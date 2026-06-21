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Yoga Day 2026: రోజూ యోగా చేయడం వల్ల కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఇవే! మోడ్రన్ సైన్స్ ఏం చెబుతుందంటే?

Modern Science On Yoga: ప్రతిఏటా జూన్ 21న అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవాన్ని ప్రపంచవ్యాప్తంగా జరుపుకొంటారు. యోగా రోజూ చేయడం వల్ల అనేక ఆరోగ్యకరమైన ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి. అయితే ఈ రోజును యోగా డేగా ప్రకటించడం ద్వారా పౌరులు తమ దినచర్యలో యోగాను భాగం చేయించడమే అందుకు ముఖ్య ఉద్దేశం. యోగా అనేది జీవితంలోని అన్ని దశలలోని వ్యక్తులు అభ్యాసించేంది. శారీరక, మానసిక ప్రయోజనాలపై ఎక్కువగా దృష్టి పెడుతుంది.

Written ByHarish Darla
Published: Jun 21, 2026, 06:29 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 06:29 PM IST
Yoga Day 2026: రోజూ యోగా చేయడం వల్ల కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఇవే! మోడ్రన్ సైన్స్ ఏం చెబుతుందంటే?
Image Credit: Source: Zee Media

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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