Bad Girlz: ఆసక్తి రేకిస్తోన్న ‘బ్యాడ్ గాళ్స్’ ట్రైలర్.. డైరెక్టర్ మారుతి చేతులు మీదుగా విడుదల..

కొన్ని చిత్రాలు పేరుతోనే సినిమా పై హైప్ క్రియేట్ చేస్తుంటాయి. అలాంటి చిత్రాల్లో ‘బ్యాడ్ గర్ల్స్’ మూవీ ఒకటి ‘చాలా మంచోళ్లు’ అనేది ట్యాగ్ లైన్. టైటిల్ తోనే ఈ చిత్రంపై ఎక్స్ పెక్టేషన్స్ పెరిగాయి. అంచల్ గౌడ, పాయల్ చెంగప్ప, రోషిణి, యష్ణ, రోహన్ సూర్య, ముఖ్యపాత్రల్లో నటించారు. డిసెంబర్ 25న విడుదల కానున్న ఈ సినిమా ట్రైలర్ ను ‘ది రాజా సాబ్’ ఫేమ్ మారుతి విడుదల చేశారు. అంతేకాదు ఈ ట్రైలర్ ఆద్యంతం ఆకట్టుకునేలా సామాజిక మాధ్యమాల్లో దూసుకుపోతుంది.
ప్రశ్విత ఎంటర్టైన్మెంట్, నీలి నీలి ఆకాశం క్రియేషన్స్, ఎన్వీఎల్ క్రియేషన్స్ బ్యానర్స్ సంయుక్తంగా తెరకెక్కించారు. ఈ చిత్రంలో రేణు దేశాయ్ ముఖ్యపాత్రలో నటించింది. అంచల్ గౌడ, పాయల్ చెంగప్ప, రోషిణి, యష్ణ, మొయిన్, రోహన్ సూర్య ముఖ్య తారాగణం తో ‘30 రోజుల్లో ప్రేమించడం ఎలా’ మూవీ డైరెక్టర్ ఫణి ప్రదీప్ ధూళిపూడి డైరెక్షన్ శశిధర్ నల్ల, ఇమ్మడి సోమ నర్సయ్య, రామిశెట్టి రాంబాబు, రావుల రమేష్ ఈ చిత్రాన్ని సంయుక్తంగా నిర్మించారు. ఈ సినిమా క్రిస్మస్ పండగ సందర్శంగా డిసెంబర్ 25న రిలీజ్ కాబోతుంది.
ఈ సినిమా ట్రైలర్ తర్వాత మారుతి ఈ సినిమా బాగుందని కితాబు ఇచ్చాడు. ఈ సందర్బంగా దర్శకుడు ఫణి ప్రదీప్ ధూళిపూడి (మున్నా)తో తనకున్న అనుబంధాన్ని గుర్తు చేసుకున్నాడు. ఇండస్ట్రీ లో సాధు జీవి, మంచి సంగీత జ్ఞానం ఉన్నవాడు. తన మొదటి చిత్రం లోని నీలి నీలి ఆకాశం పాట ఎంత పెద్ద హిట్ అయిందో అందరికీ తెలుసు. ఇప్పుడు ‘బ్యాడ్ గాళ్స్’ చిత్రం తో ప్రేక్షకులు ముందుకు రాబోతున్నాడు. ఈ సినిమా తప్పుకుండా సక్సెస్ అవుతుందనే నమ్మకం వ్యక్తం చేశారు. సినిమా టైటిల్ మాత్రానే ‘బ్యాడ్ గాళ్స్’ కానీ సినిమా అంతా పాజిటివ్ గా ఉంటుందని చెప్పారు. ఇలాంటి కాన్సెప్ట్ సినిమాలు, ఆడవారికి ఇంపార్టెంట్ ఇచ్చే సినిమా తప్పక ఆడాలన్నారు. ఈనాటి ఆడపిల్లలు ఎలా ఉన్నారు, వాళ్ళ ఆలోచన విధానం, వాళ్ళు ఏమి కోరుకుంటున్నారు అనే కాన్సెప్ట్ తో తీసిన చిత్రమని చెప్పుకొచ్చారు.
ఈ చిత్ర దర్శకుడు ఫణి ప్రదీప్ ధూళిపూడి మాట్లాడుతూ.. మా ‘బ్యాడ్ గాళ్స్’ పూర్తి ఎంటర్టైనింగ్ మూవీ. జాతి రత్నాలు, మ్యాడ్ లాంటి హిలేరియస్ చిత్రాలు అమ్మాయిలు చేస్తే ఎలా ఉంటుందనే చిలిపి ఆలోచనతో ఈ సినిమాను తెరకెక్కించినట్టు చెప్పుకొచ్చారు. సినిమా చాలా కొత్తగా ఉంటుంది. ఈ నెల 25న ఈ సినిమా ప్రేక్షకులను తప్పకుండా అలరిస్తుందనే ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు.