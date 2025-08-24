Bad Girlz: ‘బ్యాడ్ గాళ్స్’నుంచి నీలి నీలి ఆకాశం సీక్వెల్ సాంగ్ ను లాంఛ్ చేసిన రానా .. అదరగొట్టిన సిద్ శ్రీరామ్..

Bad Girlz:‘30 రోజుల్లో ప్రేమించడం ఎలా’ సినిమా తో మంచి విజయాన్ని అందుకున్న డైరెక్టర్ మున్నా ధులిపూడి డైరెక్షన్ లో వస్తున్న మరో ఎంటర్టైనర్ చిత్రం ‘బ్యాడ్ గాళ్స్’. ‘కానీ చాలా మంచోళ్లు’ అనేది ట్యాగ్ లైన్. శశిధర్ నల్ల, ఇమ్మడి సోమ నర్సయ్య, రామిశెట్టి రాంబాబు, రావుల రమేష్ ఈ చిత్రాన్ని సంయుక్తంగా నిర్మించారు.తాజాగా ‘బ్యాడ్ గాళ్స్’ చిత్రం నుంచి 'ఇలా చూసుకుంటానే' మెలోడీ పాటను రానా దగ్గుబాటి తన సామాజిక మాధ్యమం ద్వారా రిలీజ్ చేశారు. పాట నచ్చి ఈ సాంగ్ ను విడుదల చేస్తున్నట్టు ప్రకటించారు.
అనూప్ రూబెన్స్ సంగీతం అందించారు. 'ఇలా చూసుకుంటానే' పాటను ఆస్కార్ విన్నర్ లిరిసిస్ట్ చంద్రబోస్ రాయడం విశేషం. సిద్ శ్రీరామ్ ఆలపించారు. ఈ సందర్భంగా చిత్ర యూనిట్ సభ్యులు మాట్లాడుతూ "ఈరోజు మా ‘బ్యాడ్ గాళ్స్’ చిత్రంలో మొదటి పాట 'ఇలా చూసుకుంటానే' ను రానా దగ్గుబాటి గారు రిలీజ్ చేయడం చాలా ఆనందంగా ఉందన్నారు. ఇది అద్భుతమైన మెలోడీ పాట. 'నీలి నీలి ఆకాశం' పాట సీక్వెల్ గా అంతకన్నా గొప్పగా ఉండబోతున్నట్టు చెప్పారు. ఈ పాట అంతా జమ్మూ కాశ్మీర్, మలేషియా ప్రకృతి అందాలలో పిక్చరైజ్ చేశారు. అనూప్ రూబెన్స్ అద్భుతమైన భాణీ అందిస్తే.. సిద్ శ్రీరామ్ తన గొంతుతో ప్రాణం పోశారు.
‘బ్యాడ్ గాళ్స్’ పూర్తిగా ఎంటర్టైనింగ్ చిత్రం. యూత్, ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ ని అట్రాక్ట్ చేసింది. ప్రస్తుతానికి మా చిత్రం పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ పనులు వేగంగా జరుగుతున్నాయి. అని కార్యక్రమాలు పూర్తీ చేసుకుంది. త్వరలో చిత్ర విడుదల తేదిని అనౌన్స్ చేస్తామని చెప్పారు.
తారాగణం: అంచల్ గౌడ, పాయల్ చెంగప్ప, రోషిణి, యష్ణ, రోహన్ సూర్య, మొయిన్, టెక్నికల్ టీమ్. డైరెక్టర్: మున్నా ధులిపూడి
బ్యానర్స్: ప్రశ్విత ఎంటర్టైన్మెంట్, నీలి నీలి ఆకాశం క్రియేషన్స్, ఎన్వీఎల్ క్రియేషన్స్, నిర్మాతలు: శశిధర్ నల్ల, ఇమ్మడి సోమ నర్సయ్య, రామిశెట్టి రాంబాబు, రావుల రమేష్, ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రొడ్యూసర్: కె ఎమ్ కుమార్, సంగీతం: అనూప్ రూబెన్స్,చంద్రబోస్ రాసారు. చంద్రబోస్,సినిమాటోగ్రాఫర్: ఆర్లి గణేష్ఎడిటర్: బొంతల నాగేశ్వరరెడ్డి.
