ఆసక్తి రేకిస్తోన్న 'అ' బ్లడీ హంగర్‌’ గ్లింప్స్.. అక్టోబర్‌ 9న విడుదల..

AH Bloody Hunger: డెబ్యూ ప్రొడక్షన్ హౌస్లు స్టార్ బాక్స్ స్టోరీస్, రిపుల్ స్లైడ్ స్టూడియోస్ బ్యానర్లపై తెరకెక్కుతోన్న చిత్రం ‘AH’. థ్రిల్లర్ సబ్జెక్ట్తో తెరకెక్కుతోన్న ఈ చిత్రంలో రాహుల్ విజయ్, ఆర్చన అయ్యర్ లీడ్ రోల్లో నటిస్తున్నారు. కనకరావు తొనంగి, అభిషేక్ కె, ప్రముఖ ఎడిటర్ గ్యారీ BH నిర్మాతలుగా వ్యవహరిస్తున్నారు.సాయి బాలి డైరెక్ట్ చేస్తున్నారు. ఈ చిత్రం 2026 అక్టోబర్ 9న థియేట్రికల్గా రిలీజ్ చేస్తున్నట్టు మేకర్స్ ప్రకటించారు.
డైలాగ్స్ లేకుండా రూపొందించిన ఈ గ్లింప్స్.. భయానక విజువల్స్, ఆసక్తికరమైన కథనంతో మొదటి నుంచే ఆడియన్స్ దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది. యువతుల అదృశ్యానికి సంబంధించిన ఓ ఉత్కంఠభరితమైన దర్యాప్తు చుట్టూ ఈ సినిమా స్టోరీ సాగనున్నట్లు గ్లింప్స్ ద్వారా తెలుస్తోంది. అదే సమయంలో చీకటిలో పనిచేస్తున్న ఓ మిస్టీరియస్ దుష్టశక్తిని ఈ సినిమా పరిచయం చేసింది.
ఈ సినిమాలో అట్రాక్ట్ చేసే విజువల్స్, షార్ప్ ఎడిటింగ్, సస్పెన్స్తో కూడిన నెరేషన్ ప్రేక్షకుల్లో ఉత్కంఠ రేకిత్తించేలా ఉన్నట్టు తెలిపారు. ‘అమ్మాయి’, ‘అదృశ్యం’, ‘అన్వేషణ’ అనే పదాలను ఉపయోగిస్తూ సినిమా ప్రధానంగా ఇన్వెస్టిగేషన్ నేపథ్యంలో సాగనుందని మేకర్స్ తెలిపారు. శ్రీచరణ్ పాకాల అందించిన థంపింగ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ భయాన్ని, ఉత్కంఠను కలిగించేలా ఉంది.
ఈ గ్లింప్స్లో రాహుల్ విజయ్ను ఓ సీన్సియర్ పోలీస్ ఆఫీసర్గా పరిచయం చేశారు. ఇన్వెస్టిగేషన్ డ్రామాలో ఆయన కమాండింగ్ స్క్రీన్ ప్రెజెన్స్ స్పెషల్ అట్రాక్షన్గా నిలుస్తోంది. ఆర్చన అయ్యర్ కనిపించిన కొన్ని ఆసక్తికరమైన సన్నివేశాలు మిస్టరీని మరింత పెంచేలా ఉన్నాయి. ఇక చివర్లో వచ్చే చిల్లింగ్ రివీల్.. అసలు కథ ఏమిటనే ఆసక్తిని ప్రేక్షకుల్లో పెంచుతోంది.
మోనిష్ భూపతి రాజు సినిమాటోగ్రఫీ అందించారు. అభినవ్ వి. కూనపరెడ్డి, గ్యారీ BH ఎడిటింగ్ బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మిస్టరీ, ఎమోషన్, ఉత్కంఠభరితమైన సన్నివేశాలతో కూడిన డార్క్ థ్రిల్లర్గా ‘AH’ తెరకెక్కుతున్నట్లు గ్లింప్స్ చూస్తే తెలుస్తుంది. అక్టోబర్ 9, 2026న థియేటర్లలోకి రానున్న ఈ సినిమా ప్రేక్షకులకు కొత్త అనుభూతిని పంచడం పక్కా అని చెబుతున్నారు.
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