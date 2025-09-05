Cinematographer Jagadish Cheekati: ఒక్క చిత్రం నాలుగు అంతర్జాతీయ అవార్డులు.. సినిమాటోగ్రాఫర్ చికోటి జగదీష్ కు అరుదైన గౌరవం..

Cinematographer Jagadish Cheekati:‘అర్జున్ చక్రవర్తి’ మూవీతో కెమెరామెన్గా జగదీష్ చీకటి పేరు ఎక్కువగా వినిపిస్తోంది. ఈ సినిమా విజువల్ పరంగా మంచి అప్లాజ్ అందుకుంది. దీంతో జగదీష్ చీకటి పనితనం గురించి ప్రస్తుతం అందరూ మాట్లాడుకుంటున్నారు. ‘అర్జున్ చక్రవర్తి’ చిత్రానికి గానూ ఎన్నో ఇంటర్నేషనల్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్ లో బెస్ట్ సినిమాటోగ్రఫర్గా జగదీష్ చీకటి అవార్డుల్ని అందుకున్నారు. ‘అర్జున్ చక్రవర్తి’ ప్రస్తుతం అన్ని ఏరియాల్లో విజయవంతంగా నడుస్తోంది.
జేఎన్టీయూ ఫైన్ ఆర్ట్స్ కాలేజీలో చదువుతున్న రోజుల్లోనే ఫోటోగ్రఫీలో ఎన్నో అవార్డులు అందుకున్నాడు. డ్రాయింగ్, ఫోటోగ్రఫీ అంటే చాలా ఇష్టం. ఫోటోగ్రఫీలోనూ మాస్టర్స్ చేసిన జగదీష్.. ఆ తర్వాత దూరదర్శన్లోనూ పని చేశారు. స్టిల్ ఫోటోగ్రఫీలోనూ అవార్డులు అందుకున్నారు. వందకు పైగా షార్ట్ ఫిల్మ్స్, డాక్యుమెంటరీ ఫిల్మ్స్, ఎన్నో కమర్షియల్ యాడ్స్, ఎన్నో ప్రాజెక్టుల తర్వాత తొలిసారి ‘అర్జున్ చక్రవర్తి’ సినిమాకు పనిచేసే అవకాశం వచ్చింది. అలా చేస్తున్న సమయంలోనే ‘జత కలిసే’ మూవీకి చేసే ఛానస్ వచ్చింది. ది. అక్కడ కొత్త వాళ్లందరం కలిసి ఆ మూవీని చేశాం. ఆ సమయంలోనే ‘నాయకి’, ఆర్జీవీ ప్రొడక్షన్స్ నుంచి ‘భైరవ గీత’ ఇలా చాలా ప్రాజెక్ట్లు వచ్చాయి.
ఆయన చెప్పిన విషయానికొస్తే.. మన దేశంలోనే ఎంతో మంది గొప్ప టెక్నీషియన్లు ఉన్నారు. హాలీవుడ్ స్థాయికి ధీటుగా మనం సినిమాలు తీస్తున్నాం. మా ‘అర్జున్ చక్రవర్తి’ కూడా అదే స్థాయిలో ఉంది. ఆ స్థాయి లుక్ వచ్చేందుకు నేచురల్ లైటింగ్లోనే షూటింగ్ చేసిన విషయాన్ని ప్రస్తావించారు. సినిమాటోగ్రఫీ అయినా కూడా దర్శకుడి విజన్కు తగ్గట్టుగా రూపొందించిన విషయాన్ని ప్రస్తావించారు. దర్శకుడితో సింక్ అవ్వాలి, ప్రొడక్షన్ సపోర్ట్ ఉండటంతో అద్భుతమైన ఔట్ పుట్ వచ్చింది.
దర్శకులతో ఎప్పుడైనా క్రియేటివ్ డిఫరెన్సెస్ వచ్చాయా?
డీఓపీ అంటే.. డైరెక్టర్ ఆఫ్ ఫోటోగ్రఫీ.. అంటే అతను కూడా ఓ డైరెక్టర్ అన్న మాట. అందుకే దర్శకుడితో బాగా కలిసిపోవాలి. దర్శకుడి విజన్ను అర్థం చేసుకోవాలి. క్రియేటివ్ ఆఫ్ డిఫరెన్సెస్ రాకుండా చూసుకోవాలి. అలా నాకు దర్శకుడితో సింక్ కానప్పుడు ఓ ప్రాజెక్ట్ నుంచి బయటకు వచ్చిసిన సందర్బఆలున్నాయి.
అర్జున్ చక్రవర్తిని జమ్మూ కాశ్మీర్ లో చిత్రీకరించాము. కానీ మేం వెళ్లినప్పుడు అక్కడ మంచు పడటం లేదు. దీంతో అక్కడే మంచు కురిసే వరకు ఎదురుచూశామన్నారు. అలా చివరకు మైనస్ 8 డిగ్రీల వరకు వెళ్లింది. అలా మంచు కురుస్తుంటే స్వర్గమంటే ఇదేనేమో అన్నట్టుగా కనిపించింది. దీంతో మేం అనుకున్న దానికింటే బాగా షూట్ చేశాం.. విజువల్స్ అద్భుతంగా వచ్చింది. ఆ మంచు ప్రాంతంలో షూటింగ్ చేయడం ఎంతో కష్టంగా అనిపించింది. క్లైమాక్స్ ఎపిసోడ్కి చాలా కష్టపడాల్సి వచ్చిన విషయాన్ని ప్రస్తావించారు.
విక్రాంత్ రుద్ర మిమ్మల్ని ఎలా అప్రోచ్ అయ్యారు? ఆయనతో వర్క్ ఎక్స్పీరియెన్స్ గురించి చెప్పండి?
‘భైరవ గీత’ మూవీని చూసిన దర్శకుడు విక్రాంత్ రుద్ర ఈ మూవీకి నన్ను సంప్రదించారు. వరల్డ్ క్లాస్ స్టాండర్డ్స్తో ఈ చిత్రాన్ని తెరకెక్కించాలని అనుకున్నాము. అందులో భాగంగానే రకరకాల వేరియేషన్స్తో మూవీని తీశాము. ఇపుడు అవార్డులు రావడం మరింత సంతోషించదగ్గ విషయం.
అర్జున్ చక్రవర్తి’కి అంతర్జాతీయ స్థాయిలో చాలా గుర్తింపు వచ్చింది కదా?
‘అర్జున చక్రవర్తి’కి గానూ అంతర్జాతీయ స్థాయిలో నాకు నాలుగు అవార్డులు వచ్చాయి. కేరవ్యాన్ ఇంటర్నేషనల్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్, కోలీవుడ్ ఇంటర్నేషనల్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్ ఇండియా, మోకో ఇంటర్నేషనల్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్, ది బుద్దా ఇంటర్నేషనల్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్ అవార్డులు వచ్చాయి.
విజయ్ రామరాజుతో వర్క్ ఎక్స్పీరియెన్స్ గురించి చెప్పండి?
విజయ్ రామరాజుకి సినిమా పట్ల చాలా ప్యాషన్, డెడికేషన్ ఉంది. ఈ మూవీలో చాలా వేరియేషన్స్ చూపించాడు. రకరకాలుగా తన శరీరాకృతిని మార్చుకున్నారు. ఈ సినిమా కబడ్డీని నేర్చుకోవడం విశేషం. సినిమా కోసం ప్రాణం పెట్టేశాడు. ఆయన మీద ఎన్నో ప్రయోగాలు చేసిన విషయాన్ని ప్రస్తావించారు.
ఇండస్ట్రీ నుంచి చాలా మంది ఫోన్స్ చేశారు. ‘అర్జున్ చక్రవర్తి’ బాగుందని మెచ్చుకున్నారు. అందులో నా వర్క్ బాగుందని సెపరేట్ గా ప్రశంసలు లభించాయి. మనకే ఇదంతా జరిగిందా? అన్నట్టుగా ఉంటుంది. కబడ్డీ ఆటలో మనం ఉన్నామా? అనే ఫీలింగ్ ఇచ్చేలా కెమెరాల్ని కూడా ఆటలో భాగంగా ఆడించేలా ట్రైనింగ్ తీసుకుని షూటింగ్ చేసిన విషయాన్ని ప్రస్తావించారు.
