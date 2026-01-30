English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • No Rev
  • Devagudi Movie Review: దేవగుడి మూవీ రివ్యూ.. క్లైమాక్స్‌లో షాకింగ్ ట్విస్ట్..!

Devagudi Movie Review: దేవగుడి మూవీ రివ్యూ.. క్లైమాక్స్‌లో షాకింగ్ ట్విస్ట్..!

Devagudi Movie Review and Rating: అభినవ శౌర్య, నరసింహ, అనుశ్రీ, రఘు కుంచె ప్రధాన పాత్రల్లో బెల్లం రామకృష్ణా రెడ్డి స్వీయ దర్శక నిర్మాణంలో రూపొందిన మూవీ దేవగుడి. రాయలసీమ బ్యాక్‌డ్రాప్‌లో.. ప్రేమ, స్నేహం, ఫ్యామిలీ ఎమోషన్స్‌తో తెరకెక్కిన ఈ సినిమా నేడు (జనవరి 30)న ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చింది. ఈ చిత్రం ఎలా ఉందో రివ్యూలో తెలుసుకుందాం..  

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Jan 30, 2026, 04:16 PM IST

Trending Photos

Pawan Kalyan: పవన్ కళ్యాణ్ మరో సంచలనం.. తన తల్లి పుట్టినరోజు నేపథ్యంలో ఏంచేశారంటే..?
6
pawan kalyan
Pawan Kalyan: పవన్ కళ్యాణ్ మరో సంచలనం.. తన తల్లి పుట్టినరోజు నేపథ్యంలో ఏంచేశారంటే..?
Trisha: స్టార్‌ హీరో కన్నా హీరోయిన్‌ త్రిష ఆస్తులు చాలా ఎక్కువ.. ఎన్ని కోట్లు తెలుసా?
7
Actress Trisha
Trisha: స్టార్‌ హీరో కన్నా హీరోయిన్‌ త్రిష ఆస్తులు చాలా ఎక్కువ.. ఎన్ని కోట్లు తెలుసా?
8th Pay Commission Big Updates: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు బంపర్ బొనంజా.. బేసిక్ పేలో ఊహించని పెంపు..!
6
8th Pay Commission
8th Pay Commission Big Updates: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు బంపర్ బొనంజా.. బేసిక్ పేలో ఊహించని పెంపు..!
Pink Railway Stations: పింక్ రైల్వే స్టేషన్లు అంటే ఏంటి? భారత రైల్వేలో ఈ కొత్త మార్పు ఎందుకు గేమ్ ఛేంజర్ అయ్యింది?
6
Pink Railway Stations India
Pink Railway Stations: పింక్ రైల్వే స్టేషన్లు అంటే ఏంటి? భారత రైల్వేలో ఈ కొత్త మార్పు ఎందుకు గేమ్ ఛేంజర్ అయ్యింది?
Devagudi Movie Review: దేవగుడి మూవీ రివ్యూ.. క్లైమాక్స్‌లో షాకింగ్ ట్విస్ట్..!

Devagudi Movie Review and Rating: రాయలసీమలో దేవగుడి అనే గ్రామంలో ఈ సినిమా కథ మొదలవుతుంది. ఇక్కడ ఫ్యాక్షన్ లీడర్‌గా దేవగుడి వీరారెడ్డి (రఘు కుంచె) ఉంటారు. తన అనుచరులలో ఒకరి కొడుకు ధర్మ (అభినవ్ శౌర్య). గ్రామ ప్రజలలో తన కుమారుడు (అభినవ్ శౌర్య)తో సమానంగా ధర్మ ఉంటడడం వీరారెడ్డికి నచ్చదు. అంతేకాదు అతని కుమార్తె శ్వేత (అనుశ్రీ) ధర్మతో ప్రేమలో ఉందనే విషయం తెలుస్తుంది. దీంతో ధర్మను గ్రామం నుంచి గెంటేస్తాడు. ఈ క్రమంలో వీరారెడ్డి అనారోగ్యానికి గురవుతాడు. అదేసమయంలో ఇద్దరు హత్యకు గురి కావడం.. శ్వేత మిస్ అవ్వడం జరుగుతుంది. ఆ ఇద్దరిని ఎవరు చంపారు..? శ్వేత ఎక్కడికి వెళ్లింది..? ధర్మ, శ్వేతల ప్రేమ గెలిచిందా..? వీరారెడ్డి చివరికి ఏం చేశాడు..? అనే విషయాలు తెలియాలంటే దేవగుడి సినిమా చూడాల్సిందే..

Add Zee News as a Preferred Source

విశ్లేషణ..

గ్రామంలో ఫ్యాక్షన్ లీడర్.. అతని కూతురిని హీరో ప్రేమించడం.. వీరి ప్రేమకు తండ్రి ఒప్పుకోకపోవడం.. గతంలో ఇలాంటి కథలు చాలానే వచినా.. డైరెక్టర్ రామకృష్ణారెడ్డి ఈ సినిమాను ఎక్కడా బోర్ కొట్టించకుండా తెరకెక్కించడంలో సక్సెస్ అయ్యాడనే చెప్పొచ్చు. కుల వ్యవస్థను ప్రశ్నిస్తూ కథను ప్రారంభించారు. తన కూతురు తక్కువ కులానికి చెందిన అబ్బాయిని ప్రేమించడం సహించలేని తండ్రి.. అతన్ని గ్రామం నుంచి గెంటేసిన తరువాత ఏం జరిగిందనే విషయాన్ని ఆసక్తికరంగా చూపించారు.

దేవగుడి అనే గ్రామం చుట్టూ కథ రాసుకున్నారు. ప్రపంచం చంద్రమండలంలో పరిశోధనలు చేస్తుంటే.. ఇంకా కొన్ని చోట్ల మాత్రం కుల వ్యవస్థను వదలకపోవడం చక్కగా తెరపై చూపించారు. కథ ఈజీగా ఊహించేలా ఉన్నా.. క్లైమాక్స్ ట్విస్ట్ మాత్రం షాకింగ్‌గా ఉంటుంది. సినిమాను ఎక్కడ త్వరగా చుట్టేసినట్లు అనిపించకుండా.. ఉన్న బడ్జెట్‌లో రిచ్ విజువల్స్‌తో తీశారు. సాంగ్స్, ఫైట్స్‌తో మంచి కమర్షియల్ సినిమా ఫీల్ తీసుకువచ్చారు. 
 
ఎవరు ఎలా చేశారంటే.. 

హీరోగా నటించిన అభినవ్ శౌర్య తన పాత్రలో జీవించేశాడు. హీరోయిన్‌గా నటించిన అనుశ్రీ, ఆమె సోదరుడి పాత్రలో నటించిన నరసింహ తమ నటనతో ఆకట్టుకున్నారు. వీరు ముగ్గరు కొత్త వాళ్లు అయినా.. ఎక్కడా అలా అనిపించకుండా నటించారు. వీరారెడ్డి పాత్ర రఘు కుంచె యాక్టింగ్ మెప్పిస్తుంది. మీసాల లక్ష్మణ్, రఘుబాబు, రాకెట్ రాఘవ ఉన్నంతలో నవ్వించే ప్రయత్నం చేశారు. ఇక మదిన్ అందించిన మ్యూజిక్ ఆకట్టుకుంటుంది. బీజేఎం కూడా సీన్స్‌కు తగినట్లు ఉంది. నిర్మాణ విలువలు బాగున్నాయి. 

రేటింగ్: 2.75/5.

Read more:​ Chiranjeevi Sankranthi Hits:‘మన శంకర వరప్రసాద్ గారు’ సహా సంక్రాంతి బరిలో హిట్టైన చిరంజీవి మూవీస్ ఇవే..

Read more:​ Top 10 Richest Actors: మన దేశంలో అత్యంత ధనవంతులైన హీరోలు వీళ్లే.. ఫస్ట్ ప్లేస్ ఎవరిదంటే..

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

.Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి. 

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Devagudi movieDevagudi Movie ReviewDevagudiDevagudi NewsDevagudi Telugu movie review

Trending News