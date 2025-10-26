English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • No Rev
  • A Cup Of Tea: తెలుగులో సరికొత్త కాన్సెప్ట్ తో రాబోతున్న ‘ఏ కప్ ఆఫ్ టీ’..

A Cup Of Tea: తెలుగులో సరికొత్త కాన్సెప్ట్ తో రాబోతున్న ‘ఏ కప్ ఆఫ్ టీ’..

A Cup Of Tea:‘గీతా సుబ్రమణ్యం’ ఫేమ్ మనోజ్ కృష్ణ  త‌న్నీరు కథానాయకుడిగా`ఎ క‌ప్ ఆఫ్ టీ` సినిమా తెరకెక్కుతోంది. ఈ న్యూజ్ కథతో తెరకెక్కుతోన్న ఈ సినిమా నుంచి `వాట్ హాపెండ్` ప్రమోషనల్ సాంగ్ ను రిలీజ్ చేసారు. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Oct 26, 2025, 12:15 PM IST

A Cup Of Tea: తెలుగులో సరికొత్త కాన్సెప్ట్ తో రాబోతున్న ‘ఏ కప్ ఆఫ్ టీ’..

A Cup Of Tea: ఎ క‌ప్ ఆఫ్ టీ`. నేటి యువ‌తకు న‌చ్చే క‌థాంశంతో తెర‌కెక్కిస్తున్నారు.  ఈ మూవీ ద్వారా ఎఫ్పీ రోజ‌ర్స్‌, నిఖిత రావు డైరెక్టర్స్ గా  ప‌రిచ‌య‌మ‌వుతున్నారు. ఆర్టిస్ట్ క్రియేష‌న్స్ ప‌తాకంపై మ‌నోజ్ కృష్ణ‌, న‌వీన్ కృష్ణ నిర్మిస్తున్నారు.  జ‌య శ్రీ కథానాయికగా న‌టిస్తోన్న ఈ చిత్రంలో  న‌టుడు రాకేష్ ఒక ఇంపార్టెంట్ రోల్లో నటిస్తున్నారు. తాజాగా ఈ సినిమా నుండి `వాట్ హాపెండ్` అనే ప్ర‌మోష‌న‌ల్ పాటను రిలీజ్ చేస్తే మంచి రెస్పా్స్ వస్తోంది.  డైస్ ఆర్ట్స్ ఫిల్మ్స్ ఈ ఈవెంట్‌ని గ్రాండ్ గా నిర్వహించారు. 

హీరో మ‌నోజ్ మాట్లాడుతూ - మా చిత్రాన్ని జ‌నాల్లోకి తీసుకెళ్ల‌డానికి మేము ఎంచుకున్న మార్గ‌మే ఈ ప్ర‌మోష‌న‌ల్ సాంగ్..ఈ పాట‌తో మా సినిమాని ప్ర‌మోట్ చేసి థియేటర్స్ వ‌ర‌కూ తీసుకెళ్లాలి అన్న‌దే మా టీమ్‌ ఉద్దేశ్యమని చెప్పుకొచ్చారు. పెద్ద చిత్రాల వ‌ల్ల చిన్న సినిమాలు ఎలా ఎఫెక్ట్ అవుతున్నాయి అన్న‌ది ఈ పాట‌లో ఫ‌న్నీగా చూపించే ప్ర‌య‌త్నం చేశామన్నారు. ఈ సినిమా ఒక యంగ్‌స్ట‌ర్ జ‌ర్నీ..ఒక కాలేజ్ యువ‌త జ‌ర్నీ ఎలా స్టార్ట్ అవుతుంది..అది ఎలా డీవియేట్ అవుతుంది దాని వ‌ల్ల వ‌చ్చే ప‌రిణామాలు ఏంటి అన్నది ఈ చిత్రంలో చూపించాం.  ఈ సినిమా ప్రేక్షకులకు తప్పకుండా నచ్చుతుందన్నారు.  

మ్యూజిక్ డైరెక్ట‌ర్ కార్తిక్ రోడ్ర‌విజ్‌ మాట్లాడుతూ- మాది చిన్న సినిమా అయినా మ్యూజిక్‌, మేకింగ్ కి  మ‌నోజ్ చాలా ఖ‌ర్చు పెట్టారు. పాట‌లు, బ్యాక్‌గ్రౌండ్ స్కోర్ బాగా వచ్చాయి. ద‌ర్శ‌కులు మంచి ఔట్‌పుట్ ఇచ్చారు. ఆదిత్య ఒక మంచి క్యారెక్ట‌ర్లో క‌నిపిస్తారు. మీడియా సపోర్ట్ కావాలని చెప్పుకొచ్చారు. 

సినిమాటోగ్రాఫ‌ర్ క‌మ‌ల్ నాబ్‌ మాట్లాడుతూ - ఈ సినిమాకి మ‌నోజ్ ఒక్క‌డే వ‌న్ మ్యాన్ ఆర్మీ..అన్నీ తానే చూసుకున్నాడు.. మ‌నోజ్ కి యాక్టింగ్ అంటే ప్యాష‌న్‌. ఆ ఆసక్తితో  చాలా క‌ష్ట‌ప‌డి సినిమా కంప్లీట్ చేశాడు. సినిమా చాలా బాగా వ‌చ్చిందన్నారు. ఒక బ్యూటిఫుల్ ల‌వ్ స్టోరీ..ఒక లైఫ్ స్టోరీ ప్రేక్షకులను మెప్పిస్తుందన్నారు.  

న‌టుడు రాకేష్ మాట్లాడుతూ- నేను మ‌నోజ్‌కి చాలా పెద్ద ఫ్యాన్.. ‘గీత సుబ్ర‌మ‌ణ్యం’ సిరీస్‌ టైమ్‌లో త‌న క్రేజ్ ఏంటో..ఏ రేంజ్లో ఉండేవాడో నాకు తెలుసు..ఆ టైమ్‌లో త‌న‌కి చాలా ఆఫ‌ర్స్ వ‌చ్చాయన్నారు.  అప్పుడే నువ్వు సినిమా చేస్తే నాకు ఒక క్యారెక్ట‌ర్ ఇవ్వు అని అడిగాను. ఒక ఆర్టిస్ట్‌గా ఈ స‌మాజానికి మంచి చేయాలనే ఈ స్టోరీని ఎంచుకున్నాన్నారు. ఎలాంటి వ‌ల్గారిటీ లేని ఒక బ్యూటిఫుల్ లైఫ్ స్టోరీ అని చెప్పారు. ఈ సినిమా పెద్ద హిట్ అవ్వాలన్నారు.  

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

A Cup Of TeaA Cup Of Tea Promotional SongManoj TanneruTollywoodTelugu cinema

