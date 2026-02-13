A Beautiful Breakup Review: ‘ఏ బ్యూటిపుల్ బ్రేకప్’ మూవీ రివ్యూ.. రొమాంటిక్ హార్రర్ థ్రిల్లర్ మెప్పించిందా..!

మూవీ రివ్యూ: ఏ బ్యూటిఫుల్ బ్రేకప్ (A Beautiful Breakup)
తారాగణం: తక్ష్ ముద్రగడ, మటిల్డా బజర్
సంగీతం: మాస్ట్రో ఇళయరాజా
నిర్మాతలు: ముద్రగడ రంగారావు, ఉగ్గిన సత్యనారాయణ
దర్శకత్వం: అజిత్ వాసన్ ఉగ్గిన
భాష: ఇంగ్లీష్
విడుదల తేది: 13-2-2026
కథ విషయానికొస్తే..
బ్రేకప్ కు రెడీ అయిన ఓ యువ జంట, తమ ఎఫైర్ ను గౌరవప్రదంగా ముగింపు పలకాలనే ఉద్దేశంతో ఓ ట్రిప్ కు వెళ్తారు. ఈ క్రమంలో వారిద్దరు ఎవరు లేని నిర్మానుష్య ప్రాంతంలోని ఓ ఎస్టేట్ కు చేరుకుంటారు. అక్కడ వారి మధ్య ఉన్న పాత జ్ఞాపకాలు, భావోద్వేగాలతో పాటు కొన్ని వింతైన సంఘటనలు వారికి ఎదురవుతుంటాయి. రెగ్యులర్ హారర్ చిత్రాల మాదిరి కాకుండా.. ఓ ఆత్మ చుట్టూ ఈ స్టోరీ రన్ అవుతుంది. అసలు వారు తమ లవ్ కు బ్యూటీఫుల్ బ్రేకప్ చెప్పారా..? లేకపోతే వారిద్దరు తమ అభిప్రాయాలను మార్చుకున్నారా అనేది తెలియాలంటే ఈ సినిమా చూడాల్సిందే.
కథనం, టెక్నికల్ విషయానికొస్తే..
అజిత్ వాసన్ ఉగ్గిన ఇంగ్లీష్ భాషలో రెండు మెయిన్ క్యారెక్టర్స్ తో ఈ సినిమాను తెరకెక్కించడం మాములు విషయం కాదు. ఈ మధ్య కాలంలో లవర్స్ ఏదో ఒక సాకుతో తమ బంధానికి బ్రేకప్ చెబుతున్నారు. ఆ తర్వాత బద్ద శత్రువులుగా మారుతున్న రోజులున్నాయి. అంతేకాదు తమను కాదన్న లవర్ ను ఏడిపించుకు తింటున్నారు. తమలో ఇంటిమేట్ గా కలిసిన ఫోటోలను బయటపెడతామంటూ బ్లాక్ మెయిల్ చేస్తున్న రోజులు ఇవి. ఇలాంటి తరుణంలో తమ ప్రేమకు మంచి ముగింపు ఇవ్వాలనుకునే కాన్సెప్ట్ తో సినిమా తెరకెక్కించడం మాములు విషయం కాదు. ఇద్దరు కొత్త నటీనటులను తమ పాత్రల్లో ఒదిగిపోయారు. వారిద్దరితో తమదైన నటన రాబట్టుకోవడంలో దర్శకుడు సక్సెస్ అయ్యాడు.
తక్ష్ ముద్రగడ, మటిల్డా బజర్ తమ పాత్రలకు న్యాయం చేశారు. అంతేకాదు ఇద్దరి మధ్య ఎమోషన్ తో పాటు కెమిస్ట్రీని బాగానే వాడుకున్నాడు. ముఖ్యంగా అజిత్ వాసన్ ఈ కథ కోసం కర్ణాటకలోని చిక్ మంగళూరు అడువుల్లో తీసిన విజువల్స్ బాగున్నాయి. సినిమాటోగ్రఫీ బాగుంది. కలర్ గ్రేడింగ్ బాగుంది. సౌండ్ డిజైనింగ్ ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్స్ కు తగ్గట్టు ఉంది. విషయంలో తీసుకున్న శ్రద్ద ప్రతి ఫేములో కనబడింది. ఈ చిత్రానికి మ్యాస్ట్రీ ఇళయరాజా అందించిన మ్యూజిక్ పెద్ద ఎస్సెట్ గా నిలిచింది. దర్శకుడి విజన్ కు తన బాణీలతో ప్రాణం పోశారు. ప్రతి సీన్ లో ఇళయరాజా మ్యూజిక్ మ్యాజిక్ లా పనిచేసింది. సినిమా బాగానే స్లో నేరేషన్ బోర్ కొట్టిస్తుంది.
మొత్తంగా హార్రర్ సినిమా అని వెళ్లినవాళ్లకు ఇది రెగ్యులర్ దెయ్యాల సినిమా లా ఉండదు. ఇదొక క్లాసికల్ ఎమోషనల్ థ్రిల్లర్ అని చెప్పాలి. చాలా రోజుల తర్వాత ఇళయరాజా లోని అసలు సిసలు సంగీత దర్శకుడు బయటకు వచ్చారు.
పంచ్ లైన్ .. ‘ఏ బ్యూటీఫుల్ బ్రేకప్’..అట్రాక్ట్ చేసే రొమాంటిక్ హార్రర్ థ్రిల్లర్..
రేటింగ్: 2.5/5
