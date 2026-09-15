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రా అండ్ రస్టిక్ యాక్షన్‌తో వస్తున్న ‘అనకాపల్లి’.. రిలీజ్ డేట్ ఫిక్స్

Anakapalli Movie: ప్రముఖ దర్శకుడు త్రినాథరావు నక్కిన కథ, స్క్రీన్‌ప్లే అందించడంతో పాటు స్వయంగా నిర్మించి నటించిన తాజా రా అండ్ రస్టిక్ చిత్రం ‘అనకాపల్లి’. ఖగేష్ తమ్మినేని దర్శకత్వంలో విక్రమ్ సహిదేవ్, సంధ్యా వశిష్ట ప్రధాన పాత్రల్లో తెరకెక్కిన ఈ మూవీ.. అన్ని హంగులు పూర్తి చేసుకుని అక్టోబర్ 2న గాంధీ జయంతి సందర్భంగా తెలుగు, తమిళ భాషల్లో భారీ ఎత్తున ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది.

Written ByZH Telugu Desk
Published: Sep 15, 2026, 06:48 PM IST|Updated: Sep 15, 2026, 06:48 PM IST
రా అండ్ రస్టిక్ యాక్షన్‌తో వస్తున్న ‘అనకాపల్లి’.. రిలీజ్ డేట్ ఫిక్స్
Image Credit: Anakapalli Movie

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ZH Telugu Desk

ZH Telugu Desk

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