C-Mantham: ఆసక్తి రేకిస్తోన్న ‘C -మంతం’ టైటిల్ గ్లింప్స్.. తెలుగులో మరో సస్పెన్స్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్..

C-Mantham: తెలుగు సహా ఇతర ఇండస్ట్రీలో సస్పెన్స్ క్రైమ్ చిత్రాలకు మంచి ఆదరణ ఉంటుంది. అది ఆకట్టుకునేలా తెరకెక్కిస్తే కాసులు కురిపిస్తాయి. తాజాగా తెలుగులో రాబోతున్న మరో సస్సెన్స్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ నేపథ్యంలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘C-మంతం’. ఈ రోజు రాఖీ పండగ సందర్భంగా టైటిల్ గ్లింప్స్ ను విడుదల చేస్తే మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది.    

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Aug 9, 2025, 03:38 PM IST

C-Mantham: టీ అర్  డ్రీమ్ ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్ లో  తెరకెక్కుతున్న కొత్త మూవీ ‘C-మంతం’. తాజాగా ఈ సినిమా ఫస్ట్ గ్లింప్స్ ను విడుదల చేస్తే మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది. క్లాసికల్ థ్రిల్.. ఎమోషనల్ డెప్త్ కలగగలపి ఈ గ్లింప్స్ తో విజువల్స్.. ఆర్ఆర్ ఈ టైటిల్ గ్లింప్స్ కు మెయిన్ అట్రాక్షన్ గా నిలిచింది. ముఖ్యంగా గర్భవతి మహిళకు చెందిన చేతులు వెనక్కి కట్టిన దృశ్యం, రక్తపు మడుగులు, మానవత్వానికి వ్యతిరేకంగా జరిగే చర్యల నేపథ్యంలో ఈ సినిమా తెరకెక్కిస్తున్నట్టు ఈ టైటిల్ గ్లింప్స్ చూస్తే తెలుస్తోంది. 

తెలుగులో ఇలాంటి తరహా థ్రిల్లర్ మూవీస్ కు మంచి గిరాకీ ఉంటుంది. దీన్ని అంతే అత్యుద్భుతంగా తెరకెక్కిస్తే ప్రేక్షకులు  ఇలాంటి సినిమాలను నెత్తిన పెట్టుకుంటున్నారు. గతంలో తెలుగులో ఇలాంటి తరహా నేపథ్యంలో వచ్చిన మెజారిటీ చిత్రాలు విజయ వంతం అయ్యాయి. ఇక ఈ సినిమా టైటిల్ ను కూడా వెరైటీ ఇంగ్లీష్ టైటిల్ C వచ్చేలా సీమంతం టైటిల్ ను ‘C -మంతం’ గా పెట్టి ఈ సినిమాపై అంచనాలు పెంచారు. ఫేస్ ఈజ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ యువర్ మైండ్ అన్నట్టుగా టైటిల్ తోనే ఈ సినిమాపై మేకర్స్ అంచనాలు పెంచడంలో సక్సెస్ అయినట్టు తెలుస్తుంది. ఈ సినిమాను ఎలాంటి క్రైమ్ థ్రిల్లర్  నేపథ్యంలో తెరకెక్కించారనేది చూడాలి. ఈ చిత్రంతో వజ్రయోగి, శ్రేయ భర్తీ హీరో, హీరోయిన్స్ గా వెండితెరకు పరిచయమవుతున్నారు. 

దర్శకుడు సుధాకర్ పాణి ఈ  సినిమాను కొత్తగా చూపించడానికి ప్రయత్నించినట్టు గ్లింప్స్ ద్వారా అర్థమవుతోంది.  ప్రశాంత్ టాటా నిర్మాతగా, గాయత్రీ సౌమ్య గుడిసెవా సహ నిర్మాతగా వ్యవహరిస్తున్నారు.  సంగీత దర్శకుడు ఎస్. సుహాస్ అందించిన బ్యాక్‌గ్రౌండ్ స్కోర్ బాగుంది. త్వరలో ఈ సినిమా విడుదల తేదిని అనౌన్స్ చేయనున్నారు.  

C-ManthamC-Mantham First GlimpseC-Mantham MovieC-Mantham Telugu MovieTollywood

