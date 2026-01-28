Barabar Premistha: డైరెక్టర్ జయంత్ సి పరాన్జీ చేతులు మీదుగా యాటిట్యూడ్ స్టార్ చంద్రహాస్ ‘బరాబర్ ప్రేమిస్తా’ రొమాంటిక్ సాంగ్ విడుదల..

Barabar Premistha Romantic Song:యాటిట్యూడ్ స్టార్ చంద్రహాస్ కథానాయకుడిగా యాక్ట్ చేస్తోన్న చిత్రం ‘బరాబర్ ప్రేమిస్తా’. సంపత్ రుద్ర డైరెక్షన్ లో తెరకెక్కుతోన్న ఈ చిత్రాన్ని కాకర్ల సత్యనారాయణ సమర్పణలో సిసి క్రియేషన్స్, ఎవిఆర్ మూవీ వండర్స్ బ్యానర్లపై గెడా చందు, గాయత్రి చిన్ని, ఎవిఆర్ ఎక్కడా కాంప్రమై్ కాకుండా తెరకెక్కిస్తున్నారు. ఈ మూవీలో మిస్ ఇండియా ఫైనలిస్ట్ మేఘన ముఖర్జీ కథానాయికగా తెలుగు తెరకు పరిచయం కాబోతుంది. అర్జున్ మహీ ("ఇష్టంగా" ఫేమ్) ప్రతినాయకుడిగా యాక్ట్ చేశాడు. ఇప్పటి వరకు ‘బరాబర్ ప్రేమిస్తా’ నుంచి వచ్చిన పోస్టర్లు, టీజర్, పాటలు ఇలా అన్నీ కూడా యువతను ఆకట్టుకున్నాయి. తాజాగాఈ చిత్రాన్ని ఫిబ్రవరి 6న విడుదల చేయడానికి రెడీ అవుతున్నారు.
ఈ క్రమంలో తాజాగా ఈ సినిమాను నుంచి ‘మళ్లీ మళ్లీ’ పాటను రిలీజ్ చేశారు ప్రముఖ దర్శకుడు జయంత్ సి పరాన్జి. ఈ రొమాంటిక్ మెలోడియస్ పాటలో చంద్రహాస్, మేఘన కెమిస్ట్రీ హైలెట్గా ఉండనుంది. ఇక ఇందులో ఆర్ఆర్ ధ్రువన్ ఇచ్చిన బాణీ ఎంతో మధురంగా వినసొంపుగా ఉంది. ఆర్ఆర్ ధ్రువన్ అందించిన సాహిత్యం, మహమ్మద్ ఇర్ఫాన్ ఇచ్చిన గాత్రం మైమరిపిస్తోంది. ఈ పాటను చూస్తే ఇట్టే ఆకట్టుకునే డ్యూయట్ గా కనిపిస్తోంది.
Read more: సమంత కంటే ముందు రెండో పెళ్లి చేసుకున్న హీరోయిన్స్ వీళ్లే..! పూర్తి లిస్ట్ ఇదే..!
Read more: సమంత బాటలో దర్శకులను పెళ్లి చేసుకున్న హీరోయిన్స్ వీళ్లే..
జయంత్ సి పరాన్జి పాటను విడుదల చేసిన అనంతరం మాట్లాడుతూ.. ''మళ్ళీ మళ్ళీ అంటూ సాగే ఈ సాంగ్ బాగుంది. ఫిబ్రవరి 6న ఈ సినిమా రిలీజ్ కాబోతోంది. అందరూ చిత్రాన్ని చూసి ఆదరించండని చెప్పుకొచ్చారు. అంతేకాదు మూవీ టీంకి ఆల్ ది బెస్ట్ చెప్పారు.
ఈ చిత్రానికి వైఆర్ శేఖర్ కెమెరామెన్గా పనిచేశారు. బొంతల నాగేశ్వర్ రెడ్డి ఎడిటర్గా వర్క్ చేశారు. ఈ చిత్రంలో ఆటిట్యూడ్ స్టార్ చంద్రహాస్, మేఘన ముఖర్జీ హీరో, హీరోయిన్లుగా నటించారు. అర్జున్ మహి, మురళీధర్ గౌడ్, లక్ష్మణ్ మీసాల, మధునందన్, అభయ్ నవీన్, రాజశేఖర్ అనింగి, డాక్టర్ భతిని, కీర్తిలతా గౌడ్, సునీత మనోహర్ వంటి వారు కీలకపాత్రల్లో నటించారు. ఈ చిత్రాన్ని ఫిబ్రవరి 6న రిలీజ్ చేస్తుండటంతో ప్రమోషన్ కార్యక్రమాల్ని కూడా వినూత్నంగా చేపట్డడం విశేషం.
Also Read: వెయ్యి కోట్ల దర్శకులు.. ‘దురంధర్’తో ఈ క్లబ్బులో ఎంట్రీ ఇచ్చిన ఆదిత్యధర్..
Also Read: ఒకప్పుడు తెలుగు సహా అన్ని భాషల్లో సత్తా చాటిన హీరోయిన్.. నేడు రూ.2 వేల కోట్లకు యజమాని.. 5 కంపెనీలకు బాస్..
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
.Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.