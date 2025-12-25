English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Bad Girlz Review: 'బ్యాడ్ గాళ్స్' మూవీ రివ్యూ.. ప్రేక్షకులను అలరించిందా..!

Bad Girlz Review: ‘బ్యాడ్ గాళ్స్’ మూవీ రివ్యూ.. ప్రేక్షకులను అలరించిందా..!

Bad Girlz Movie Review: ఇయర్ ఎండ్ వచ్చింది. ముందుగా క్రిస్మస్ సందర్భంగా చాలా సినిమాలు బాక్సాఫీస్ దగ్గర పోటా పోటీగా విడుదలయ్యాయి. ఈ నేపథ్యంలో డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్ తో టైటిల్ తోనే అందరిని అట్రాక్ట్ చేసిన చిత్రం ‘బ్యాడ్ గాళ్స్’. మరి ఈ రోజు విడుదలైన ఈ చిత్రం ప్రేక్షకులను ఎంగేజ్ చేసిందా లేదా మన మూవీ రివ్యూలో చూద్దాం..

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Dec 25, 2025, 10:52 AM IST

బ్యాడ్ గాళ్స్  ..ట్యాగ్ లైన్ కానీ చాలా మంచోళ్లు అంటూ ఈ సినిమా పై ఓ వర్గం ఆడియన్స్ లో క్యూరియోసిటీ క్రియేట్ చేయడంలో మేకర్స్ సక్సెస్ అయ్యారు. ఇప్పటికే టీజర్, ట్రైలర్ తో పాటు ప్రచార చిత్రాలు ఈ సినిమాపై అంచనాలు పెంచేసాయి. మరి ఈ రోజు క్రిస్మస్ పండగ సందర్భంగా విడుదలైన ఈ చిత్రం ప్రేక్షకులను ఏ మేరకు అలరించిందో మన మూవీ రివ్యూలో చూద్దాం..  

కథ విషయానికొస్తే..
బ్యాడ్ గాళ్స్ విషయానికొస్తే.. భాగ్యనగరంలో  హాస్టల్ లో నివసించే నలుగురు అమ్మాయిలు రోజీ రెడ్డి, మల్లీశ్వరి, మెర్సీ, వెంకట్ లక్ష్మి నివసిస్తుంటారు. అందులో ఇద్దరికీ ఎంగేజ్మెంట్  జరుగుతుంది. అయితే పెళ్లికి ముందు అలా ఓ సారి చివరగా ట్రిప్ వేయాలనుకుంటారు. హాయిగా, సంతోషంగా ఎంజాయ్ చేయాలనుకుంటారు. ఈ క్రమంలో వారి అక్క స్రవంతి సహాయంతో మలేషియాకు ఒక స్పిన్ స్టర్ ట్రిప్‌‌ను ప్లాన్ చేస్తారు. ఇంతలో ఒక పేరుమోసిన నేరస్థుడు అనకొండ అనేవాడు అదే సమయంలో మలేషియాలో బాంబు దాడికి స్కెచ్ వేస్తాడు. అదే సమయంలో ఈ నలుగురి అమ్మాయిలను కిడ్నాప్ చేయాలని ఉమెన్ ట్రాఫికింగ్ గ్యాంగ్ కూడా రెడీ అవుతుంది. మరి ఈ బ్యాడ్ గాళ్స్  సరదా  యాత్రలో చివరకు ఏం జరిగింది ? ఈ క్రమంలో ఈ అమ్మాయిలు ఎలాంటి పరిస్థితులు ఫేస్ చేసారు. చివరకు ఏం జరిగిందనేది తెలియాలంటే ఈ  సినిమా చూడాల్సిందే. 

కథనం, టెక్నికల్ విషయానికొస్తే.. 

ఈ మధ్యకాలంలో యూత్ ఫుల్ కామెడీ  ఎంటర్టైనర్స్ కు ప్రేక్షకుల నుంచి మంచి రెస్పాన్స్ వస్తోంది. అమ్మాయిల ట్రావెలింగ్..చిల్ కావడం..ఈ నేపథ్యంలో  క్రైమ్ ఎలిమెంట్స్ జోడించి చివర్లో కొంత భావోద్వేగాన్ని మిళితం చేసి  దర్శకుడు ఈ  సినిమాను ఆకట్టుకునే విధంగా దర్శకుడు ఫణి ప్రదీప్ ధూళిపూడి  తెరకెక్కించిన విధానం బాగుంది. ముఖ్యంగా జాతి రత్నాలు, మ్యాడ్ సినిమాలను లేడీ ఓరియంటెడ్ గా తీస్తే ఎలా ఉంటుందో రివర్స్ గా మహిళల నేపథ్యంలో తెరకెక్కించిన విధానం బాగుంది. ఇప్పుడు నగరాల్లో హాస్టల్స్ ఉండే మెజారిటీ ఆడపిల్లల స్వభావాన్ని ఇందులో చూపించాడు. అందరు కాకుండా కొంత మంది అతిగా ప్రవర్తిస్తున్న విధానాన్ని ఇందులో యూత్ ను మెప్పించే విధంగా చూపించే ప్రయత్నం చేసాడు. పేరు ‘బ్యాడ్ గాళ్స్’ అయినా.. మంచి వాళ్లు.. సరదగా ట్రిప్ వెళ్లాలనుకున్న ఈ నలుగురు ఆడపిల్లలు ఎలాంటి పరిస్థితులు ఫేస్ చేశారు. అందులో ఉమెన్ ట్రాఫికింగ్ ముఠా వల్ల వీళ్లు ఎలాంటి పరిస్థితులు ఫేస్ చేయాల్సి వచ్చిందనే అంశాన్ని సుతి మెత్తగా ఇప్పటి మహిళలకు కాస్త జ్ఞానోదయం అయ్యేలా చెప్పే  ప్రయత్నం బాగుంది.ఇప్పటి పరిస్థితులను సినిమాలో చూపించే ప్రయత్నం చేశాడు. ఇంటర్వెల్ ట్విస్ట్ అదిరిపోయింది. 

సెకండాప్ లో క్రైమ్ జానర్ లోకి తీసుకెళ్లాడు దర్శకుడు. అక్కడ నుంచి నెక్ట్స్ సీన్ ఏం జరుగుతుందనే దానిపై ఉత్కంఠ రేకెత్తించాడు. క్లైమాక్స్ లో కాస్త ఎమోషనల్ టచ్ ఇచ్చే ప్రయత్నం చేశాడు. దర్శకుడు సన్నివేశాలకు తగ్గట్టు రాసుకున్న స్క్రీన్ ప్లే, కామెడీ పంచ్ లు పేలాయి. గతంలో ఇలాంటి తరహా కథలు ఎన్నో వచ్చాయి. అవి ఈ సినిమాకు కాస్త మైనస్ గా మారాయనే చెప్పాలి. ఓ మోస్తరు గా కాకుండా కామెడీని ఇష్టపడే ప్రేక్షకులు ఈ సినిమా ఎంగేజ్ చేస్తోంది. అనూప్ రూబెన్స్ మరోసారి అద్భుతమైన సంగీతం అందించారు. నేపథ్య సంగీతం బాగుంది. చంద్రబోస్ సాహిత్యం బాగుంది. 90 శాతం షూటింగ్ మలేషియాలో జరగుతుంది. నిర్మాణ విలువలు ఉన్నతంగా ఉన్నాయి. ఈ వీకెండ్ లో సరదగా కాసేపు ఈ సినిమా చూసి నవ్వుకోవచ్చు. 

నటీనటుల పనితీరు
నలుగురు ప్రధాన పాత్రలు - అంచల్ గౌడ, పాయల్ చెంగప్ప, రోషిణి, యష్న ఎంతో  ఎనర్జిటిక్ తెరపై ఫ్రెష్ గా కనిపించారు. కొన్ని సీన్స్ లో మంచి ఈజ్ తో నటించారు. వారి క్యారెక్టర్స్ కు తగ్గట్టు నటించిన తీరు బాగుంది. మలేషియా పోలీస్ గా రాజా రవీంద్ర, రేణు దేశాయ్, బిగ్ బాస్ ఫేమ్ స్రవంతి, తాగుబోతు రమేశ్ తమ క్యారెక్టర్స్ కు న్యాయం చేశారు.  మిగిలిన పాత్రల్లో నటించిన నటీనటులు పర్వాలేదనిపించారు.  ఎనర్జీగా కనిపించారు. వారి వారి పాత్రల తీరుకు తగ్గట్టుగా తెరపై అద్భుతంగా నటించారు. 

పంచ్ లైన్.. ‘బ్యాడ్ గార్ల్స్’.. నవ్విస్తూనే, ఆలోచింపజేసే చిత్రం..

రేటింగ్: 2.5/5

