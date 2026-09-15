Anakapalli Movie: గాంధీ జయంతి కానుకగా అక్టోబర్ 2న థియేటర్లలోకి రాబోతోంది రా అండ్ రస్టిక్ యాక్షన్ డ్రామా ‘అనకాపల్లి’. ఖగేష్ తమ్మినేని దర్శకత్వంలో రూపొందిన ఈ సినిమాను భవ్య శ్రీ మూవీ మేకర్స్, నక్కిన నెరేటివ్స్ బ్యానర్లపై కాండ్రేగుల నాయుడు, త్రినాథరావు నక్కిన నిర్మించారు. రా అండ్ రస్టిక్ బ్యాక్డ్రాప్లో వస్తున్న ఈ మూవీలో విక్రమ్ సహిదేవ్, సంధ్యా వశిష్ట, తారక్ పొన్నప్ప ప్రధాన పాత్రలు పోషించారు. ఇంద్రజ అబ్సర్, మహబూబ్ బాషా, శ్రీనివాస్ వడ్లమాని, కాండ్రేగుల నాయుడు, నందిని రాయ్, సంగీత క్రిష్ తదితరులు ఇతర పాత్రల్లో నటించారు. కాండ్రేగుల కుమార్ రాజా కో ప్రొడ్యూసర్ వ్యవహరించారు. త్రినాథరావు నక్కిన కథ, స్క్రీన్ ప్లేని అందించడంతోపాటు ఓ కీలక పాత్రలోనూ నటించారు. ఈ సినిమా నుంచి ఇప్పటికే విడుదల చేసిన పాటలు, టీజర్, ట్రైలర్లు సినిమాపై బజ్ క్రియేట్ చేశారు. ఈ మూవీని ఆగస్టు నెలలోనే అనకాపల్లి ప్రజలకు ప్రత్యేకంగా ప్రదర్శించగా.. మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది.
దీంతో ఈ సినిమాను తెలుగుతో పాటుగా తమిళంలోనూ భారీ ఎత్తున విడుదల చేసేందుకు మేకర్స్ రెడీ అవుతున్నారు. అక్టోబర్ 2న గ్రాండ్గా విడుదల చేస్తున్నట్లు ప్రకటించారు. ఈ నేపథ్యంలో విడుదల చేసిన రిలీజ్ పోస్టర్ అందరినీ ఆకట్టుకుంటోంది. మూవీలోని ప్రధాన పాత్రలను చూపిస్తూ.. వినాయక చవితి సందర్భంగా రిలీజ్ చేసిన ఈ పోస్టర్ మరింత ఇంట్రెస్ట్ను క్రియేట్ చేసింది. మైత్రి మూవీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఎల్ఎల్పి, పూర్వి డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ ద్వారా విడుదల చేస్తున్నారు. ఈ సినిమాకు మాయా.వి కెమెరామెన్గా పని చేయగా.. శ్రీకృష్ణ అట్టలూరి ఎడిటర్గా వర్క్ చేశారు. త్రినాథరావు నక్కిన కథ, స్క్రీన్ ప్లే అందించగా.. ఉదయ్ భాగవతులు డైలాగ్ రైటర్గా వర్క్ చేశారు.
టెక్నీకల్ టీమ్: