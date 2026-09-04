/మార్కండేయ స్వామిగా బ్రహ్మాజీ.. కృష్ణాష్టమి సందర్భంగా లుక్‌ రిలీజ్..

Krishnam Vande Brahmaji As Markendeya Swamy: బ్రహ్మజీ తొలిసారి పౌరాణిక పాత్రలో నటిస్తున్న చిత్రం ‘కృష్ణం వందే’. గోకులాష్టమి సందర్బంగా విడుదలైన బ్రహ్మాజీ ఫస్ట్ లుక్తో ఈ సినిమాపై అంచనాలు పెరిగాయి. బ్రహ్మాజీ మార్కండేయుడి గెటప్లో సంప్రదాయ ఆధ్యాత్మిక రూపంలో కనిస్తూ అట్రాక్ట్ చేస్తున్నాడు. కాషాయ వస్త్రధారణలో మెడలో రుద్రాక్ష మాలలు, నుదుటిపై విభూతి, చేతిలో ఆయుధంతో బ్రహ్మాజీ లుక్ టెర్రఫిక్గా ఉంది. భక్తి, ఆధ్యాత్మికతకు ప్రతిబింబంగా కనిపిస్తున్న ఈ ఫస్ట్ లుక్ ప్రేక్షకుల్లో సినిమాపై అంచనాలు పెంచేస్తోంది.
పౌరాణిక, భక్తిరస అంశాలను మేళవిస్తూ తెరకెక్కుతున్న ఈ మూవీకి నాగరాజ్ కొట్టే రచనతో పాటు దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. కథకు అనుగుణంగా ప్రత్యేకమైన పాత్రలు, ఆసక్తికరమైన సీన్స్తో ఈ సినిమాను రూపొందిస్తున్నట్లు మేకర్స్ తెలిపారు.
ఈ చిత్రంలో మురళీ గౌడ్, రచ్చ రవి, అభయ్ బెతిగంటి, గౌతమ్ రాజు, దయానంద్ రెడ్డి, యాదమ్మ రాజు తదితరులు కీ రోల్ పోషించారు. . హీరోగా ప్రదీష్, హీరోయిన్గా వంగమయి పటేల్ యాక్ట్ చేస్తున్నారు. ఈ చిత్రానికి సంబంధించిన సంభాషణలను రచ్చ రవి అందిస్తున్నారు.
ప్రస్తుతం షూటింగ్ శరవేగంగా కొనసాగుతున్న నేపథ్యంలో ‘కృష్ణంభజే’కు సంబంధించిన మరిన్ని వివరాలను త్వరలో ప్రకటించనున్నారు. అంతేకాదు త్వరలో టీజర్, ఇతర ప్రచార చిత్రాలను విడుదల చేసేందుకు చిత్ర యూనిట్ సన్నాహాలు చేస్తుంది.
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