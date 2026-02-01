Amaravathi ki Aahwanam: ఆకట్టుకుంటున్న ‘అమరావతికి ఆహ్వానం’ టీజర్.. ఫిబ్రవరి 13న విడుదల..

Amaravathi ki Aahwanam Teaser Talk Review: శివ కంఠమేనని హీరోగా ధన్య బాలకృష్ణ, ఎస్తేర్, సుప్రిత ఫీమేల్ లీడ్ గా హరీష్ మరో ప్రధాన పాత్రలో నటించిన చిత్రం "అమరావతికి ఆహ్వానం". ఈ చిత్రంలో సీనియర్ నటులు అశోక్ కుమార్, భద్రమ్, జెమిని సురేష్, నాగేంద్ర ప్రసాద్ ఇతర ముఖ్యపాత్రల్లో నటించారు. డైరెక్టర్ జీవీకే ఈ చిత్రాన్ని తెరకెక్కించారు. ప్రముఖ నిర్మాత ముప్పా వెంకయ్య చౌదరి నిర్మాణ సారథ్యంలో జి. రాంబాబు యాదవ్ సమర్పణలో లైట్ హౌస్ సినీ మ్యాజిక్ బేనర్పై కేఎస్ శంకర్రావు, ఆర్ వెంకటేశ్వర రావు ఈ సినిమాను ఎక్కడా కాంప్రమైజ్ కాకుండా నిర్మించడం విశేషం. శుక్రవారం హైదరాబాద్ లో ఈ సినిమా టీజర్ ను ప్రఖ్యాత నిర్మాత - నటులు తాజాగా పద్మశ్రీ అవార్డు గ్రహీత మురళీ మోహన్ గ విడుదల చేశారు. "అమరావతికి ఆహ్వానం" సినిమా ఫిబ్రవరి 13న వరల్డ్ వైడ్ గా రిలీజ్ కాబోతుంది.
ఈ సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసిన కార్యక్రమంలోనటుడు అశోక్ కుమార్ మాట్లాడుతూ - ''నిర్మాత వెంకటేశ్వరరావు మా బావ. ఆయన అడగటంతో ఈ చిత్రంలో యాక్ట్ చేశాను. మూవీలో నటిస్తున్నప్పుడు తెలియలేదు గానీ ఇప్పుడు స్క్రీన్ మీద చూస్తుంటే కంటెంట్ చాలా బాగా వచ్చింది. అన్నివర్గాల ప్రేక్షకులకు కనెక్ట్ అయ్యేలా డైరెక్టర్ జీవీకే ఈ చిత్రాన్ని అద్భుతంగా తీర్చిదిద్దారు. "అమరావతికి ఆహ్వానం" సినిమా మా టీమ్ అందరికీ విజయాన్ని అందించాలన్నారు.
నటుడు జెమినీ సురేష్ మాట్లాడుతూ - "అమరావతికి ఆహ్వానం" చిత్రంలో నేను ఫస్ట్టైమ్ ఒక పిచ్చివాడి పాత్రలో యాక్ట్ చేశాను. ఆ క్యారెక్టర్ మీకు బాగా నచ్చుతుందన్నారు. ఫ్యామిలీ మూవీస్, ఎంటర్ టైన్ మెంట్ మూవీస్, హారర్ మూవీస్..ఈ మూడు జానర్ మూవీస్ కు ఎప్పుడూ ప్రేక్షకుల ఆదరణ ఉంటుంది. మా "అమరావతికి ఆహ్వానం" చిత్రాన్ని ప్రేక్షకులకు తప్పక నచ్చతుందన్నారు.
నిర్మాత ప్రసన్నకుమార్ మాట్లాడుతూ - "అమరావతికి ఆహ్వానం" సినిమా టీజర్ చాలా వచ్చింది. ఈ సినిమా కచ్చితంగా ప్రేక్షకుల్ని అలరించడం గ్యారంటీ. మూవీ టీమ్ అందరికీ ఆల్ ది బెస్ట్ చెప్పారు.
ప్రముఖ నటులు -నిర్మాత మురళీ మోహన్ మాట్లాడుతూ - "అమరావతికి ఆహ్వానం" సినిమా టీజర్ చాలా బాగుంది. ఈ మూవీ కంటెంట్ చూస్తుంటే తప్పకుండా ప్రేక్షకులను అలరిస్తుందని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. ఈ నిర్మాతలు గతంలో కూడా చిన్న బడ్జెట్ లో మంచి చిత్రాలు చేశారు. మా గురువు దాసరి గారు చెప్పినట్లు చిన్న చిత్రాలే ఇండస్ట్రీకి ప్రాణం అన్నారు. కొత్త దర్శకుడిగైనా జీవీకే ప్రతిభావంతంగా సినిమాను చక్కగా తెరకెక్కించారు. టీజర్ తోనే భయం కలిగించారు. ఈ చిత్ర నిర్మాతలు వెంకటేశ్వరరావు, శంకర్ రావు తో నాకు చాలాకాలంగా మంచి స్నేహం ఉంది. వాళ్లు మా రియల్ ఎస్టేట్ రంగానికి చెందినవారు. గతంలో తెలుగు సినిమా అంటే తెలుగు వారికి మాత్రమే పరిమితమయ్యేది. ఇప్పుడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆదరణ పొందడం హ్యాపీగా ఉందన్నారు. "అమరావతికి ఆహ్వానం" సినిమా మంచి విజయం సాధిస్తుందన్నారు.
ప్రొడ్యూసర్ వెంకటేశ్వరరావు మాట్లాడుతూ - ''మాకు సినిమా ఇండస్ట్రీతో 30 ఏళ్లకు పైగా అనుబంధం ఉంది. సినిమాలు చేయాలంటే డబ్బులు కావాలని రియల్ ఎస్టేట్ మార్గాన్ని ఎంచుకున్నాము. అప్పుడే మురళీమోహన్ తో పరిచయం ఏర్పడింది. ఆయన రాష్ట్ర రియల్ ఎస్టేట్ అసోసియేషన్ కు ప్రెసిడెంట్ గా పనిచేశారు. రియల్ ఎస్టేట్ లో సంపాదనతో చిన్న బడ్జెట్ లో సినిమాలు చేద్దామని ముందుకొచ్చాము. మా సంస్థలో "అమరావతికి ఆహ్వానంష ఆరవ చిత్రం. ఈ సినిమా ప్రేక్షకులను అలరిస్తుందన్నారు.
హీరోయిన్ ఎస్తేర్ మాట్లాడుతూ - "అమరావతికి ఆహ్వానం" సినిమా టీజర్ చూస్తున్నప్పుడు అందులోని యాక్టర్స్ అంతా నిజంగానే ఒక ఫ్యామిలీ కావొచ్చనే ఫీలింగ్ మీకు ఎలా కలిగిందో షూటింగ్ చేసేప్పుడు కలిగింది. ఈ సినిమా ప్రేక్షకులకు తప్పక నచ్చతుందన్నారు.
డైరెక్టర్ జీవీకే మాట్లాడుతూ - ''ప్రొడ్యూసర్ శంకర్ రావు గారి ప్రోత్సాహంతో ఈ సినిమాను తెరకెక్కించాము. ఆయన మేము గతంలో ఓ మూవీ చేసినప్పుడు నేను ప్రొడ్యూస్ చేస్తాను నువ్వు కథ రెడీ చేసుకో అన్నారు. అలా ఈ ప్రాజెక్ట్ మొదలైంది. అనుకున్న బడ్జెట్ లో అనుకున్న షెడ్యూల్స్ ప్రకారం ప్లాన్డ్ గా ఈ సినిమాను పూర్తి చేశాము. ఈ సినిమా ప్రేక్షకులను థ్రిల్ చేస్తుందన్నారు. మా సినిమాకు మీ అందరి సపోర్ట్ ఉండాలని కోరుకుంటున్నానన్నారు.
హీరో శివ కంఠమనేని మాట్లాడుతూ - ''మేము కలిసి గతంలో 'అక్కడొకడుంటాడు, మధురపూడి గ్రామం అనే నేను, రాఘవరెడ్డి, బిగ్ బ్రదర్' వంటి చిత్రాలు చేశఆము. ఇప్పుడు "అమరావతికి ఆహ్వానం" చిత్రంతో మీ ముందుకు వస్తున్నాం. ఈ మధ్య మెగాస్టార్ చిరంజీవి అన్నట్లు సినిమా అనుకున్న బడ్జెట్ లో చేయడమే సగం సక్సెస్ అన్నారు. అలా మా సినిమాను కూడా డైరెక్టర్ జీవీకే ఎక్కడా వృథా ఖర్చు లేకుండా అనుకున్న బడ్జెట్ లో ఇన్ టైమ్ లో కంప్లీట్ చేశాడు. మా సినిమాలో ఎస్తేర్, ధన్య, సుప్రియ దెయ్యాల పాత్రల్లో భయపెడతారు. ఎస్తేర్ పెర్ఫార్మెన్స్ అందరికి నచ్చతుందన్నారు. సంక్రాంతికి వచ్చిన సినిమాలు ఎలా సక్సెస్ అయ్యాయో, అలాగే ఫిబ్రవరి ఫస్ట్ వీక్ లో వచ్చే సినిమాలు, మాతో పాటు 13న రిలీజ్ అయ్యే సినిమాలన్నీ విజయం సాధించాలని కోరుకుంటున్నట్టు తెలిపారు.
ఈ కార్యక్రమంలో నటులు శివ హరీష్, భద్రమ్, సినిమాటోగ్రాఫర్ జె.ప్రభాకర్ రెడ్డి, సంగీత దర్శకులు పద్మనాబ్ భరద్వాజ్, నిర్మాతలు ఘంటా శ్రీనివాస్, రవి శంకర్ కంఠంనేని, కొమ్మలపాటి సాయి సుధాకర్, సీనియర్ జర్నలిస్ట్ ప్రభు, పర్వతనేని రాంబాబు, సురేష్ కొండేటి తదితరులు పాల్గొని ప్రసంగించారు.
