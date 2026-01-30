Devagudi Movie Review and Rating: రాయలసీమలో దేవగుడి అనే గ్రామంలో ఈ సినిమా కథ మొదలవుతుంది. ఇక్కడ ఫ్యాక్షన్ లీడర్గా దేవగుడి వీరారెడ్డి (రఘు కుంచె) ఉంటారు. తన అనుచరులలో ఒకరి కొడుకు ధర్మ (అభినవ్ శౌర్య). గ్రామ ప్రజలలో తన కుమారుడు (అభినవ్ శౌర్య)తో సమానంగా ధర్మ ఉంటడడం వీరారెడ్డికి నచ్చదు. అంతేకాదు అతని కుమార్తె శ్వేత (అనుశ్రీ) ధర్మతో ప్రేమలో ఉందనే విషయం తెలుస్తుంది. దీంతో ధర్మను గ్రామం నుంచి గెంటేస్తాడు. ఈ క్రమంలో వీరారెడ్డి అనారోగ్యానికి గురవుతాడు. అదేసమయంలో ఇద్దరు హత్యకు గురి కావడం.. శ్వేత మిస్ అవ్వడం జరుగుతుంది. ఆ ఇద్దరిని ఎవరు చంపారు..? శ్వేత ఎక్కడికి వెళ్లింది..? ధర్మ, శ్వేతల ప్రేమ గెలిచిందా..? వీరారెడ్డి చివరికి ఏం చేశాడు..? అనే విషయాలు తెలియాలంటే దేవగుడి సినిమా చూడాల్సిందే..
విశ్లేషణ..
గ్రామంలో ఫ్యాక్షన్ లీడర్.. అతని కూతురిని హీరో ప్రేమించడం.. వీరి ప్రేమకు తండ్రి ఒప్పుకోకపోవడం.. గతంలో ఇలాంటి కథలు చాలానే వచినా.. డైరెక్టర్ రామకృష్ణారెడ్డి ఈ సినిమాను ఎక్కడా బోర్ కొట్టించకుండా తెరకెక్కించడంలో సక్సెస్ అయ్యాడనే చెప్పొచ్చు. కుల వ్యవస్థను ప్రశ్నిస్తూ కథను ప్రారంభించారు. తన కూతురు తక్కువ కులానికి చెందిన అబ్బాయిని ప్రేమించడం సహించలేని తండ్రి.. అతన్ని గ్రామం నుంచి గెంటేసిన తరువాత ఏం జరిగిందనే విషయాన్ని ఆసక్తికరంగా చూపించారు.
దేవగుడి అనే గ్రామం చుట్టూ కథ రాసుకున్నారు. ప్రపంచం చంద్రమండలంలో పరిశోధనలు చేస్తుంటే.. ఇంకా కొన్ని చోట్ల మాత్రం కుల వ్యవస్థను వదలకపోవడం చక్కగా తెరపై చూపించారు. కథ ఈజీగా ఊహించేలా ఉన్నా.. క్లైమాక్స్ ట్విస్ట్ మాత్రం షాకింగ్గా ఉంటుంది. సినిమాను ఎక్కడ త్వరగా చుట్టేసినట్లు అనిపించకుండా.. ఉన్న బడ్జెట్లో రిచ్ విజువల్స్తో తీశారు. సాంగ్స్, ఫైట్స్తో మంచి కమర్షియల్ సినిమా ఫీల్ తీసుకువచ్చారు.
ఎవరు ఎలా చేశారంటే..
హీరోగా నటించిన అభినవ్ శౌర్య తన పాత్రలో జీవించేశాడు. హీరోయిన్గా నటించిన అనుశ్రీ, ఆమె సోదరుడి పాత్రలో నటించిన నరసింహ తమ నటనతో ఆకట్టుకున్నారు. వీరు ముగ్గరు కొత్త వాళ్లు అయినా.. ఎక్కడా అలా అనిపించకుండా నటించారు. వీరారెడ్డి పాత్ర రఘు కుంచె యాక్టింగ్ మెప్పిస్తుంది. మీసాల లక్ష్మణ్, రఘుబాబు, రాకెట్ రాఘవ ఉన్నంతలో నవ్వించే ప్రయత్నం చేశారు. ఇక మదిన్ అందించిన మ్యూజిక్ ఆకట్టుకుంటుంది. బీజేఎం కూడా సీన్స్కు తగినట్లు ఉంది. నిర్మాణ విలువలు బాగున్నాయి.
రేటింగ్: 2.75/5.
