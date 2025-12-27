English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Bad Girlz: ‘బ్యాడ్ గాళ్స్’ మూవీకి సూపర్ రెస్పాన్స్ .. పెరిగబోతున్న షోలు..

Bad Girlz Success Meet: రేణు దేశాయ్ కీలక పాత్రలో  అంచల్ గౌడ, పాయల్ చెంగప్ప, రోషిణి, యష్ణ, మొయిన్, రోహన్ సూర్య నటించిన చిత్రం ‘బ్యాడ్ గాళ్స్’  చాలా మంచోళ్లు అనేది ట్యాగ్ లైన్.   ప్రశ్వితఎంటర్‌టైన్‌మెంట్, నీలి నీలి ఆకాశం క్రియేషన్స్, ఎన్‌వీఎల్ క్రియేషన్స్ బ్యానర్స్‌పై తెరకెక్కింది. ఫణి ప్రదీప్ ధూళిపూడి దర్శకత్వం వహించారు. ఈ నెల 25న విడుదలైన ఈ సినిమా మంచి టాక్ తో దూసుకుపోతుంది. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Dec 27, 2025, 09:05 PM IST

‘30 రోజుల్లో ప్రేమించడం ఎలా’ సినిమాతో ప్రేక్షకులను ఎంగేజ్ చేసిన  ఫణి ప్రదీప్ ధూళిపూడి  తాజాగా ‘బ్యాడ్ గాళ్స్’ సినిమాతో దర్శకుడిగా మరో సక్సెస్ ను తన ఖాతాలో వేసుకన్నాడు. ఈ నెల 25న క్రిస్మస్ సందర్భంగా టఫ్ కాంపిటీషన్ లో విడుదలై ఈ సినిమాకు వస్తోన్న రెస్పాన్స్ తో ఈ సినిమా షోలను పెంచారు.  శశిధర్ నల్ల, ఇమ్మడి సోమ నర్సయ్య, రామిశెట్టి రాంబాబు, రావుల రమేష్ ఈ చిత్రాన్ని ఎక్కడా కాంప్రమైజ్ కాకుండా నిర్మించారు. ఈ సినిమా సక్సెస్ నేపథ్యంలో సినిమా యూనిట్ సక్సెస్ మీట్ నిర్వహించారు.  

ఈ కార్యక్రమంలో దర్శకుడు ఫణి ప్రదీప్ ధూళిపూడి (మున్నా) మాట్లాడుతూ .. ‘‘బ్యాడ్ గాళ్స్’ రన్ ైమ్  విషయంలో చిన్నది కానీ.. కంటెంట్ విషయంలో మాత్రం చాలా పెద్దదన్నారు. చూసిన వాళ్లు ఈ సినిమాను మెచ్చుకుంటున్నారు. జాతి రత్నాలు, మ్యాడ్ సినిమాలను లేడీస్ తో తెరకెక్కిస్తే ఎలా ఉందో ప్రేక్షకులు కూడా అలాగే ఉందని చెప్పడం ఆనందంగా ఉందన్నారు.  ఈ మూవీకి అనూప్ రూబెన్స్ సంగీతం, చంద్రబోస్ సాహిత్యం ప్రధాన బలంగా నిలిచాయన్నారు. ఆ రెండు కారణాలతో మా సినిమాని అందరూ చూస్తున్నారన్నారు.   కరోనాలో రిలీజ్ చేసిన మా  గత చిత్రం‘30 రోజుల్లో ప్రేమించడం ఎలా’ పెద్ద హిట్ అయింది. ఇప్పుడు మా ‘బ్యాడ్ గాళ్స్’ మూవీని ప్రేక్షకులు సక్సెస్ చేశారు. ఎంత కాంపిటీషన్‌లో వచ్చినా మనం హిట్టు కొడతామని మా నిర్మాతలు నమ్మారు. అది నిజం అయిందన్నారు. ప్రస్తుతం థియేటర్లు పెంచే పనుల్లో నిర్మాతలున్నారు. మా సినిమాని ఎంతో నిజాయితీగా తీశామన్నారు. ఇది అమ్మాయిల కోసం తీసిన చిత్రం. మా సినిమాకు ఇంకా ఇలానే అందరూ సపోర్ట్ చేయండన్నారు. 

నిర్మాత శశిధర్ నల్ల మాట్లాడుతూ.. ‘‘బ్యాడ్ గాళ్స్’ సినిమాకు అండగా నిలిచినప్రతీ ఒక్కరికీ పేరు పేరునా ధన్యవాదాలు. ప్రతీ యాక్టర్ మాకు ఎంతో అండగా నిలబడ్డారు. థియేటర్ల నుంచి నాకు కాల్స్ వస్తున్నాయి. ఇంకా షోలు, స్క్రీన్‌లు పెంచమని అడుగుతున్నారు. ప్రస్తుతం ఉన్న కాంపీటిషన్‌లో మా చిన్న సినిమాని అద్భుతంగా ఆదరిస్తున్న ప్రేక్షక దేవుళ్లకు పేరు పేరునా ధన్యవాదాలు. 

నిర్మాత రామిశెట్టి రాంబాబు మాట్లాడుతూ.. ‘‘బ్యాడ్ గాళ్స్’ మూవీని ఎంతో కష్టపడి ఇష్టపడి తీశాము. మంచి కంటెంట్‌తో చాలా మంచి సినిమాను ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకు వచ్చాము.  మంచి సినిమా అన్న నమ్మకంతోనే చాలా కాంపిటీషన్‌లో రిలీజ్ చేసి సక్సెస్ సాధించామన్నారు. మా సినిమాకు సపోర్ట్‌గా నిలిచిన అనూప్ రూబెన్స్, చంద్రబోస్ లకు థాంక్స్. వస్తున్న డిమాండ్ మేరకు స్క్రీన్లను, షోలను పెంచుతున్నాము. 

రోషన్ సూర్య మాట్లాడుతూ.. ‘‘బ్యాడ్ గాళ్స్’ నా సినీ ప్రయాణానికి నాందిలా అనిపిస్తోంది. దర్శకుడు కథను అద్భుతంగా నెరేట్ చేశారు. మరోవైపు పాయల్ చెంగప్ప మాట్లాడుతూ.. నాకు ఇంత మంచి క్యారెక్టర్ ఇచ్చిన దర్శక, నిర్మాతలకు ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా సినిమాలో పనిచేసిన నటీనటులు, టెక్నిషియన్స్ ఈ సినిమా సక్సెస్ పై ఆనందం వెలిబుచ్చారు. 

అనూప్ రూబెన్స్ మాట్లాడుతూ.. ‘‘నీలి నీలి ఆకాశం’ పాట ఎంతగా హిట్ అయిందో అందరికీ తెలిసిందే. ఈ చిత్రంలోని పాటలకు కూడా మంచి రెస్పాన్స్ వస్తోందన్నారు. చూసిన ప్రతీ ఒక్కరూ పాజిటివ్ ఫీడ్ బ్యాక్ ఇస్తున్నారు. మాకు మీడియా ఇంకా ఇలానే సపోర్ట్ చేస్తుందని కోరుకుంటున్నానన్నారు. 

