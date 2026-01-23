Chandra Hass: యాటిట్యూడ్ స్టార్ చంద్రహాస్ హీరోగా ‘బరాబర్ ప్రేమిస్తా’.. ఫిబ్రవరి 6న విడుదల..

Atitude Star Chandra Hass Release Date: యాటిట్యూడ్ స్టార్ చంద్రహాస్ హీరోగా నటిస్తున్న చిత్రం ‘బరాబర్ ప్రేమిస్తా’. కాకర్ల సత్యనారాయణ సమర్పణలో సిసి క్రియేషన్స్, ఎవిఆర్ మూవీ వండర్స్ బ్యానర్లపై గెడా చందు, గాయత్రి చిన్ని, ఎవిఆర్ నిర్మించారు. ఈ సినిమాలో మిస్ ఇండియా ఫైనలిస్ట్ మేఘన ముఖర్జీ కథానాయికగా యాక్ట్ చేశారు. అర్జున్ మహీ ("ఇష్టంగా" ఫేమ్) విలన్ గా యాక్ట్ చేశారు. ఇప్పటి వరకు ‘బరాబర్ ప్రేమిస్తా’ నుంచి వచ్చిన పోస్టర్లు, టీజర్, పాటలు ఇలా అన్నీ కూడా యూత్ను బాగా అట్రాక్ట్ చేశాయి.ఈ నేపథ్యంలోనే తాజాగా ఈ సినిమా విడుదల తేదిని అనౌన్స్ చేశారు. ఈవెంట్ హైదరాబాద్ లోని బ్రిలియంట్ గ్రూప్ ఆఫ్ కాలేజీస్ లో నిర్వహించారు. స్టూడెంట్ తో డాన్సులు చేసిన హీరో హీరోయిన్.. ఆపై ఫిబ్రవరి 6న సినిమా రిలీజ్ డేట్ అని ప్రకటించి అందరిలో జోష్ నింపారు.
ఈ సందర్భంగా హీరో చంద్రహాస్ మాట్లాడుతూ.. ''మా సినిమా ప్రమోషన్స్ ఈ కాలేజీ నుంచే స్టార్ట్ చేస్తున్నట్టు చెప్పారు. మీ అందరినీ చూస్తుంటే చాలా ఎనర్జీ వచ్చేస్తోందన్నారు. ఫిబ్రవరి 6న ‘బరాబర్ ప్రేమిస్తా’ సినిమాతో విక్టరీ కొట్టబోతున్నామన్నారు. అందరూ ఈ సినిమా చూసి ఎంజాయ్ చేయండన్నారు.
హీరోయిన్ మేఘన ముఖర్జీ మాట్లాడుతూ.. ''అందరికీ ధన్యవాదాలు. ఫిబ్రవరి 6న ‘బరాబర్ ప్రేమిస్’తా సినిమాతో మీ ముందుకు రాబోతున్నామన్నారు. మా సినిమా మీ అందరికీ నచ్చుతుందని బలంగా నమ్ముతున్నాన్నారు.
డైరెక్టర్ సంపత్ రుద్ర మాట్లాడుతూ.. ఒక ఊరిలో ఒక అమ్మాయి, ఒక అబ్బాయి కొట్టుకుంటే ఎలా ఉంటుందనేదే మా బారాబర్ ప్రేమిస్తా సినిమా. ఇది ప్యూర్ తెలంగాణ బ్యాక్ ఓవర్ లో ఫుల్ ఎంటర్టైన్మెంట్ సినిమా. ఫిబ్రవరి 6న అందరూ చూసేయండన్నారు.
ఈ చిత్రానికి వైఆర్ శేఖర్ కెమెరామెన్గా, బొంతల నాగేశ్వర్ రెడ్డి ఎడిటర్గా పని చేశారన్నారు. ఈ చిత్రంలో ఆటిట్యూడ్ స్టార్ చంద్రహాస్, మేఘన ముఖర్జీ, అర్జున్ మహి, మురళీధర్ గౌడ్, లక్ష్మణ్ మీసాల, మధునందన్, అభయ్ నవీన్, రాజశేఖర్ అనింగి, డాక్టర్ భతిని, కీర్తిలతా గౌడ్, సునీత మనోహర్ వంటి వారు ముఖ్య పాత్రలను పోషించారు.
