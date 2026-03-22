Diamond Dacoit: డైమండ్ డెకాయిట్ మూవీ కాంటెస్ట్.. ఆ స్టెప్ వేయండి లక్ష గెలుచుకోండి..

Diamond Dacoit contest: తెలుగు తెరపై వెరైటీ కాన్సెప్ట్తో రూపొందిన ఎమోషనల్ రివెంజ్ డ్రామా ‘డైమండ్ డెకాయిట్’. పార్ధ గోపాల్ నిర్మాణంలో, డైరెక్టర్ సూర్య జి యాదవ్ దర్శకత్వంలో, పార్ధ గోపాల్ - మేఘన జంటగా తెరకెక్కుతోంది. తాజాగా ఈ సినిమా ఆడియో విడుదల కార్యక్రమం హైదరాబాద్లోని ప్రసాద్ ల్యాబ్లో సినీ ప్రముఖుల సమక్షంలో గ్రాండ్ గా జరిగింది. ప్రముఖ మ్యూజిక్ సంస్థ మధుర ఆడియో ద్వారా ఈ సాంగ్స్ విడుదల చేసాయి. ఈ సినిమాకు ముఖ్య అతిథిగా తెలుగు ఫిలిం డైరెక్టర్స్ అసోసియేషన్ అధ్యక్షుడు వీఎన్ ఆదిత్య పాల్గొని ఈ పాటలను విడుదల చేయడం విశేషం.
ఈ సందర్భంగా చిత్ర యూనిట్ ఓ వెరైటీ పోటీకి తెర లేపింది. ఈ చిత్రంలోని “మరదలివే” పాటకు హుక్ స్టెప్ ఛాలెంజ్ ను ప్రకటించింది. ఆసక్తిగల వారు వారు ఆ పాటకు తమ హుక్ స్టెప్తో రీల్స్ చేసి..ఆ రీల్స్ లింక్ను 8074801661 వాట్సాప్ నంబర్కు పంపమని చెప్పారు.
ఈ పాటలో అత్యుత్తమ ప్రదర్శన చేసిన వారికి:
ఫస్ట్ ఫ్రైజ్ మనీ – ₹1,00,000
సెకండ్ ఫ్రైజ్ మనీ – ₹50,000
న్యూ టాలెంట్ను ప్రోత్సహించదానికి ఈ ఛాలెంజ్ ను ప్రకటించామని చిత్ర యూనిట్ తెలిపింది.
ఈ సందర్భంగా తెలుగు ఫిలిం డైరెక్టర్స్ అసోసియేషన్ అధ్యక్షుడు వి.ఎన్. ఆదిత్య మాట్లాడుతూ..సినిమా పాటలు ఎంతో బాగున్నాయి. పెద్దపల్లి రోహిత్ అందించిన సంగీతం చెవులకు వినసొంపుగా ఉంది. పాటలు, ట్రైలర్ చూసి ఆ గ్రాండియర్ కు పడిపోయాను. కొత్త దర్శకుడు అయినప్పటికీ బాగా చేశాడు. పార్ధ గోపాల్ తనపై తాను బడ్జెట్ పెట్టుకునే స్థితి నుంచి తనపై పెద్ద ప్రొడ్యూసర్లు పెట్టుబడి పెట్టేంత స్థాయికి ఎదగాలని కోరుకుంటున్నట్టు తెలిపారు. ఈ సినిమాతో అందరికి మంచి పేరు రావాలిని ఆకాంక్షించారు. చిత్రయూనిట్ సభ్యులందరికీ మంచి పేరు రావాలని కోరుకుంటున్నారు. కొత్త కాన్సెప్ట్తో వస్తున్న ఈ చిత్రం ప్రేక్షకులను తప్పకుండా అలరిస్తుందనే నమ్మకం ఉంది. చిత్ర యూనిట్ మంచి విజయం సాధించాలని ఆకాంక్షిస్తున్నాను” అన్నారు.
చిత్ర నిర్మాత, హీరో పార్ధ గోపాల్ మాట్లాడుతూ.. ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరేనా థాంక్స్. మా మూవీ ఆడియోను వి.ఎన్. ఆదిత్య చేతుల మీదుగా విడుదల చేయించడం ఎంతో హ్యాపీగా ఉందన్నారు. మా సినిమాకు కర్త, కర్మ, క్రియ అయిన దర్శకుడికి ఈ సందర్భంగా ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు. దర్శకుడు సూర్య జి. యాదవ్ గత మూడున్నరేళ్లుగా ఎన్నో కష్టాలు, ఎత్తుపల్లాలు ఎదుర్కొంటూ ఈ చిత్రాన్ని ఎంతో భారీ ఎత్తున నిర్మించారు. ఇప్పటికే విడుదలైన టీజర్, ట్రైలర్కు మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది. ఇప్పుడు విడుదలైన సాంగ్స్ కు కూడా మంచి అప్లాజ్ వస్తున్నాయి. ‘డైమండ్ డెకాయిట్’ ఒక ఫ్యామిలీ ఎమోషనల్ రివెంజ్ డ్రామా. ఈ చిత్రాన్ని ఏప్రిల్లో ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకురాబోతున్నట్టు ప్రకటించారు.
దర్శకుడు సూర్య జి. యాదవ్ మాట్లాడుతూ.. “మా వేడుక ముఖ్య అతిథి వి.ఎన్. ఆదిత్య కి కృతజ్ఞతలు. మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ మా సినిమాకు పెద్ద ఎస్సెట్. పెద్ద సినిమాలకు ఏ మాత్రం తగ్గకుండా బీజీఏం కూడా బాగా ఇచ్చారన్నారు. కెమెరా, నటీనటులు, మిగతా చిత్రబృందం బాగా చేయడం వల్లే సినిమా బాగా వచ్చిందన్నారు. దర్శకత్వ నిర్వహణలో మా హీరో, నిర్మాత పార్ధ గోపాల్ గారు పూర్తి అండగా నిలిచారు. ప్రేక్షకులు తప్పకుండా ఆదరిస్తారని నమ్మకం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. .
హీరోయిన్ మేఘన మాట్లాడుతూ.. “ఈ సినిమా కోసం మా టీమ్ మొత్తం ఎంతో కష్టపడి పనిచేశాం. ఈ సినిమా ప్రేక్షకులకు సరికొత్త అనుభూతి వస్తుందన్నారు.
మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ పెద్దపల్లి రోహిత్ మాట్లాడుతూ.. “ఇటీవల చిన్న చిత్రాల్లో మంచి కంటెంట్ ఉంటే ఆడియన్స్ ఆదరిస్తున్నారు. ‘డైమండ్ డెకాయిట్’ కూడా అదే కోవకు చెందిన మూవీ అన్నారు. అన్ని పాటలు బాగున్నాయి. ఈ సినిమా ఖచ్చితంగా మంచి విజయాన్ని అందుకుంటుందని ఆశిస్తున్నట్టు తెలిపారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.