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Prema Diarylo Chivari Pageelu: ఫీల్‌గుడ్‌ లవ్ స్టోరీ.. 'ప్రేమ డైరీలో చివ‌రి పేజీలు'..

Prema Diarylo Chivari Pageelu: టాలీవుడ్‌లో మరో ఫీల్ గుడ్ లవ్ స్టోరీతో కొత్త సినిమా రానుంది. పీవీ అర్జున్ యాదవ్‌ను హీరోగా పరిచయం చేస్తూ.. హరికృష్ణ పామంజి డైరెక్షన్‌లో ప్రేమ డైరీలో చివరి పేజీలు అనే సినిమా ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చేందుకు సిద్ధమవుతోంది.

Written ByZH Telugu Desk
Published: Jun 09, 2026, 02:09 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 02:09 PM IST
Prema Diarylo Chivari Pageelu: ఫీల్‌గుడ్‌ లవ్ స్టోరీ.. 'ప్రేమ డైరీలో చివ‌రి పేజీలు'..
Image Credit: Prema Diarylo Chivari Pageelu

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ZH Telugu Desk

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