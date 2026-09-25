Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /No Rev
  • /‘అనుమాన పక్షి’ మూవీ రివ్యూ.. ప్రేక్షకులను ఎంగేజ్ చేసిందా..!!

‘అనుమాన పక్షి’ మూవీ రివ్యూ.. ప్రేక్షకులను ఎంగేజ్ చేసిందా..!!

Anumana Pakshi movie review: డిజే టిల్లు  మూవీ ఫేమ్ విమల్ కృష్ణ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన లేటెస్ట్ మూవీ ‘అనుమాన పక్షి’. రాగమయూర్ హీరోగా నటించాడు. ఇప్పటికే ఫస్ట్ లుక్, టీజర్, ట్రైలర్‌తో ఈ సినిమాపై అంచనాలు పెరిగాయి. పైగా డీజే టిల్లు దర్శకత్వం వహించిన విమల్ కృష్ణ డైరెక్ట్ చేయడంతో ప్రేక్షకుల్లో ఆసక్తి రేకిత్తించింది. మరి ఈ రోజు విడుదలైన ఈ సినిమా ప్రేక్షకులను మెప్పించిందా లేదా మన మూవీ రివ్యూలో చూద్దాం.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Sep 25, 2026, 11:07 AM IST|Updated: Sep 25, 2026, 07:15 PM IST
‘అనుమాన పక్షి’ మూవీ రివ్యూ.. ప్రేక్షకులను ఎంగేజ్ చేసిందా..!!
Image Credit: Anupana Pakshi Review (X/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Uttar Pradesh: పట్టు వదలని విక్రమార్కుడు.!. 59 ఏళ్ల వయసులో టీచర్ జాబ్.. యూపీ వ్యక్తి సక్సెస్ స్టోరీ చూస్తే గూస్ బంప్స్ పక్కా.!.
2
3
4
5