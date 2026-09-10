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ఆసక్తి రేకిస్తోన్న 'అ' బ్లడీ హంగర్‌’ గ్లింప్స్.. అక్టోబర్‌ 9న విడుదల..

AH Glimpse: రాహుల్ విజయ్, ఆర్చన అయ్యర్ లీడ్ రోల్లో యాక్ట్ చేస్తోన్న చిత్రం ‘AH’. థ్రిల్లర్ కాన్సెప్ట్‌తో ఈ సినిమా గ్లింప్స్‌కు మంచి రెస్పాన్స్ వస్తోంది. రీసెంట్‌గా అడివి శేష్ విడుదల చేసిన సినిమా టైటిల్, ఫస్ట్ లుక్‌కు మంచి రెస్పాన్స్  రావడంతో.. తాజాగా చిత్రబృందం ‘బ్లడీ హంగర్’ పేరుతో ఫస్ట్ గ్లింప్స్‌ను రిలీజ్ చేశారు.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Sep 10, 2026, 12:35 PM IST|Updated: Sep 10, 2026, 04:45 PM IST
ఆసక్తి రేకిస్తోన్న 'అ' బ్లడీ హంగర్‌’ గ్లింప్స్.. అక్టోబర్‌ 9న విడుదల..
Image Credit: AH Movie Glimpse (File/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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