకుని ఆస్తమా నిర్వహణను మెరుగుపరచి రోగుల జీవితాన్ని మరింత మంచిగా చేయవచ్చని తెలిపారు. 

