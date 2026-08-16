Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /No Rev
  • /తెలుగు తెరపై సరికొత్త కాన్సెప్ట్‌తో వస్తోన్న ‘2K లవర్స్’.. పూజా కార్యక్రమాలతో ప్రారంభం..

తెలుగు తెరపై సరికొత్త కాన్సెప్ట్‌తో వస్తోన్న ‘2K లవర్స్’.. పూజా కార్యక్రమాలతో ప్రారంభం..

2K Lovers Movie Openings: ఎం బి ప్రొడక్షన్ హౌస్ బ్యానర్ పై రాజేష్ నాయుడు డైరెక్షన్‌లో బిచ్చు నాయక్ నిర్మిస్తున్న  చిత్రం ‘2K లవర్స్’ . ప్రొడక్షన్ నెం.1 పై తెరకెక్కుతోన్న ఈ సినిమా  ఫిల్మ్ నగర్ దైవ సన్నిధానంలో పూజా కార్యక్రమాలతో ఘనంగా ప్రారంభమైంది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Aug 16, 2026, 08:59 PM IST|Updated: Aug 17, 2026, 02:07 PM IST
తెలుగు తెరపై సరికొత్త కాన్సెప్ట్‌తో వస్తోన్న ‘2K లవర్స్’.. పూజా కార్యక్రమాలతో ప్రారంభం..
Image Credit: New Film Starts (Movie Photo/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
నాగబాబుకు ప్రభుత్వం బంపర్ ఆఫర్.. కేబినెట్ హోదాతో కీలక బాధ్యతలు..!
2
3
4
5