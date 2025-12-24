Andhra Pradesh: 3 దశాబ్దాల తర్వాత శ్రీశైలం పదవ తరగతి పూర్వ విద్యార్ధుల ఆత్మీయ సమ్మేళనం..!

ఆంధ్రప్రదేశ్ గురుకుల పాఠశాల( బిసి) శ్రీశైలం1994-1995లో 10th క్లాస్ విద్యార్థుల 30 సంవత్సరాల ఆత్మీయ సమ్మేళనం ఎంతో ఉల్లాసభరితంగా జరిగింది. నగరంలోని కె.వి.ఆర్ గార్డెన్ లో ఏర్పాటుచేసిన ఆత్మీయ సమావేశానికి ఉమ్మడి కర్నూలు, అనంతపురం, కడప చిత్తూరు జిల్లాలకు చెందిన ఉపాధ్యాయ బృందంతో పాటు.. పాఠశాలకు చెందిన పూర్వపు విద్యార్థులు అధిక సంఖ్యలో హాజరయ్యారు. ఒకరితో ఒకరి తమ అనుబంధాన్ని గుర్తు చేసుకున్నారు. 30 సంవత్సరాల తర్వాత మిత్రులు కలవడంతో ప్రతి ఒక్కరిలోనూ సంతోషం వెల్లివిరిసింది. తమ చిన్ననాటి జ్ఞాపకాలను గుర్తు చేసుకున్నారు. పాఠశాలలో జరిగిన అనేక సంఘటనలను నెమరు వేసుకోవడం విశేషం.
ఉదయం సంప్రదాయ వాయిద్యాలతో పాఠశాల గురువులకు ఘనంగా స్వాగతం పలికారు. పాఠశాల జెండాలను ఆవిష్కరించారు.. పదవీ విరమణ చెందిన ప్రిన్సిపల్ అనసూయమ్మ, దామోదరం, దేవదానం, రామ్మూర్తి, ఎస్ ఎం భాష, విజయ లక్ష్మి , సి.వి రమణ, చంగమ నాయుడు, నారాయణస్వామి తదితర ఉపాధ్యాయ బృందంతో పాటు ప్రస్తుత కాలువ బుగ్గ పాఠశాల ప్రిన్సిపల్ లక్ష్మీలను శాలువాలతో పాటు పూలమాలలతో సత్కరించడంతో పాటుమొమెంటోలను బహూకరించారు.
Read more: నాగార్జున ‘శివ’ 4K రీ రిలీజ్ టోటల్ కలెక్షన్స్.. సీనియర్ హీరోల్లో నాగార్జున సరికొత్త రికార్డు..
Read more: Chiranjeevi: పాయే.. మరోసారి చిరంజీవి పరువు పాయే..
ఈ సందర్భంగా ఉపాధ్యాయ బృందం మాట్లాడుతూ 30 యేళ్ల తర్వాత ఈ ఆనందాన్ని పంచుకోవడం తమకు ఎంతో హ్యాపీగా ఉందన్నారు. జన్మ ఇచ్చిన తల్లిదండ్రులను గౌరవించడంతోపాటు, గురువులను గౌరవిస్తూ, పనిచేసే రంగాలలో నీతి నిజాయితీగా ఉండి నలుగురికి సహాయం చేసే గుణాన్ని అలవర్చుకోవాలన్నారు. ఆయా రంగాలలో ఉన్నత స్థానాలను అధిరోహించాలని ఉపాధ్యాయులు సూచించారు. ఇలాంటి కార్యక్రమాలు ముందు ముందుగా కూడా నిర్వహించాలని కోరారు. ఈ సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసిన సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు స్పెషల్ అట్రాక్షన్ గా నిలిచాయి. ఈ సందర్భంగా గురుకుల పాఠశాల (బి.సి)లకు సుమారు రూ.70 వేల విలువైన పుస్తకాలు, స్పోర్ట్స్ కిట్, అలాగే ప్రతి యేటా పదో తరగతిలో అత్యధిక మార్కులు సాధించిన విద్యార్థులకు ప్రోత్సాహం ఉండేలా ... ప్రథమ స్థానం వారికి రూ.10,116, ద్వితీయ స్థానం వారికి రూ.7116, తృతీయ స్థానం వారికి రూ.5116 లు ఇవ్వాలని నిర్ణయించడం ముదావహం.
ఒక వేళ సమానంగా మార్కులు వస్తే లాటరీ పద్ధతిలో అభ్యర్థులను ఎంపిక చేస్తామని చెప్పారు. నగదు బహుమతి పాఠశాల ప్రిన్సిపాల్ చేతుల మీదుగా అందజేస్తామని కె.లక్ష్మణచారి, బి.శివనాగరాజు, వి.నారాయణ, వడ్డె మారెన్న ప్రకటించారు. వచ్చే ఏడాది నుంచి ఈ నగదు ప్రోత్సాహకం అందిస్తామని తెలిపారు.ఈ కార్యక్రమంలో నిర్వాకులు నాగ శేషులు, అరుణ , శ్రీరాములు, 108 శీను,టి.ఎల్.నరసింహులు, విజయ , , వి. బాలరాజు, వంశీ, ఎం.నరసింహులు, కృష్ణ నాయక్, మాధవ కృష్ణ, రవీంద్ర, నాగార్జున తదితరులు పాల్గొన్నారు.
Read more: సమంత బాటలో దర్శకులను పెళ్లి చేసుకున్న హీరోయిన్స్ వీళ్లే..
Read more: సమంత కంటే ముందు రెండో పెళ్లి చేసుకున్న హీరోయిన్స్ వీళ్లే..! పూర్తి లిస్ట్ ఇదే..!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.