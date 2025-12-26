Amaravathi ki Aahwanam: ఫస్ట్ గ్లింప్స్ తోనే ‘అమరావతికి ఆహ్వానం’ సినిమాపై పెరిగిన అంచనాలు..

ప్రజెంట్ తెలుగు సహా ఇతర భాషల్లో హార్రర్ సినిమాల ట్రెండ్ నడుస్తోంది. ఈ ఇయర్ విడుదలైన అన్నీ హారర్ సినిమాలు బాక్సాఫీస్ దగ్గర భారీ విజయం సాధించాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఉత్కంఠభరితమైన కథ, కథనంతో ప్రేక్షకులకి సీట్ ఎడ్జ్ థ్రిల్లర్ అనుభూతినిచ్చే విధంగా తెరకెక్కిన చిత్రం ‘అమరావతికి ఆహ్వానం`. ఈ సినిమా టైటిల్ కి ఇప్పటికే ప్రేక్షకుల్లో చొచ్చుకొని పోయింది. తాజాగా ఈ సినిమా ఫస్ట్ గ్లింప్స్ విడుదల చేశారు. ఈచిత్రంలో శివ కంఠంనేని,ధన్య బాలకృష్ణ, ఎస్తర్, సుప్రిత, హరీష్ లీడ్ రోల్స్ లో యాక్ట్ చేస్తున్నారు. ప్రధాన పాత్రలతో తెరకెక్కుతోన్న ఈ మూవీలో సీనియర్ నటులు అశోక్ కుమార్, భద్రమ్, జెమిని సురేష్, నాగేంద్ర ప్రసాద్ నటించారు.
డైరెక్టర్ జివికె ఈ చిత్రాన్ని ఎక్కడా రాజీ పడకుండా తెరకెక్కిస్తున్నారు. ప్రముఖ నిర్మాత ముప్పా వెంకయ్య చౌదరి నిర్మాణ సారథ్యంలో జి. రాంబాబు యాదవ్ సమర్పణలో లైట్ హౌస్ సినీ మ్యాజిక్ బేనర్పై కేఎస్ శంకర్రావు, ఆర్ వెంకటేశ్వర రావు ఈ చిత్రాన్ని సంయుక్తంగా నిర్మించారు. ఆంధ్ర ప్రదేశ్, తెలంగాణ, మధ్య ప్రదేశ్ లోని పలు లొకెషన్స్లో షూటింగ్స్ జరపుకుంది. తాజాగా ఈ చిత్రం ప్రస్తుతం నిర్మాణాంతర కార్యక్రమాలు శర వేగంగా జరుపుకుంటోంది. అతి త్వరలో భారీ ఎత్తున ప్రమోషనల్ కార్యక్రమాలు నిర్వహించనున్నారు. త్వరలో థియేట్రికల్ రిలీజ్ చేయనున్నట్టు ప్రకటించారు.
Read more: నాగార్జున ‘శివ’ 4K రీ రిలీజ్ టోటల్ కలెక్షన్స్.. సీనియర్ హీరోల్లో నాగార్జున సరికొత్త రికార్డు..
Read more: Chiranjeevi: పాయే.. మరోసారి చిరంజీవి పరువు పాయే..
హీరో శివ కంఠంనేని మాట్లాడుతూ - ఇప్పటికే అనౌన్స్ చేసిన మా సినిమా పేరుకు మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది. ధన్య, ఎస్తర్,సుప్రిత వంటి మంచి క్యాస్టింగ్తో పాటు అశోక్ కుమార్, జెమిని సురేష్, భద్రమ్ లాంటి సీనియర్ నటీనటులు నటించడంతో మా సినిమాపై అంచనాలు పెరిగాయి. దర్శకుడు జీవికే తన విజన్ తో ఈ సినిమాకు మంచి ఔట్పుట్ తీసుకొచ్చిన విషయాన్ని ప్రస్తావించారు. అన్ని పాత్రలకి ప్రాధాన్యత ఉండేలా మంచి కథ తో ఈ చిత్రాన్ని తెరకెక్కించినట్టు చెప్పారు. ప్రస్తుతం ఈ సినిమా గ్రాఫిక్స్ వర్క్ జరుగుతున్నాయి. అతి త్వరలో పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ పూర్తి చేసి థియేటర్స్లో గ్రాండ్ రిలీజ్ చేయడానికి ప్లాన్ చేస్తున్నట్టు తెలిపారు.
దర్శకుడు జివికె మాట్లాడుతూ - ``ఈ మధ్య కాలంలో రిలీజైన అన్ని హారర్ చిత్రాలు మంచి సక్సెస్ సాధించాయి. అదే తరహాలో మరో డిఫరెంట్ హారర్ థ్రిల్లర్ కథాంశంతో వస్తోన్న చిత్రం ‘అమరావతికి ఆహ్వానం’. శివ కంఠంనేని, ధన్య బాలకృష్ణ, ఎస్తర్, సుప్రిత, శివ హరీశ్, అశోక్ కుమార్, జెమిని సురేశ్, భద్రమ్ నటించారు. మంచి ఆర్టిస్టులతో పాటు ఉత్కంఠభరితమైన కథ, కథనంతో ఈ సినిమా ప్రేక్షకులను ఎంగేజ్ చేయడం గ్యారంటీ అని చెబుతున్నారు.
Read more: సమంత బాటలో దర్శకులను పెళ్లి చేసుకున్న హీరోయిన్స్ వీళ్లే..
Read more: సమంత కంటే ముందు రెండో పెళ్లి చేసుకున్న హీరోయిన్స్ వీళ్లే..! పూర్తి లిస్ట్ ఇదే..!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.