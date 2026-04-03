Ambas Revenge: తెలుగు చిత్ర సీమలో మరో సంచలనం.. AIతో తొలి ప్రయోగాత్మక చిత్రంగా ‘అంబ’s రివెంజ్’..

First Telugu AI Movie: చలనచిత్ర పరిశ్రమలో చరిత్ర సృష్టిస్తూ సరికొత్త టెక్నాలజీకి శ్రీకారం చుడుతూ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ సాయంతో తెరకెక్కుతోన్న ఫస్ట్ తెలుగు మూవీ “అంబ’s రివెంజ్”. త్వరలో ఆడియన్స్ ముందుకు రానుంది. శ్రీకాంత్ రెడ్డి కుందూరు నిర్మాతగా ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు. రాణి మాడిసన్ సహ నిర్మాత. జయవర్ధన్ మాడి క్రియేటివ్ డైరెక్టర్ గా తెరకెక్కిస్తున్నారు. ఈ చిత్రం మహాభారతంలోని శక్తివంతమైన పాత్ర అంబ కథను ఆధారంగా తీసుకుని ఈ పౌరాణిక చిత్రాన్ని సరికొత్తగా తెరకెక్కిస్తున్నారు. శ్రీ లలితకళా చిత్రాలు, నక్క తోక ఫిల్మ్స్ నిర్మాణ సంస్థలు సంయుక్తంగా ఈ మూవీని నిర్మిస్తున్నాయి. ఇక హనుమాన్ విజయోత్సవం సందర్భంగా ఈ చిత్రానికి సంబంధించిన టైటిల్ పోస్టర్ ను చిత్ర యూనిట్ తాజాగా విడుదల చేస్తే మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది.
ఈ సందర్భంగా నిర్మాత శ్రీకాంత్ రెడ్డి కుందూరుతో పాటు క్రియేటివ్ డైరెక్టర్ జయవర్ధన్ మాడి మాట్లాడుతూ.. తెలుగు చలన చిత్ర పరిశ్రమలో కృత్రిమ మేతతో కొత్త ప్రయోగానికి రెడీ అయ్యాము. “అంబ’s రివెంజ్” ప్రాజెక్టు కోసం అత్యాధునిక ఏఐ టూల్స్ను వినియోగిస్తూ విజువల్స్, పాత్రల రూపకల్పన, కథన నిర్మాణం వంటి అంశాలను కొత్తగా ఉండేలా ఈ సినిమాను రూపొందిస్తున్నామని చెప్పుకొచ్చారు. హనుమాన్ విజయోత్సవం సందర్భంగా ఈ చిత్రానికి సంబంధించిన టైటిల్ పోస్టర్ను చిత్ర యూనిట్ విడుదల చేసింది. ఇక ఈ ప్రాజెక్టుకు సంభందించి పూర్తి వివరాలు త్వరలో అనౌన్స్ చేస్తామని తెలిపారు.
తెలుగు సినీ పరిశ్రమలో ఏఐ ఆధారిత కథకు సంబంధించిన చిత్రాల దిశగా ఇది కీలక అడుగుగా భావిస్తున్నట్టు చెప్పుకొచ్చారు. పౌరాణిక కథను ఆధునిక సాంకేతికతతో మిళితం చేస్తున్న ఈ ప్రయోగాత్మక చిత్రం తెలుగు ప్రేక్ష దేవుళ్లను ఆకట్టుకుంటుందనే నమ్మకంతో ఉన్నట్టు చెప్పుకొచ్చారు.
Also Read: ‘దురంధర్’ సినిమాపై నోరు మెదపని ఖాన్స్ త్రయం.. ఇతర ఇండస్ట్రీ హీరోలు.
Also Read: Dhurandhar The Revenge: ‘దురందర్ 2’లో ప్రధాని మోడీ.. దావూద్ లదే రోల్..
