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మార్కండేయ స్వామిగా బ్రహ్మాజీ.. కృష్ణాష్టమి సందర్భంగా లుక్‌ రిలీజ్..

Krishnam Vande: జయశ్రీ మీడియా సమర్పణలో తెరకెక్కుతున్న భక్తిరస చిత్రం ‘కృష్ణంభజే’. ప్రస్తుతం ఈ సినిమా షూటింగ్ ఫాస్ట్‌గా జరుగుతుంది. కలాల్ శ్రీనివాస్ నిర్మాణంలో నాగరాజ్ కొట్టే డైరెక్ట్ చేశాడు. ఈ చిత్రంలో  ప్రముఖ సీనియ‌ర్ న‌టుడు బ్రహ్మాజీ  మార్కండేయ పాత్రలో నటించడం విశేషం. ఈ రోజు కృష్ణాష్టమి సందర్బంగా బ్రహ్మాజీ  'కృష్ణంభ‌జే' ఫస్ట్ లుక్‌ను సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్ అవుతున్నాయి.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Sep 04, 2026, 12:12 PM IST|Updated: Sep 04, 2026, 04:50 PM IST
మార్కండేయ స్వామిగా బ్రహ్మాజీ.. కృష్ణాష్టమి సందర్భంగా లుక్‌ రిలీజ్..
Image Credit: Krishnam Vande (X/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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