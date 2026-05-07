Agadha Teaser Review: థ్రిల్లింగ్ ఎలిమెంట్స్ తో ఎంగేజ్ చేస్తోన్న 'అగధ' టీజర్..

Agadha Teaser Review: ఎమ్మెస్ రాజు దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన లేటెస్ట్ మూవీ ‘అగథ’. హార్రర్ థ్రిల్లర్ కాన్సెప్ట్ తో తెరకెక్కించారు. తాజాగా ఈ సినిమా టీజర్ సీట్ ఎడ్జ్ లో ఉంది. ప్రకృతిని దాటి ఏర్పడే ఏ శక్తులనైనా మనం ఆత్మలను, ప్రేతాత్మలను నమ్ముతాము. ఈ అనంత విశ్వంలో ఎన్నో అతీత శక్తులు దాగున్నాయి. అందులో కొన్ని రక్షించేవి అయితే.. కొన్ని వేధించేవి అంటూ కామాక్షి భాస్కర్ల డైలాగ్ తో ‘అగధ’ టీజర్ స్టార్ట్ అయింది.
మొత్తం టీజర్ నిడివి 1 నిమిషం 44 సెకన్లు ఉంది. ప్రతి ఫ్రేములోనూ ఏదో ఒక ఉత్కంఠ రేకెత్తించేలా ఉంది. ఒక కొత్త ప్రపంచాన్ని ఆవిష్కరిస్తున్నట్టుగా ఉంది. అలాగే ఏదో కొత్త స్టోరీ చూస్తున్నట్టుగా ఉంది. మొత్తంగా విజువల్ ఎఫెక్ట్స్.. ఆ గెటపస్.. ఆ బ్యాక్ గ్రౌండ్ స్కోర్, ఒళ్లు గగుర్పోడిచే లొకేషన్లు మధ్య ఈ టీజర్ అట్రాక్టివ్ గా ఉంది.
ఆ వీడియోలో నువ్వు ఏం చూసావమ్మా అని అడిగిగే.. ఒక అమ్మాయి భయంతో వణికిపోతూ.. ‘అగధ’ అని చెప్పడంతో .. ఈ ‘అగధ’ ఎవరనే ఇంట్రెస్ట్ క్రియేట్ చేశారు. అగధ అంటే అగాథమా అనే అంశంతో తెరకెక్కుతుందా అనేది చూడాలి.
ఈ టీజర్ చూస్తే 'దేవి', 'ఒక్కడు', 'వర్షం', 'మనసంతా నువ్వే' వంటి బ్లాక్ బస్టర్లు తీసిన నిర్మాత ఎమ్మెస్ రాజు నుంచి రాబోతున్న ఈ సినిమాపై ప్రేక్షకుల్లో ఇంట్రెస్ట్ క్రియేట్ చేశారు. ‘అగధ’ తో ఎమ్మెస్ రాజు పవర్ ఫుల్ కమ్ బ్యాక్ ఇచ్చేలా కనిపిస్తున్నాడు. ఈ సినిమా విజయంపై చాలా కాన్ఫిడెన్స్ గా ఉన్నారు. ఇప్పటి నుండి సినిమా మేకింగ్, పోస్టర్స్ విషయంలో అన్నింట్లో ప్రత్యేకత చూపించారు.
ఈ చిత్రాన్ని శ్రీ ఆది వరాహ ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్పై కాశీ విశాలాక్షి బలుసు 'అగధ' చిత్రాన్ని తెలుగు, తమిళ, కన్నడ, మలయాళం, హిందీ భాషలలో ఏకకాలంలో భారీ స్థాయిలో నిర్మిస్తున్నారు. ఈ సినిమాలో కామాక్షి భాస్కర్ల, శ్రవణ్ రెడ్డి, ఉల్కా గుప్తా, జోవికా విజయ్ కుమార్, సిజ్జు , రోషన్, శ్రేయరాణి రెడ్డి తదితరులు నటించారు.
