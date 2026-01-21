English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Valentines Day: బిగ్గెస్ట్ మ్యూజికల్ లవ్ డ్రామా నిలవే.. లవర్స్ డే స్పెషల్‌గా..!

Valentines Day: బిగ్గెస్ట్ మ్యూజికల్ లవ్ డ్రామా 'నిలవే'.. లవర్స్ డే స్పెషల్‌గా..!

Nilave Movie: లవర్స్ డే సందర్భంగా ప్రేక్షకులను అలరించేందుకు సిద్ధమైంది నిలవే మూవీ. షూటింగ్ పార్ట్ పూర్తయిన ఈ మూవీ.. ఫిబ్రవరి 13న థియేటర్లలో సందడి మొదలు పెట్టనుంది. పూర్తి వివరాలు ఇలా..  

Written by - ZH Telugu Desk | Last Updated : Jan 21, 2026, 03:02 PM IST

Valentines Day: బిగ్గెస్ట్ మ్యూజికల్ లవ్ డ్రామా 'నిలవే'.. లవర్స్ డే స్పెషల్‌గా..!

Nilave Movie: వచ్చే నెల ప్రేమికుల దినోత్సవం సందర్భంగా సినిమా సందడి కాస్త ఎక్కువగా ఉండనుంది. కాస్త ముందుగానే రేసులోకి వచ్చింది నిలవే మూవీ టీమ్. ఈ మూవీలో సౌమిత్ పోలాడి హీరోగా నటిస్తూ.. డైరెక్షన్ బాధ్యతలు కూడా నిర్వహిస్తున్నారు. సాయి కే వెన్నంతో కలిసి దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. POV ఆర్ట్స్  ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్‌పై రాజ్ అల్లాడ, గిరిధర్ రావు పోలాడి, సాయి కే వెన్నం సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నారు. ఇప్పటికే షూటింగ్ పార్ట్ కంప్లీట్ చేసుకున్న ఈ మూవీ.. ప్రస్తుతం పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ పనుల్లో బిజీగా ఉంది. బిగ్గెస్ట్ మ్యూజికల్ లవ్ డ్రామాగా రూపొందిన ఈ సినిమాను లవర్స్ డే స్పెషల్‌గా ఫిబ్రవరి 13న విడుదల చేస్తున్నట్లు మేకర్స్ ప్రకటించారు. 

ఈ మూవీలో సౌమిత్  పోలాడికి జంటగా.. శ్రేయాసి సేన్ నటించింది. హర్ష చెముడు, సుప్రియా ఐసోలా, రూపేష్ మారాపు, జీవన్ కుమార్, గురురాజ్, సిద్ధార్థ్ గొల్లపూడి, అనాల సుశ్మిత తదితరులు ప్రధాన పాత్రలు పోషించారు. అన్ని వర్గాల ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకునేలా.. భావోద్వేగాలతో పాటు కొత్త ఆలోచనలతో మూవీని రూపొందించినట్లు మేకర్స్ తెలిపారు. నటీనటులు తమ నటనతో ప్రాణం పోశారని పేర్కొన్నారు. కంటెంట్ పరంగా ప్రేక్షకులకు సరికొత్త అనుభూతిని అందిస్తుందని విశ్వాసం వ్యక్తం చేశారు. ప్రతి ఒక్కరు థియేటర్లలో చూసి 

కళ్యాణ్ నాయక్ బాణీలు సమకూర్చగా.. సినిమాటోగ్రఫర్‌గా దిలీప్ కే కుమార్ పనిచేశారు. ఎమ్‌వి.ఎస్.భరద్వాజ్ పాటలు రాయగా.. కోటి అదనపు లిరిక్స్ అందించారు. సత్య.జి ఎడిటింగ్‌ బాధ్యతలు నిర్వర్తించారు. ప్రొడక్షన్ డిజైనర్స్‌గా కట్ట శివరామ కృష్ణ, జియా ఘోష్ పనిచేయగా.. నూరా సయ్యద్ అదనపు ప్రొడక్షన్ డిజైనర్‌గా వ్యవహరించారు. 

సాంకేతిక బృందం:

==> బ్యానర్ - POV ఆర్ట్స్  ప్రొడక్షన్స్
==> ప్రొడ్యూసర్స్: రాజ్ అల్లాడ, గిరిధర్ రావు పోలాడి, సాయి  కే వెన్నం
==> డైరెక్షన్- సౌమిత్  పోలాడి, సాయి  కే వెన్నం
==> కో-ప్రొడ్యూసర్స్: వెంకట్ కొణకండ్ల, సంజనా కృష్ణ, తాహెర్ సినీ టెక్
==> మ్యూజిక్: కళ్యాణ్ నాయక్
==> సినిమాటోగ్రఫీ: దిలీప్ కే కుమార్
==> సాంగ్స్: ఎమ్‌వి.ఎస్.భరద్వాజ్
==> అడిషనల్ లిరిక్స్ - కోటి
==> ఎడిటర్: సత్య.జి 
==> PRO: GK Media (గణేష్, కుమార్)

