Agadha Teaser Review: థ్రిల్లింగ్ ఎలిమెంట్స్ తో ఎంగేజ్ చేస్తోన్న 'అగధ' టీజర్..

Agadha Teaser Review: ఎమ్మెస్ రాజు తెలుగులో ఒక్కపుడు  ఓ వెలిగారు. ప్రస్తుతం రేసులో వెనకబడ్డారు. ఈయన బ్యానర్ నుంచి సినిమా వస్తుందంటే హిట్ అనే టాక్ ఉండేది. అంతేకాదు ఈయన తెరకెక్కించిన సినిమాలతోనే మహేష్ బాబు, ప్రభాస్ వంటి హీరోలు సూపర్ స్టార్స్ అయ్యారు. తాజాగా ఈ సినిమా టీజర్ ను విడుదల చేశారు. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : May 7, 2026, 11:15 AM IST

Agadha Teaser Review: ఎమ్మెస్ రాజు దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన లేటెస్ట్ మూవీ ‘అగథ’. హార్రర్ థ్రిల్లర్  కాన్సెప్ట్ తో తెరకెక్కించారు. తాజాగా ఈ సినిమా టీజర్ సీట్ ఎడ్జ్ లో ఉంది. ప్రకృతిని దాటి ఏర్పడే ఏ శక్తులనైనా మనం ఆత్మలను, ప్రేతాత్మలను నమ్ముతాము. ఈ అనంత విశ్వంలో ఎన్నో అతీత శక్తులు దాగున్నాయి. అందులో కొన్ని రక్షించేవి అయితే.. కొన్ని వేధించేవి అంటూ కామాక్షి భాస్కర్ల డైలాగ్ తో ‘అగధ’ టీజర్ స్టార్ట్ అయింది. 

మొత్తం టీజర్ నిడివి 1 నిమిషం 44 సెకన్లు ఉంది.  ప్రతి ఫ్రేములోనూ ఏదో ఒక ఉత్కంఠ రేకెత్తించేలా ఉంది. ఒక కొత్త ప్రపంచాన్ని ఆవిష్కరిస్తున్నట్టుగా ఉంది. అలాగే ఏదో కొత్త స్టోరీ చూస్తున్నట్టుగా ఉంది. మొత్తంగా విజువల్ ఎఫెక్ట్స్.. ఆ గెటపస్.. ఆ బ్యాక్ గ్రౌండ్ స్కోర్, ఒళ్లు గగుర్పోడిచే లొకేషన్లు మధ్య ఈ టీజర్ అట్రాక్టివ్ గా ఉంది. 

ఆ వీడియోలో నువ్వు ఏం చూసావమ్మా అని అడిగిగే.. ఒక అమ్మాయి భయంతో వణికిపోతూ.. ‘అగధ’ అని చెప్పడంతో .. ఈ ‘అగధ’ ఎవరనే ఇంట్రెస్ట్ క్రియేట్ చేశారు. అగధ అంటే అగాథమా అనే అంశంతో తెరకెక్కుతుందా అనేది చూడాలి. 

ఈ టీజర్ చూస్తే 'దేవి', 'ఒక్కడు', 'వర్షం', 'మనసంతా నువ్వే' వంటి బ్లాక్ బస్టర్లు తీసిన నిర్మాత ఎమ్మెస్ రాజు నుంచి రాబోతున్న ఈ సినిమాపై ప్రేక్షకుల్లో ఇంట్రెస్ట్ క్రియేట్ చేశారు. ‘అగధ’ తో ఎమ్మెస్ రాజు పవర్ ఫుల్ కమ్ బ్యాక్ ఇచ్చేలా కనిపిస్తున్నాడు. ఈ సినిమా విజయంపై చాలా కాన్ఫిడెన్స్ గా ఉన్నారు. ఇప్పటి నుండి సినిమా మేకింగ్, పోస్టర్స్ విషయంలో అన్నింట్లో ప్రత్యేకత చూపించారు. 

ఈ చిత్రాన్ని  శ్రీ ఆది వరాహ ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్‌పై కాశీ విశాలాక్షి బలుసు  'అగధ' చిత్రాన్ని తెలుగు, తమిళ, కన్నడ, మలయాళం, హిందీ భాషలలో ఏకకాలంలో భారీ స్థాయిలో నిర్మిస్తున్నారు. ఈ సినిమాలో కామాక్షి భాస్కర్ల, శ్రవణ్ రెడ్డి, ఉల్కా గుప్తా, జోవికా విజయ్ కుమార్, సిజ్జు , రోషన్, శ్రేయరాణి రెడ్డి తదితరులు నటించారు. 

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

