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కిలో రూ.9 కోట్లు.. ప్రపంచంలోనే అత్యంత ఖరీదైన టీ పౌడర్..

Most Expensive Tea Powder: ప్రపంచంలోనే అత్యంత ఖరీదైన టీ ఆకుల విలువ ఎంతుంటుందో తెలుసా? ఈ ఆకుల నుంచి తీసిన పొడి విలువ కిలో రూ. 9 కోట్లు ఉంటుంది. అవును ఇప్పటికీ దీనిని చైనాలో విక్రయిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jul 22, 2026, 04:54 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 04:54 PM IST
కిలో రూ.9 కోట్లు.. ప్రపంచంలోనే అత్యంత ఖరీదైన టీ పౌడర్..
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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