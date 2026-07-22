/కిలో రూ.9 కోట్లు.. ప్రపంచంలోనే అత్యంత ఖరీదైన టీ పౌడర్..

Most Expensive Tea Powder Latest News: సాధారణంగా మన దేశంలో కిలో టీ పొడి ధర రూ.300 నుంచి రూ.1,000 వరకు ఉంటుంది. కానీ.. కేవలం ఒక కప్పు టీ తాగాలంటే లక్షల రూపాయలు బిల్ కట్టాల్సిందే.. అవును నిజం.. కిలో టీ పొడి ధర ఏకంగా రూ.9 కోట్లు అని తెలిస్తే.. ఎవరైనా ఆశ్చర్యపోవాల్సిందే.. ప్రపంచంలోనే అత్యంత అరుదైన, ఖరీదైన దా-హాంగ్ పావో (Da Hong Pao) టీకి అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ఉన్న విలువ ఇది.. చైనాలోని పురాతన పర్వత ప్రాంతాలలో మాత్రమే లభించే.. ఈ అరుదైన టీ పొడిపై చైనా ప్రభుత్వం ప్రస్తుతం పూర్తి నిషేధం విధించింది.
ఏంటీ దా-హాంగ్ పావో?
మండరిన్ భాషలో దా-హాంగ్ పావో అంటే పెద్ద ఎర్రటి వస్త్రం అని అర్థం.. చైనాలోని ఫుజియాన్ ప్రావిన్స్లోని యునెస్కో ప్రపంచ వారసత్వ ప్రదేశమైన వుయి పర్వతాల రాతి కొండచరియలపై ఈ టీ పండుతుంది. చైనా జానపద కథల ప్రకారం.. మింగ్ రాజవంశం కాలంలో తీవ్ర అనారోగ్యానికి గురైన రాణి.. ఈ పర్వత ఆకుల టీ తాగడం వల్ల సంపూర్ణ ఆరోగ్యవంతులయ్యారట.. దానికి కృతజ్ఞతగా చక్రవర్తి తన ఎర్రటి రాజవస్త్రాన్ని ఆ టీ మొక్కలకు కప్పించి గౌరవించారట.. అప్పటి నుంచి దీనిని దా-హాంగ్ పావో అనే వస్త్రంగా పిలవడం అలవాటు అయ్యిందని సమాచారం..
కేవలం 6 మొక్కలు మాత్రమే..
ఈ టీ అత్యంత అరుదైనదిగా మారడానికి ప్రధాన కారణం.. పర్వత లోయలలో శతాబ్దాల నాటి కేవలం 6 మొక్కలు మాత్రమే మిగిలి ఉండటం.. వీటి నుంచి లభించే ఆకుల పరిమాణం అత్యంత తక్కువ.. గతంలో జరిగిన వేలంలో కేవలం 20 గ్రాముల దా-హాంగ్ పావో టీ పొడి సుమారు రూ.1.23 లక్షల నుంచి రూ.26 లక్షల వరకు ధర పలికి ప్రపంచ రికార్డు సృష్టించింది.
జాతీయ సంపదగా గుర్తింపు..
ఈ పురాతన మదర్ ట్రీస్ను చైనా ప్రభుత్వం తమ జాతీయ సంపదగా ప్రకటించింది.. ఈ చెట్లకు హాని కలగకుండా కాపాడేందుకు 2006 నుంచి ఆకులను కోయడంపై సంపూర్ణ నిషేధం విధించింది.. చెట్ల రక్షణ కోసం ప్రత్యేక సెక్యూరుటీ గార్డులను కూడా ఉంచింది.. మార్కెట్లో అసలైన మదర్ ట్రీస్ ఆకులు లభించకపోవడంతో.. ప్రస్తుతం ఉన్న పాత స్టాక్ విలువ బంగారం, వజ్రాల కంటే ఎక్కువగా మారింది.
ప్రత్యేకమైన రుచి, సువాసన..
ఇది గ్రీన్ టీ, బ్లాక్ టీల కలయికగా ఉండే ప్రత్యేకమైన ఓలాంగ్ టీ రకానికి చెందినదిగా భావిస్తారు.. పర్వతాల రాతి పగుళ్లలోని ఖనిజాలను పీల్చుకోవడం వల్ల దీనికి విశిష్టమైన మట్టి వాసన.. ఆర్కిడ్ పూల పరిమళం, పండ్ల స్వల్ప రుచితో కూడిన సహజమైన తీపి లభిస్తుంది. దీనిని ఆస్వాదించిన తర్వాత ఆ సువాసన గొంతులో చాలా సేపు ఉంటుందని టీ తాగిన వారు చెబుతున్నారు.
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