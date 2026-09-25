/‘అనుమాన పక్షి’ మూవీ రివ్యూ.. ప్రేక్షకులను ఎంగేజ్ చేసిందా..!!

Anumana Pakshi movie review Rating: ‘అనుమాన పక్షి’ ఈ టైటిల్ పోస్టర్స్తోనే ఈ సినిమాకు విపరీతమైన పబ్లిసిటీ వచ్చేసింది. మరి పైగా డీజే టిల్లు వంటి బ్లాక్ బస్టర్ ఇచ్చిన దర్శకుడు విమల్ కృష్ణ ఈ చిత్రాన్ని డైరెక్ట్ చేయడంతో ఆటోమేటిక్గా ఈ సినిమాపై ఎక్స్పెక్టేషన్స్ పెరిగాయి. మరి ఆ అంచనాలను ఈ సినిమాను ఏ మేరకు అందుకుందా లేదా మన మూవీ రివ్యూలో చూద్దాం.
కథ విషయానికొస్తే..
సన్నీ (రాగ్ మయూర్) తనను తాను అందరికి కంటే పెద్ద తెలివైన వాడు అనుకుంటాడు. కానీ అతనో పెద్ద అనుమానపు పక్షి. ప్రతి విషయంతో పాటు ప్రతి ఒక్కరి విషయంలో అనుమానంగా ప్రవర్తిస్తుంటాడు. ఇక ఆ పేరుతో ఓ యూట్యూబ్ ఛానెల్ను రన్ చేస్తుంటాడు. తను ఫేస్ చేసే ప్రతి అంశాన్ని అనుమానాస్పదంగానే చూస్తాడు సన్నీ. దీంతో అతని స్నేహితులులు అతని వల్ల ఏదో ఒక సమస్యలు ఫేస్ చేస్తుంటారు. ఇక ఓ సందర్భంలో సన్నీ వల్ల లాస్ అయిన ఓ మిత్రుడు జమ్మూ కశ్మీర్ నుంచి ఫోన్ చేసి తానో ప్రాబ్లెమ్లో ఉన్నానని చెబుతాడు. అంతేకాదు ఇమిడియేట్గా తన దగ్గరకు రమ్మంటాడు. రాకపోతే తాను చనిపోతానని బెదిరిస్తాడు. దీంతొ సన్నీ కొంత మంది స్నేహితులతో కలిసి అక్కడికి వెళతాడు. అక్కడికి వెళ్లాక కన్య (మెరిన్ ఫిలిప్) అనే యువతితో తొలిచూపులోనే లవ్లో పడతాడు. మొదట అనుమానంగా చూసినా.. ఆ తర్వాత ఆమెకు సన్నిహితుడవుతాడు.
ఈ క్రమంలో తనతో పాటు వచ్చిన స్నేహితుల్లో వర్మ (ప్రిన్స్) అనుకోకుండా హత్యకు గురవతాడు. అదే సమయంలో ఆ ప్రాంతానికి విశాఖపట్నానికి చెందిన పోలీస్ ఆఫీసర్ వాసు (అజయ్), తన భార్య సుజి(రాశి)తో వస్తాడు. ఈ క్రమంలో వర్మ చనిపోయిన విషయాన్ని ఆ ఆఫీసర్ ముందు దాచిపెడతాడు. ఈ క్రమంలో వర్మ మృతదేహాన్ని స్నేహితులతో కలిసి దాచిపెట్టే ప్రయత్నం చేస్తాడు సన్నీ. ఇంతకీ సన్నీ స్నేహితుడు వర్మను ఎవరు చంపారు.. ? అసలు పోలీస్ ఆఫీసర్ జమ్మూ కశ్మీర్కు ఎందుకు రావాల్సి వచ్చింది. ఈ క్రమంలో తను ప్రేమించిన యువతి కన్యను సన్నీ ప్రేమ సుఖాంతం అయిందా.. ? లేదా చివరకు ఏం జరిగిందనేదే ఈ సినిమా స్టోరీ.
కథనం, టెక్నికల్ విషయానికొస్తే..
డీజే టిల్లు వంటి బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ అందించిన దర్శకుడు విమల్ కృష్ణ నుంచి వచ్చిన ‘అనుమానపు పక్షి’ కథ ఒకింత గందరగోళంగా ఉంటుంది. కథలో వెళ్లడానికే దర్శకుడు ఎక్కువ సమయం తీసుకున్నాడు. ప్రతి విషయాన్ని అనుమానంగా చూసే కథానాయకుడు .. ఓ ఫ్రెండ్ తాను ప్రాబ్లెమ్స్లో ఉన్నానని చెప్పి జమ్మూ కశ్మీర్కు పిలవడం.. హీరో కూడా తన స్నేహ బృందంతో కలిసి పోలో మంటూ వెళ్లడం వంటివి అంత కన్విన్సింగ్గా ఉండదు. ప్రతిదీ అనుమానంగా చూసే హీరో.. తన ఫ్రెండ్ ఆపదలో ఉన్నానని చెప్పడంతో ముందుగా అనుమానం మెండుగా ఉండే సన్నీ.. తన ఫ్రెండ్స్తో కలిసి వెళ్లడం.. అక్కడ హీరోయిన్తో ప్రేమలో పడటం వంటివి అంతా ఏదో అలా సాగిపోతూ ఉంటుంది. దేనికి పెద్దగా క్లారిటీ ఉండదు. సినిమాలో కొన్ని చోట్ల పండిన హాస్యం.. ఆ తర్వాత సీరియస్ మోడ్లో వెళ్లడం అందులోంటి కామెడీ పండించే ప్రయత్నం చేయడం.
ఒక ఫ్రెండ్ చనిపోతే కించిత్ బాధ వాళ్లలో పెద్దగా కనిపించదు. ఈ క్రమంలో వైజాగ్ నుంచి ఓ పోలీస్ ఆఫీసర్ రావడం.. అతనికి తమ ఫ్రెండ్ చనిపోయాడనే విషయం తెలియకుండా వీళ్లు చేసే డ్రామా అంతగా రక్తి కట్టించలేదు. ఫస్ట్ హాఫ్ ముందు ట్విస్ట్ ఆ తర్వాత ఏం జరుగుతుందో అనే దానిపై క్యూరియోసిటీ పెంచినా.. అది చివరి వరకు ఎంగేజ్ చేసేలా లేకపోవడం పెద్ద మైనస్. హీరో అనుమానాల నుంచి హాస్యం పండగ పోగా.. ఒకింత వెగటు పుట్టించేలా ఉంది. మర్డర్ మిస్టరీ.. ఆత్మల కథగా మారడం అంతా ఆగమాగం జగన్నాథం అన్నట్టుగా ఉంటుంది.
అనుమానపు పక్షి పేరుతో యూట్యూబ్ రన్ చేసే హీరోతో పాటు అలాంటి సామాజిక మాద్యమం పిచ్చి ఉండే వాళ్ల మానసిక స్థితితో బాధపడే వారి కథగా తీస్తే బాగుండేది. మొత్తంగా విమల్ కృష్ణ ప్రేక్షకులను పూర్తి స్థాయిలో కాకుండా ఓ మోస్తరుగానే మెప్పించాడనే చెప్పాలి. ఈ సినిమాకు ఉండే పాజిటివ్ పాయింట్స్లో సినిమా నిడివి. తక్కువగా ఉండటం ప్రేక్షకులకు పెద్ద ఊరట. నిర్మాణ విలువలు బాగున్నాయి. తెరపై అవి కనిపించాయి. శ్రీ చరణ్ పాకాల అందించిన బ్యాక్ గ్రౌండ్ స్కోర్ బాగుంది.
నటీనటుల విషయానికొస్తే..
రాగ్ మూయర్ తన కామెడీ టైమింగ్తో మెప్పించే ప్రయత్నం చేశాడు. వాసు పాత్రలో అజయ్ నటన బాగుంది. హీరోయిన్గా నటించిన మెరిన్ ఫిలిప్ క్యూట్ లుక్స్తో ఆకట్టుకుంది. మిగిలిన పాత్రల్లో నటించిన నటీనటులు పర్వాలేదనిపంచారు.
పంచ్ లైన్.. ‘అనుమానపు పక్షి’.. ఈ వీకెండ్ టైమ్ పాస్గా ఓ సారి చూడొచ్చు..
రేటింగ్:. 2.75/5