Eggs: గుడ్లతో ఈ 5 ఫుడ్స్ తింటున్నారా? అయితే వెంటనే ఆపేయండి, నిపుణుల షాకింగ్‌ సలహా..

Wrong Combination with Eggs: ప్రతిరోజు ఒక గుడ్డు తినాలని ఆరోగ్య నిపుణులు చెబుతారు. ఈ నేపథ్యంలో ఉడకబెట్టింది లేకపోతే గుడ్ల కర్రీ వంటివి తయారు చేసుకొని తీసుకుంటారు. అయితే గుడ్లతో పాటు తినకూడని కొన్ని ఆహార పదార్థాలు ఉన్నాయి. ఇది కడుపులో గ్యాస్, అజీర్తిని తీసుకువస్తాయి. గుడ్లతోపాటు పొరపాటున తినకూడని ఆహార పదార్థాలు ఉన్నాయి. అవి ఏంటో తెలుసుకుందాం..
సీట్రస్ పండ్లు..
సీట్రస్ పండు గుడ్లు కలిపి పొరపాటున కూడా కలిపి వండకూడదు. ఇది యాసిడిటీ పెంచుతుంది. గుడ్లలో ప్రోటీన్ ఉంటుంది. సిట్రస్ పంటలో యాసిడ్ ఉంటుంది. రెండు కలిపి కడుపులో అజీర్తిని తీసుకువస్తాయి. అంతేకాదు ఈ రెండు కలిపి తీసుకోవడం వల్ల జీర్ణ సమస్యలు కూడా వస్తాయి. నిమ్మరసం కలపకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోండి.
పెరుగు..
మీరు నమ్మరు కానీ.. పెరుగును కూడా గుడ్లతోపాటు తినకూడదు. ఇది జీర్ణ సమస్యలను తీసుకోవస్తుంది. గుడ్లలో ప్రోటీన్ పుష్కలంగా ఉంటుంది. పెరుగులో కూడా ప్రోటీన్ ఉండటం వల్ల హెవీ ప్రోటీన్ అయిపోయి ఇది కూడా కడుపులో గ్యాస్, అజీర్తిని తీసుకొస్తుంది. రెండు కలిపి తీసుకోవడం వల్ల కడుపులో యాసిడ్ స్థాయిలో పెరిగిపోతాయి.
పచ్చళ్లు..
పచ్చళ్లు వంటి ఆహార పదార్థాలతో కూడా గుడ్లు తీసుకోకూడదు. ఎందుకంటే పచ్చళ్లలో పులుపు ఉంటుంది. ఇది యాసిడ్ స్థాయిలను పెంచుతాయి. గుడ్లు పచ్చళ్ళు కలిపి తీసుకోవటం వల్ల ఇది సరైన కాంబినేషన్ కాదు. దీనివల్ల ఆరోగ్య సమస్యలు వచ్చే అవకాశం ఉంది.
ఆల్కహాల్..
చాలామంది ఆల్కహాల్ తీసుకున్నప్పుడు ఆమ్లెట్ వేసుకొని తీసుకుంటారు. ఇది ఒక స్టఫ్ మాదిరి ఉపయోగపడుతుంది. అయితే ఆల్కహాల్తోపాటు గుడ్లు తీసుకోకూడదు. ప్రధానంగా విస్కీ, రమ్ వంటి ఆల్కహాల్ తీసుకునేటప్పుడు గుడ్లు పొరపాటున కూడా తినకూడదు. ఆల్కహాల్ యాసిడ్ స్థాయిలను కలిగి ఉంటుంది. కాబట్టి ఇది పొరపాటున తీసుకోకూడదు.
చక్కెర పదార్థాలు..
గుడ్ల చక్కెర పదార్థాలతో కూడా పొరపాటున తీసుకోకూడదు.. ఇది బ్రేక్ ఫాస్ట్ రూపంలో తీసుకునే అలవాటు ఉంటుంది. ఇది ఆరోగ్య సమస్యలను తీసుకువస్తుంది. కొంతమంది ఇలా తీసుకోవడం వల్ల రక్తంలో చక్కర స్థాయిలో హఠాత్తుగా పెరిగిపోతాయి. శక్తి కోల్పోయే ప్రమాదం కూడా ఉంది. గుడ్లను చక్కర పదార్థాలతో పొరపాటున కూడా తీసుకోకూడదు.
టి..
టీ లో టానిన్స్ ఉంటాయి. ఇది గుడ్లతో కలిపి తీసుకోవటం వల్ల ప్రమాదం గుడ్డులోని ఐరన్ ను గ్రహించడం సమస్యలను తీసుకువస్తుంది. ఇది ఈ రెండు కలిపి తీసుకోవటం వల్ల ఆరోగ్య సమస్యలు వస్తాయి. సమతుల ఆహారం కావాలంటే గుడ్లను ఉడకబెట్టి నేరుగా తినడం మంచిది. కొన్ని రకాల ఆహార పదార్థాలతో తీసుకోవడం వల్ల కడుపు సమస్యలు వస్తాయి. దీని వల్ల ఎలాంటి లాభాలు కూడా ఉండవు. (Disclaimer: ఈ కథనం ఇంటర్నెట్లో అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం. వీటిని పాటించే ముందు వైద్య సలహా తీసుకోవాలి. ఈ సమాచారాన్ని Zee Media ధృవీకరించలేదు)
