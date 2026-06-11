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Bhairavi Arthya: తెలుగు తెరపై మరో గ్లామర్ బ్యూటీ ‘భైరవి ఆర్ధ్యా’.. కొత్త మలుపు మూవీతో పరిచయం..

Bhairavi Arthya Chit chat: సింగర్ సునీత కుమారుడు ఆకాష్ హీరోగా, భైరవి ఆర్థ్యా హీరోయిన్‌గా, శివ వరప్రసాద్ డైరెక్షన్‌లో తాటి బాలకృష్ణ నిర్మించిన చిత్రం ‘కొత్త మలుపు’. ఈ సినిమా జూన్ 12న ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతుంది. ఈ సందర్భంగా హీరోయిన్ భైరవి ఆర్థ్యా మీడియా ప్ర‌తినిధుల‌తో ప్రత్యేకంగా ముచ్చటించారు.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jun 11, 2026, 04:35 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 08:40 PM IST
Bhairavi Arthya: తెలుగు తెరపై మరో గ్లామర్ బ్యూటీ ‘భైరవి ఆర్ధ్యా’.. కొత్త మలుపు మూవీతో పరిచయం..
Image Credit: Bhairavi (X/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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