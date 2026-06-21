/Yoga Day 2026: రోజూ యోగా చేయడం వల్ల కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఇవే! మోడ్రన్ సైన్స్ ఏం చెబుతుందంటే?

Modern Science On Yoga: యోగా అనేది శరీరం, మనస్సు, ఆత్మకు కలిపి చేసే ప్రాచీన అభ్యాసం. ఇది ఒక వ్యక్తి శారీరక బలం, మానసిక శ్రేయస్సు, అంతర్గత చైతన్యాన్ని మెరుగుపరచడానికి దోహదపడుతుంది. అలాంటి వాళ్లను చురుకుగా ఉంచేందుకు ప్రేరేపిస్తుంది. "యోగా" అనే పదం "యుజ్" అనే సంస్కృత మూలం నుండి వచ్చింది. దీని అర్థం "ఐక్యం చేయడం" లేదా "కలపడం" . వేల ఏళ్ల క్రితం ప్రాచీన భారతదేశంలో ఉద్భవించిన యోగా, ప్రపంచంలోని ప్రతి మూలలో ఆచరించబడే ఒక సంపూర్ణ క్రమశిక్షణగా పరిణామం చెందింది.
ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రతిఏటా జూన్ 21న అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవాన్ని జరుపుకుంటున్నారు. యోగాకు ఉన్న అపారమైన శారీరక, మానసిక, ఆధ్యాత్మిక ప్రయోజనాల గురించి ప్రపంచవ్యాప్తంగా అవగాహన కల్పించడం దీని ముఖ్య ఉద్దేశ్యం. ఒత్తిడిని తగ్గించుకోవడానికి, చురుకుగా ఉండడం సహా ఆరోగ్యకరమైన, మరింత సామరస్యపూర్వకమైన జీవనశైలిని నిర్మించుకోవడానికి ఈ ప్రాచీన అభ్యాసాన్ని స్వీకరించమని ఈ రోజు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రజలను ప్రోత్సహిస్తుంది.
ఆధునిక విజ్ఞానశాస్త్రానికి యోగా ఎందుకు ముఖ్యం?
ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆధునిక విజ్ఞానశాస్త్ర రంగంలో యోగాకు ఆదరణ రోజురోజుకు పెరుగుతోంది. యోగా దీర్ఘకాలిక ఆరోగ్య సమస్యలను ఎలా తగ్గిస్తుంది. ఒత్తిడిని ఎలా తగ్గిస్తుంది, మెదడు పనితీరును ఎలా మెరుగుపరుస్తుంది అనే విషయాలు ఈ రోజుల్లో దృష్టిని ఆకర్షిస్తున్నాయి. ఇది శాస్త్రవేత్తలను యోగా ప్రభావాలను లోతుగా అన్వేషించడానికి ప్రోత్సహిస్తోంది.
యోగా గురించి ఆధునిక విజ్ఞానశాస్త్రం ఏమి చెబుతుంది?
నివేదికల ప్రకారం.. యోగాను క్రమం తప్పకుండా అభ్యసించినప్పుడు అది అనేక శారీరక, మానసిక ఆరోగ్య ప్రయోజనాలను అందిస్తుందని ఆధునిక విజ్ఞానశాస్త్రం సూచిస్తుంది. యోగా ఒత్తిడిని తగ్గించడంలో, శరీర సౌలభ్యాన్ని, సమతుల్యతను మెరుగుపరచడంలో, మానసిక శ్రేయస్సును పెంచడం సహా మొత్తం జీవన నాణ్యత పెంచడంలో సహాయపడుతుందని నమ్ముతారు. ఒక వ్యక్తి జీవితంలో యోగా అభ్యాసం వల్ల ఆందోళన, కుంగుబాటు, దీర్ఘకాలిక నొప్పులు, అధిక రక్తపోటు, నిద్రలేమి వంటి సమస్యలను నియంత్రించడంలో సహాయపడుతుంది.
యోగా వల్ల కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు..
1) మానసిక ఒత్తిడి
మన శరీరంలో కార్టిసాల్ హార్మోన్ అనేది మానసిక ఒత్తిడిని కలిగిస్తుంది. రోజూ యోగా సాధన చేయడం వల్ల కార్టిసాల్ స్థాయిలను తగ్గించవచ్చని శాస్త్రీయంగా నిరూపితం అయ్యింది. ఈ విధంగో క్రమం తప్పకుండా యోగా, ప్రాణాయామం అభ్యాసం చేయడం వల్ల పారాసింపథెటిక్ నాడీ వ్యవస్థ ఉత్తేజితమై, శరీరాన్ని ప్రశాంతపరుస్తుంది.
2) మెదడు ఆరోగ్యం
క్రమం తప్పకుండా యోగా చేసే వారి మెదడులో గ్రే మ్యాటర్ పెరిగినట్లు.. ఎంఆర్ఐ స్కానింగ్ ఉపయోగించి చేసిన అధ్యయనాలు బయటపెట్టాయి. జ్ఞాపకశక్తిని, ఏకాగ్రతను మెరుగుపరచడంతో పాటు వయసుతో పాటు వచ్చే మెదడు సమస్యలను నివారించడంలో యోగా ప్రభావవంతంగా ఉంటుంది.
3) గుండె ఆరోగ్యం
రోజూ యోగా చేయడం వల్ల గుండె సంబంధిత రక్తపోటు, కొలెస్ట్రాల్ నియంత్రించేందుకు సహాయపడుతుందని అమెరికన్ హార్ట్ అసోసియేషన్ వెల్లడించింది. తద్వారా గుండెపోటు ప్రమాదాన్ని తగ్గించవచ్చని పేర్కొన్నాయి.
4) రోగనిరోధక శక్తి పెరుగుదల
రోగనిరోధక శక్తిని పెంచడానికి సహాయపడే యోగాసనాలు, శ్వాస వ్యాయామాలు ఉన్నాయి.
5) దీర్ఘకాలిక నొప్పి నుండి ఉపశమనం
ఎన్నో రోజులుగా లేదా నెలలుగా పడుతున్న నడుము నొప్పి, కీళ్లవాతం, మైగ్రేన్లు మొదలైన వాటికి యోగా ప్రయోజనకరంగా ఉంటుందని అధ్యయనాల్లో తేలింది. ఇది శరీరంలోని కండరాలను బలపరచడం సహా.. తద్వారా దీర్ఘకాలిక నొప్పిని తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది.
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