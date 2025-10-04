Avatar 2 Re Release: అవతార్ : ఫైర్ అండ్ ఆశ్' రీ రిలీజ్.. స్నీక్ పీక్ కు మంచి రెస్పాన్స్..

Avatar 2 Re Release:పాండోరా ప్రపంచానికి మళ్లీ తిరిగి వచ్చిన సందర్భంగా 'అవతార్: ది వే ఆఫ్ వాటర్' సినిమా మళ్లీ థియేటర్లలో రిలీజ్ కాబోతుంది.రెండేళ్ల క్రితం విడుదలైన ఈ సినిమా మరోసారి ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతుంది. జేమ్స్ కేమరాన్ డైరెక్ట్ చేసిన అసాధారణ ఎపిక్ 'అవతార్: ఫైర్ అండ్ ఆశ్' మూవీ నుంచి ఓ స్నీక్ పీక్ ను తాజాగా విడుదల చేస్తే మంచి రెస్పాన్స్ వస్తోంది. ఈ సినిమా రీ రిలీజ్ సందర్బంగా అవార్డు విజేత డైరెక్టర్ జేమ్స్ కేమరాన్ నుంచి ప్రత్యేక వ్యక్తిగత సందేశం ధియేటర్స్ లో దర్శించనున్నారు. అవతార్ రెండ భాగానికి సంబంధించి హైండ్-ది-సీన్స్ లుక్ను తాజాగా విడుదల చేస్తే మంచి రెస్పాన్స్ తో దూసుకుపోతుంది.
ఈ ఎక్స్క్లూసివ్ సీన్, సల్లీ ఫ్యామిలీ సహా స్పైడర్తో కలిసి విండ్ట్రేడర్స్కు చెందిన భారీ జెల్లీఫిష్ లాంటి మెడూసాయిడ్స్ అబార్డ్ ప్రయాణం చేస్తున్న సీన్స్ తో స్టార్ట్ చేశారు. అవాతర్ తొలి భాగం సక్సెస్ తర్వాత రెండో భాగం సక్సెస్ అయింది. అయితే ఇపుడు అవతార్ లో భాగంగా మూడో భాగం త్వరలో విడుదల చేస్తున్నారు. ఈ మూడో భాగంపై భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి. తొలి రెండు భాగాలు సూపర్ సక్సెస్ అవ్వడంతో మూడో భాగాన్ని అత్యంత అద్భుతంగా తెరకెక్కించారు.
అవతార్ ఫప్ట్ పార్ట్, సెకండ్ పార్ట్ హిట్టైన నేపథ్యంలో మూడో పార్ట్ పై భారీ అంచనాలు నెలకున్నాయి. ఇప్పటికే విడుదలైన ఈ సినిమాకు సంబంధించిన స్నీక్ కు మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది. మరి ఈ రీ రిలీజ్ లో అవతార్ రెండో భాగానికి ఎలాంటి రెస్పాన్స్ వస్తోందో చూడాలి.
