4 Girls: ఒకే సారి ప్రముఖ ఓటిటిలలో 5 భాషల్లో స్ట్రీమింగ్ కు వచ్చేసిన ‘4 గర్ల్స్’ మూవీ స్ట్రీమింగ్..

‘4 గర్ల్స్’ ప్రస్తుతం మన సమాజంలో జరుగుతున్న అంశాలపై తెరకెక్కించారు. ముఖ్యంగా మన సభ్య సమాజంలో ఒంటరిగా ఉన్న మహిళలు, అమ్మాయిలపై గ్యాంగ్ రేప్స్ , మర్డర్స్ జరిగిన ఒక నిజ జీవిత సంఘటన ఆధారంగా చేసుకొని ఈ సినిమాను తెరకెక్కించారు. ఈ ఘటనలో అసలు నేరస్థులు ఎవరు ? వాళ్ల్లు తప్పించుకుంటే నేరస్తుల్ని చనిపోయిన అమ్మాయి అక్క అమ్మాయి స్నేహితురాళ్ళతో కలిసి ఎలా ఇన్వెస్టిగేట్ చేసిన హంతకులను కనిపెట్టారా లేదా అనేదే ఈ సినిమా స్టోరీ. ముఖ్యంగా ఈ ఘటనలో ఆ కుటుంబం సమాజాన్ని ఎలా ఎదుర్కొంది ? తన చెల్లి కి జరిగిన అన్యాయానికి వాళ్లపై పగతీర్చుకుందా లేక చట్టానికి పట్టించిందా అనే సస్పెన్స్ స్టోరీతో ఈ సినిమా ప్రేక్షకులని రంజింప జేస్తోంది.
ఈ సందర్భంగా నిర్మాతలు మాట్లాడుతూ.. మా 4Girls చిత్రం అమెజాన్ ప్రైమ్ , Bcineet , వాచో , Vewd , క్లౌడ్ వాకర్ , జీసన్ , అమెజాన్ ఫైర్ టీవీ స్టిక్, ఎయిర్టెల్ ఎక్స్ స్ట్రీమ్ , హంగామ ప్లే , టాటా ప్లే బింగ్ , తో పాటు అన్ని స్మార్ట్ టీవీ డివైసెస్ , బ్రాడ్ బ్యాండ్ డివైసెస్ , స్మార్ట్ స్టిక్ డివైసెస్ లలో స్ట్రీమింగ్ కు అవుతోంది. ఈ మూవీకి అన్ని ఓటిటి లలో మంచి రెస్పాన్స్ వస్తుంది. మా సంస్థ నుండి మెసేజ్ ఓరియెంటెడ్ , క్రైమ్ , రివెంజ్, సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ సినిమా చేసినందుకు హ్యాపీగా ఉందన్నారు. ఈ సందర్భం గా మా సినిమాని డైరెక్ట్ గా అన్ని ఓటిటి సంస్థలలో రిలీజ్ చేసిన Bcineet (B Cine Entertainments Private Limited ) సంస్థ బోయపాటి దిలీప్ కుమార్ ( Dk Boyapati)కి మా కృతజ్ఞతలు తెలుపుతున్నాము. మా సినిమా అన్ని భాష ల ట్రైలర్స్ , వీడియో సాంగ్స్ యూట్యూబ్ లో రిలీజైన రోజు నుండి ట్రెండింగ్ లో ఉన్నాయన్నారు.
ఈ చిత్రంలో శృతిక గావొక్కర్ , ఆకాంక్ష వర్మ , దితిప్రియ రాయ్ , సెజల్ మాండవియ , అంకుర్ , ప్రిన్స్ , హన్సి శ్రిని వాస్తవ ముఖ్యపాత్రల్లో నటించారు. ఈ చిత్రానికి డైరెక్టర్ ఆఫ్ ఫోటోగ్రఫీ జగదీశ్ అందించారు. మ్యూజిక్ : జయసూర్య అందించారు. ఎస్ . శివ డైరెక్ట్ చేశారు.
