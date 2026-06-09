Prema Diarylo Chivari Pageelu: పీవీ అర్జున్ యాదవ్, అదితి హీరో హీరోయిన్స్గా.. హరికృష్ణ పామంజి దర్శకత్వంలో రూపొందుతున్న చిత్రం 'ప్రేమ డైరీలో చివరి పేజీలు'. ఫీల్ గుడ్ లవ్ స్టోరీగా వస్తున్న ఈ సినిమాను శ్రీ ప్రసన్న హనుమాన్ వెంకటేశ్వర ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్పై పీవీ నరసింహ యాదవ్ నిర్మిస్తున్నారు. ఇప్పటికే షూటింగ్ పార్ట్ పూర్తి చేసుకున్న ఈ మూవీ.. త్వరలోనే ప్రేక్షకులను అలరించేందుకు రెడీ అవుతోంది. ప్రముఖ ఆడియో సంస్థ మ్యాంగో మ్యూజిక్ ద్వారా లిరికల్ సాంగ్స్ విడుదల చేయగా.. మంచి రెస్పాన్స్ దక్కించుకుంది. అర్మాన్ మెరుగు అందించిన ట్యూన్స్, లిరిక్స్ ప్రేక్షకులను అలరిస్తున్నాయి. సాంగ్స్కు వచ్చిన సూపర్ రెస్పాన్స్తో మూవీపై మరింత అంచనాలను పెంచేసింది.
ఈ సినిమా ద్వారా హీరోగా పీవీ అర్జున్ యాదవ్ టాలీవుడ్కు ఎంట్రీ ఇవ్వనున్నాడు. మూవీలో హీరో పాత్ర, నటన చాలా బాగుంటుందని.. ఆడియెన్స్ను ఎమోషనల్ జర్నీకి గురి చేస్తాయని మేకర్స్ చెబుతున్నారు. అర్జున్ యాదవ్ స్క్రీన్ ప్రజెన్స్ పవర్ఫుల్గా ఉంటుందని అంటున్నారు. తొలి సినిమా అయినా.. లవర్ బాయ్గా, ఎంతో అనుభవం ఉన్న నటుడిలా.. ఎమోషనల్ సీన్స్లో జీవించేశాడని చెప్పారు. హీరోగా అర్జున్ యాదవ్కు ఈ సినిమాతో మంచి బ్రేక్ లభించడం ఖాయమని ధీమా వ్యక్తం చేస్తున్నారు. హీరోయిన్ అదితితో అర్జున్ యాదవ్ కెమెస్ట్రీ మూవీకి హైలెట్గా నిలవనుందని చెబుతున్నారు. ప్రేమ, ఎమోషన్, మరిచిపోలేని జ్ఞాపకాల సమాహారంగా ఈ సినిమాను డైరెక్టర్ హరికృష్ణ పామంజి తెరకెక్కించారని.. ప్రతి ఒక్కరికి కనెక్ట్ అవుతుందని చిత్ర యూనిట్ చెబుతోంది. ఈ సినిమాకు సినిమాటోగ్రాఫర్గా తేజ పనిచేయగా.. అర్మాన్ మెరుగు సంగీతం అందించారు. ఈ సినిమాకు సంబంధించిన మరిన్ని అప్డేట్స్ను మేకర్స్ త్వరలోనే వెల్లడించనున్నారు.
టెక్నీకల్ టీమ్:
==> స్టోరీ, స్క్రీన్ప్లే, డైరెక్షన్: హరికృష్ణ పామంజి
==> ప్రొడ్యూసర్: పీవీ నరసింహ యాదవ్
==> బ్యానర్: శ్రీ ప్రసన్న హనుమాన్ వెంకటేశ్వర ప్రొడక్షన్స్
==> మ్యూజిక్: అర్మాన్ మెరుగు
==> సినిమాటోగ్రఫీ (DOP): తేజ .ఎ
==> ఆడియో లేబుల్: మ్యాంగో మ్యూజిక్
==> PRO: కృష్ణ ప్రసాద్ (కేపీ)