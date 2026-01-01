English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • No Rev
  • 4 Girls: ఒకే సారి ప్రముఖ ఓటిటిలలో 5 భాషల్లో స్ట్రీమింగ్ కు వచ్చేసిన ‘4 గర్ల్స్’ మూవీ స్ట్రీమింగ్..

4 Girls: ఒకే సారి ప్రముఖ ఓటిటిలలో 5 భాషల్లో స్ట్రీమింగ్ కు వచ్చేసిన ‘4 గర్ల్స్’ మూవీ స్ట్రీమింగ్..

4 Girls OTT Streaming on 5 Languages: ఈ మధ్య కాలంలో పలు వెబ్ సిరీస్ లతో సహా పలు సినిమాలు కూడా నేరుగా ఓటిటిలో స్ట్రీమింగ్ కి వచ్చేస్తున్నాయి.  అలా తాజాగా యూ. నరిసింహులు (U Narasimhulu), ఎస్.రమేష్ (S Ramesh)లు  యూనిక్వెక్ పిక్చర్ (UNIQUEK PICTURES)బ్యానర్ పై 4 గర్ల్స్ సినిమా ఒకేసారి తెలుగు , తమిళం , హిందీ ,  కన్నడ , మలయాళం భాషలలో తెరకెక్కించారు. అంతేకాదు ఈ సినిమా ఐదు భాషల్లో వేర్వేరు ఫ్లాట్ ఫామ్స్ లో స్ట్రీమింగ్ కు వచ్చేసింది.  

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Jan 1, 2026, 07:35 AM IST

4 Girls: ఒకే సారి ప్రముఖ ఓటిటిలలో 5 భాషల్లో స్ట్రీమింగ్ కు వచ్చేసిన ‘4 గర్ల్స్’ మూవీ స్ట్రీమింగ్..

‘4 గర్ల్స్’ ప్రస్తుతం మన సమాజంలో జరుగుతున్న అంశాలపై తెరకెక్కించారు. ముఖ్యంగా మన సభ్య సమాజంలో ఒంటరిగా ఉన్న మహిళలు, అమ్మాయిలపై గ్యాంగ్ రేప్స్ , మర్డర్స్  జరిగిన ఒక నిజ జీవిత సంఘటన ఆధారంగా చేసుకొని ఈ సినిమాను తెరకెక్కించారు.  ఈ ఘటనలో అసలు నేరస్థులు ఎవరు ? వాళ్ల్లు తప్పించుకుంటే నేరస్తుల్ని చనిపోయిన అమ్మాయి అక్క అమ్మాయి స్నేహితురాళ్ళతో కలిసి ఎలా ఇన్వెస్టిగేట్  చేసిన హంతకులను కనిపెట్టారా లేదా అనేదే ఈ సినిమా స్టోరీ. ముఖ్యంగా ఈ ఘటనలో ఆ కుటుంబం సమాజాన్ని ఎలా ఎదుర్కొంది ? తన చెల్లి కి జరిగిన అన్యాయానికి వాళ్లపై పగతీర్చుకుందా లేక చట్టానికి పట్టించిందా అనే సస్పెన్స్ స్టోరీతో  ఈ సినిమా ప్రేక్షకులని రంజింప జేస్తోంది. 

ఈ సందర్భంగా నిర్మాతలు మాట్లాడుతూ.. మా 4Girls చిత్రం  అమెజాన్  ప్రైమ్  , Bcineet ,  వాచో  , Vewd , క్లౌడ్  వాకర్  , జీసన్  , అమెజాన్  ఫైర్ టీవీ  స్టిక్, ఎయిర్టెల్  ఎక్స్ స్ట్రీమ్  , హంగామ  ప్లే  , టాటా  ప్లే  బింగ్ , తో పాటు  అన్ని స్మార్ట్  టీవీ  డివైసెస్ , బ్రాడ్ బ్యాండ్  డివైసెస్ , స్మార్ట్  స్టిక్  డివైసెస్ లలో స్ట్రీమింగ్ కు అవుతోంది. ఈ మూవీకి  అన్ని ఓటిటి లలో మంచి రెస్పాన్స్ వస్తుంది. మా సంస్థ నుండి  మెసేజ్  ఓరియెంటెడ్  , క్రైమ్  , రివెంజ్, సస్పెన్స్  థ్రిల్లర్  సినిమా చేసినందుకు హ్యాపీగా ఉందన్నారు.  ఈ సందర్భం గా మా సినిమాని డైరెక్ట్ గా అన్ని ఓటిటి సంస్థలలో రిలీజ్ చేసిన Bcineet (B Cine Entertainments Private Limited ) సంస్థ బోయపాటి  దిలీప్  కుమార్ ( Dk Boyapati)కి  మా కృతజ్ఞతలు తెలుపుతున్నాము. మా సినిమా అన్ని భాష ల ట్రైలర్స్ , వీడియో సాంగ్స్ యూట్యూబ్ లో రిలీజైన రోజు నుండి ట్రెండింగ్ లో ఉన్నాయన్నారు. 

ఈ చిత్రంలో శృతిక  గావొక్కర్  , ఆకాంక్ష  వర్మ  , దితిప్రియ  రాయ్  , సెజల్ మాండవియ  , అంకుర్  , ప్రిన్స్  , హన్సి  శ్రిని వాస్తవ  ముఖ్యపాత్రల్లో నటించారు. ఈ చిత్రానికి డైరెక్టర్ ఆఫ్ ఫోటోగ్రఫీ జగదీశ్ అందించారు. మ్యూజిక్ : జయసూర్య అందించారు. ఎస్ . శివ డైరెక్ట్ చేశారు. 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

