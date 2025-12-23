Diamond Dacoit: తెలుగులో డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్ తో వస్తోన్న ‘డైమండ్ డెకాయిట్’.. ఆసక్తి రేకిస్తోన్న టీజర్..

హైదరాబాద్ ప్రసాద్ ల్యాబ్ లో సినీ పెద్దల సమక్షంలో హీరో పార్ధ గోపాల్, హీరోయిన్ మేఘన ఈ మూవీ నటీజర్ ని ఆడియన్స్ మరియు మీడియా మిత్రలు సమక్షంలో విడుదల చేశారు. హీరో పార్థగోపాల్ మాట్లాడుతూ.. నేను మా దర్శకుడు సూర్య జి యాదవ్ గత మూడేళ్ల నుండ ప్రయాణం చేస్తూ చాలా ఎన్నో ఎత్తు పల్లాలు ఎదుర్కొని ఈ సినిమాను తెరకెక్కించారు.తాజాగా ఈ టీజర్ రిలీజ్ చేస్తే మంచి రెస్పాన్స్ వస్తోంది. డైమండ్ డెకాయిట్ ఒక ఫ్యామిలీ ఎమోషనల్ రివంజ్ డ్రామా అని చెప్పారు. 2026 ఫిబ్రవరి లో ప్రేక్షకులు ముందుకు తీసుకురాబోతున్నట్టు హీరో ప్రకటించారు.
హీరోయిన్ మేఘన మాట్లాడుతూ.. ఈ చిత్రాన్ని చాలా కష్ట పడి పనిచేసామన్నారు. ముఖ్యం గా మా డైరెక్టర్ తో పాటు హీరో మరియు నిర్మాత చేసిన పార్ద గోపాల్ అందరం కష్ట పడి పనిచేసాము. సినిమా మీ అందరికి తప్పకుండా నచ్చుతుందనే కాన్ఫిడెన్స్ వ్యక్తం చేశారు.
మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ పెద్దపల్లి రోహిత్ మాట్లాడుతూ... గత కొన్నేళ్లుగా చిన్న చిత్రాల్లో కంటెంట్ బాగుంటే ప్రేక్షక దేవుళ్లు ఆదరిస్తున్నారు. తాజాగా ఈ సినిమా కూడా అదే రూట్లోకి వస్తుంది. మా దర్శకుడు, హీరో చాలా కష్ట పడి ఈ చిత్రం కోసం వర్క్ చేసారు. సాంగ్స్ కూడా బాగా వచ్చాయి. లవ్ సాంగ్ కానీ, టైటిల్ సాంగ్ కానీ అన్ని బాగా వచ్చాయి. టీజర్ కి మంచి రెస్పాన్స్ వస్తోందన్నారు. ఈ సినిమా ఖచ్చితంగా విజయం సాధిస్తుందనే నమ్మకం వ్యక్తం చేశారు.
డైరెక్టర్ సూర్య జి యాదవ్ మాట్లాడుతూ..ఈ చిత్రం అంత కడప జిల్లాలో అరవై ప్రదేశాల్లో చాలా వ్యయ ప్రయాసలకు ఓర్చి ఈ సినిమాను తెరకెక్కించినట్టు చెప్పారు. మా హీరో,ప్రొడ్యూసర్ పార్ద గోపాల్ ఎక్కడ రాజీ పడకుండా నిర్మించి నటించారు. ఈ సినిమా ఫ్యామిలీ ఎమోషన్ రివెంజ్ డ్రామా తో తెరకెక్కించాము. ఈ చిత్రానికి సాంగ్స్ మరియు బీజీమ్ కూడా బాగా వర్క్ అవుట్ అయ్యాయి. కొత్త యేడాది ఫిబ్రవరి లో ఈ చిత్రం మీ ముందుకు తీసుకువస్తున్నాము. తప్పకుండ ప్రేక్షకులు ఈ చిత్రాన్ని ఆదరిస్తారనే విశ్వాసం వ్యక్తం చేశారు.
