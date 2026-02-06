English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Blood Roses Review: బ్లడ్ రోజస్ మూవీ రివ్యూ.. క్రైమ్ థ్రిల్లర్ ఎలా ఉందంటే..!

Blood Roses Review: ధర్మ కీర్తి రాజు, అప్సర రాణి ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన చిత్రం ‘బ్లడ్ రోజెస్’.  టీబీఆర్ సినీ క్రియేషన్స్ లో కె,నాగన్న, కె లక్ష్మమ్మ సమర్పణలో హరీష్ కమర్తి నిర్మాతగా ఎల్లప్ప కో ప్రొడ్యూసర్ గా ఎంజిఆర్ రచన దర్శకత్వంలో  తెరకెక్కింది. ఈ శుక్రవారం విడుదలైన ఈ సినిమా ప్రేక్షకులను ఏ మేరకు మెప్పించిందో మన మూవీ రివ్యూలో చూద్దాం..  

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Feb 8, 2026, 01:15 PM IST

Blood Roses Review: బ్లడ్ రోజస్ మూవీ రివ్యూ.. క్రైమ్ థ్రిల్లర్ ఎలా ఉందంటే..!

కథ విషయాని కొస్తే.. హైదరాబాద్ మహా నగరంలో దేవి దాస్,భజరంగి దాస్ అనే ఇద్దరు పొలిటిషన్స్ ఉంటారు. వీళ్ళిద్దరు తమ రాజకీయ వారసులుగా తమ కుమారులను నెక్ట్స్ ఎలక్షన్స్ లో నిలబెట్టాలనుకుంటారు. ఈ క్రమంలో నగరంలో వరుస హత్యలు జరగుతుంటాయి. ఈ మర్డర్స్ కు దేవిదాస్ కుమారుడికి లింక్ ఉందనే వార్త బయటకు వస్తుంది. తన నాయకుడికి కొడుకు కెరీర్ ను నాశనం చేయడానికే భజరంగీ దాస్ ఈ కుట్రకు పాల్పడ్డాడని దేవీదాస్ కార్యకర్తలు రోడ్డెక్కుతారు. ఇక ఈ వరుసగా జరుగుతున్న హత్యల కేసును సర్కిల్ ఇన్ స్పెక్టర్ అరుణ్ గోగోయ్ టేకప్ చేస్తాడు. దీనిపై సీరియస్ గా ఇన్వెస్టిగేట్ చేస్తుంటాడు. మధ్యలో రాజకీయాల ఒత్తిళ్ల కారణంగా అరుణ్ గోగోయ్ ను ప్రభుత్వం సస్పెండ్ చేస్తోంది. ఆ తర్వాత ఈ కేసును ప్రభుత్వం సీబీఐకు అప్పగించాలనుకుంటోంది. అదే సమయంలో సిటీ కమిషనర్ ఈ కేసును ఎలాగైనా చేధిస్తామని ప్రభుత్వాన్ని ఒప్పించి ఈ కేసును అధిర అనే అనే ఆఫీసర్ కు అప్పగిస్తాడు. మొత్తంగా నగరంలో హత్యలు చేస్తోన్న ముఠాను అధిర టీమ్ పట్టుకుందా.. ఈ క్రమంలో అధిర టీమ్ కు కొన్ని విస్తుపోయే నిజాలు తెలుస్తాయి. అవేమిటనేది తెలియాలంటే ఈ సినిమా చూడాల్సిందే. 

కథనం, విశ్లేషణ.. 

తెలుగులో పొలిటికల్ నేపథ్యంలో పలు చిత్రాలు వచ్చాయి. అందులో పొలిటికల్ గా వేర్వేరు పార్టీల్లో ఉన్న ఇద్దరు రాజకీయ నాయకులు ఒకరు గెలవకుండా.. మరికొరు వేసుకునే ఎత్తులు.. ఈ నేపథ్యానికి మర్డర్ మిస్టరీని జోడించడం దాన్ని సాల్వ్ చేయడానికి ఓ లేడీ ఆఫీసర్ ను కమిషనర్ నియమించడం వంటి సీన్స్ ను దర్శకుడు చాల చక్కగా రాసుకున్నాడు. దాన్ని తెరకెక్కించిన విధానం కూడా ఆకట్టుకునేలా ఉంది. మర్డర్ పొలిటికల్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ ను నడిపించిన విధానం ప్రేక్షకును ఎంగేజ్ చేసేలా చేసింది. ముఖ్యంగా ఆడదంటే అబల కాదు.. సబల అని నిరూపించే కథ ఇది.  ప్రేమించకూడదు లవ్ చేస్తే  మోసం చేయకూడదని అమ్మాయి పాయింట్ ద్వారా సందేశం ఇచ్చే ప్రయత్నం మెచ్చుకోదగిందే. ఈ సినిమాను కుటుంబంతో కలిసి చూడవచ్చు. నిర్మాణ విలువులు బాగున్నాయి. బ్యాక్ గ్రౌండ్ స్కోర పై ఇంకాస్త శ్రద్ద పెడితే బాగుండేది. సినిమా అక్కడక్కడ ల్యాగ్ ఉన్నా.. ఓవరాల్ గా పర్వాలేదు. 

నటీనటుల విషయానికొస్తే.. 
ఈ సినిమాలో రాణి అప్సరా రాణి లుక్ బాగుంది. ఈ సినిమాలో అరుణ్ గోగోయ్ పాత్రలో కన్నడ నటుడు ధర్మాకీర్తి రాజు తన పాత్రలో ఆకట్టుకున్నాడు. మిగిలిన నటీనటులు తమ పరిధి మేరకు మెప్పించారు.  

పంచ్ లైన్.. ‘బ్లడ్ రోజెస్’..మెప్పించే పొలిటికల్ క్రైమ్  త్రిల్లర్..

రేటింగ్ : 2.75/5

