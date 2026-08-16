2K Lovers pooja Ceremony: ఎం బి ప్రొడక్షన్ హౌస్ బ్యానర్ మీద రాజేష్ నాయుడు డైరెక్షన్లో తెరకెక్కుతోన్న చిత్రం 2కే లవర్స్ (Soul of Love) అనే క్యాప్షన్. బిచ్చు నాయక్ తన ప్రొడక్షన్ లో ఈ నిర్మిస్తున్న తొలి చిత్రం. ఈ సినిమా ఆదివారం నాడు దైవ ఫిల్మ్ నగర్ సన్నిధానంలో ఘనంగా జరిగింది. ఈ సినిమాలో మోహిత్ పెడాడ, శృతి శంకర్ హీరో హీరోయిన్స్గా నటిస్తున్నారు. సాయి కుమార్, తనికెళ్ల భరణి, ప్రణీత్ రెడ్డి, సప్తగిరి, రచ్చ రవి, మొట్టా రాజేంద్రన్, రమ్య పొందూరి, సూర్య, శివన్నారాయణ, ఆమని తదితరులు యాక్ట్ చేస్తున్నారు.
ఈ సినిమా రసూల్ కథను అందించారు. ఈ చిత్ర ప్రారంభోత్సవానికి మెలోడీ బ్రహ్మ మణిశర్మ, తనికెళ్ల భరణి, వీఎన్ ఆదిత్య ఛీఫ్ గెస్ట్గా హాజరయ్యారు. ముహూర్తపు సన్నివేశానికి వీఎన్ ఆదిత్య క్లాప్ కొట్టాడు. మణిశర్మ గౌరవ దర్శకత్వం వహించారు. తనికెళ్ల భరణి స్క్రిప్ట్ అందజేశారు.
పూజా కార్యక్రమాల అనంతరం దర్శకుడు రాజేష్ నాయుడు మాట్లాడుతూ .. ‘రసూల్ అద్భుతమైన స్టోరీని అందించారు. తెలంగాణ నేపథ్యంలో సాగే అందమైన ప్రేమ కథతో పాటు, ఎమోషన్స్తో సినిమాని రూపొందిస్తున్నట్టు తెలిపారు. ఆమా చిత్ర ప్రారంభోత్సవానికి వచ్చిన మణిశర్మకి, తనికెళ్ల భరణికి, వీఎన్ ఆదిత్యకి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలిపారు. నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన మా నిర్మాత బిచ్చు నాయక్కి, రసూల్కి ధన్యవాదాలు.
నిర్మాత బిచ్చు నాయక్ మాట్లాడుతూ .. ‘ఈ రోజు మా ఎం.బి. ప్రొడక్షన్స్ హౌస్ ప్రారంభించడం సంతోషంగా ఉందన్నారు. రసూల్ మంచి స్టోరీని అందించారు. రాజేష్ సినిమాని డైరెక్ట్ చేస్తున్నారు. తెలంగాణ యాసలో ఇది వరకు చూడని ప్రేమ కథతో ఈ సినిమా రాబోతున్నట్టు తెలిపారు. ఫ్యామిలీ ఎమోషన్స్ ఈ సినిమాకు ప్లస్గా కానున్నాయి. థియేటర్ నుంచి ఇంటికి వెళ్లినా కూడా వెంటాడేలా మా సినిమాలోని కథలో ఎమోషన్ ప్రేక్షకులను వెంటాడుతుందున్నారు. అందరినీ హత్తుకునేలా మా మూవీ ఉంటుంది. ఎవరినీ డిసప్పాయింట్ చేయదని కాన్ఫిడెన్స్గా చెప్పుకొచ్చారు.
రచయిత రసూల్ మాట్లాడుతూ .. ‘‘ఎం.బి. ప్రొడక్షన్స్లో తెరకెక్కించబోతోన్న ఈ ‘2కె లవర్స్’ ప్రాజెక్ట్ ప్రారంభోత్సవానికి వచ్చిన ప్రతీ ఒక్కరికీ ధన్యవాదాలు తెలిపారు. మేం తీయబోతోన్న ఈ ప్రేమ కథను అందరూ ఆదరిస్తారనే నమ్మకం ఉందనే ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు.
హీరో మోహిత్ మాట్లాడుతూ .. ‘ఎంబి ప్రొడక్షన్స్లో వస్తున్న ఈ ‘2కె లవర్స్’ చిత్రంలో నాకు అవకాశం ఇచ్చిన దర్శక, నిర్మాతలకు ధన్యవాదాలు. ఇదొక కొత్త తరహా ప్రేమ కథ. రెగ్యులర్ సినిమాల్లా మాత్రం ఉండదు. చూసిన వాళ్లకు 100 శాతం సంతృప్తినిచ్చే చిత్రమని చెప్పుకొచ్చారు. ఈ సందర్భంగా చిత్ర హీరోయిన్తో పాటు మిగిలిన నటీనటులు టెక్నిషియన్స్ ఈ సినిమా విజయం సాధించాలని ఆకాంక్షించారు.
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