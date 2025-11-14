English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
CMantham review:  Cమంతం అంటూ మొదట ఇంగ్లీష్ టైటిల్ తో ఈ సినిమాపై ఓ రకమైన బజ్ క్రియేట్ అయింది. అంతా కొత్తవాళ్లతో సరికొత్త కాన్సెప్ట్ తో వచ్చిన ఈ సినిమా ఈ నెల 14న విడుదలైంది. మరి ఈ సినిమా ఎలా ఉందంటే.. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Nov 18, 2025, 04:10 PM IST

CMantham Review: C మంతం మూవీ రివ్యూ.. మహిళ నేపథ్యంలో తెరకెక్కిన చిత్రం ఎలా ఉందంటే..

టీ.ఆర్. డ్రీమ్ ప్రొడక్షన్ బ్యాన్ పై వ్రజయోగి హీరోగా శ్రేయ భర్తీ హీరోయిన్ గా నటించిన సీమంతం. సుధాకర్ పాణి డైరెక్ట్ చేశారు. క్రైమ్ త్రిల్లర్ నేపథ్యంలో తెరకెక్కిన ఈ సినిమాను ప్రశాంత్ టాటా నిర్మించారు. గాయత్రి సౌమ్య సహ నిర్మాత. ఎస్. సుహాస్ మ్యూజిక్ ఇచ్చిన ఈ సినిమా ప్రేక్షకులను ఎంగేజ్ చేసిందా లేదా చూద్దాం.. 

కథ విషయానికొస్తే.. 

నగరంలో వరుసగా హత్యలు జరుగుతుంటాయి. ఈ హత్య ఎవరు చేసారనే విషయమై పోలీసులు ఇన్వెస్టిగేట్ చేసినా.. వారికి సరైన ఆధారాలు లభించవు. హంతకుడు కూడా ఎంతో చాకచాక్యంగా చట్టానికి దొరక్కండా ఈ హత్యలు చేస్తుంటాడు.  అతని పట్టుకునేందుకు డిటెక్టివ్ (హీరో)ని నియమిస్తుంది. రవి కాంచన చోట పైరవి గాంచెన్ అన్నట్టు హీరో రంగ ప్రవేశం చేశాకా.. ఆ సీరియల్ హంతకుడు దొరికాడా.. ? అతను ఈ హత్యలు ఎందుకు చేస్తున్నాడు. చివరకు ఏమి జరిగిందనేది తెరపై చూడాల్సిందే. 

కథనం, టెక్నికల్ విషయానికొస్తే.. 

సిటీలో వరుసగా హత్యలు జరగుతూ ఉంటాయి. హంతకుడు ఎవరనేది పోలీసులు పట్టుకోలేకపోతారు. మరోవైపు కిల్లర్ కూడా చట్టానికి దొరక్కండా తప్పించుకొని తిరుగుతూ ఉంటాడు. చివరకు హీరో రంగ ప్రవేశంతో ఈ కేసును ఎలా సాల్వ్ చేసాడనే కాన్సెస్ట్ అన్ని సినిమాల్లో ఉన్న కామన్ పాయింట్ అయినా.. దర్శకుడు ఈ కథను చెప్పడంలో  ఇంట్రెస్టింగ్ క్రియేట్ చేసాడా లేదా అనే పాయింటే సినిమా జయాపజయాలను నిర్ణయిస్తుంది. దర్శకుడు సుధాకర్ పాణి అలాంటి కిల్లర్ కథకు మహిళా ఇతివృత్తాన్ని జోడించి తనదైన శైలిలో ఈ సినిమాను మెప్పించే ప్రయత్నం చేశాడు. ఫస్ట్ హాఫ్ స్లోగా ఉన్నా.. ఇంటర్వెల్ లో ఇచ్చే  ట్విస్ట్ తో సెకండాఫ్ పై ఇంట్రెస్ట్ క్రియేట్ చేయడంలో సక్సెస్ అయ్యాడు. సెకండాఫ్ లో హంతకుడు .. ఎందుకు హత్యలు చేస్తున్నాడనే పాయింట్ ప్రేక్షకులను ఎంగేజ్ చేస్తుంది. ముఖ్యంగా ప్రెగ్నెంట్ లేడీస్ జరగుతున్న అరాచకాలను మన కథానాయకుడు ఎలా ఎదురించాడనేదే సీమంతం కథ స్టోరీ. మొత్తంగా సీమంతం అనే టైటల్ కు దర్శకుడు జస్టిఫికేషన్ ఇచ్చే ప్రయత్నంలో వచ్చే సీన్స్ ఆడియన్స్ ను ఆలోచింపజేస్తాయి. ఫస్ట్ హాఫ్ సోసోగా ఉన్న సెకండాఫ్ లో సినిమాను పరుగులు పెట్టించాడు దర్శకుడు. దర్శకుడిగా క్రైమ్ స్టోరీని నడిపించి విధానం బాగుంది. దర్శకుడిగా మంచి భవిష్యత్తు ఉంది. సుహాస్ నేపథ్య సంగీతం పర్వాలేదు. కొన్ని చోట్ల ఇరగదీసేలా సంగీతం అందించాడు. ప్రొడక్షన్ వాల్యూస్ బాగున్నాయి. సినిమాటోగ్రఫీ రిచ్ గా ఉంది. లైటింగ్ ఎఫెక్ట్ సినిమాకు ప్లస్ పాయింట్. ఓవరాల్ గా సమాజంలో గర్భిణి స్త్రీల ఇతివృత్తంతో తీసిన ఈ సినిమా కామన్ పీపులతో పాటు ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ ఆకట్టుకునేలా ఉంది. 

నటీనటుల విషయానికొస్తే.. 
హీరోగా నటించిన వజ్రయోగి డిటెక్టివ్ పాత్రలో మెప్పించాడు. సినిమాలో భావోద్వేగాలను తన యాక్టింగ్ తో మెప్పించే ప్రయత్నం చేశాడు. క్లైమాక్స్ సీన్స్ లో అతని నటన మెచ్యూరిటీ కనిపిస్తుంది. శ్రేయ భారతి క్యూట్ లుక్స్ లో ఆకట్టుకుంది. మిగిలిన పాత్రల్లో నటించిన నటీనటులు తమ పరిధి మేరకు మెప్పించారు. 

పంచ్ లైన్.. గర్భిణీ స్త్రీల గురించి ఆలోచింపజేసే .. C సీమంతం ..  

రేటింగ్: 2.5/5

