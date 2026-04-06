English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • No Rev
Diamond Decoit Trailer Talk: ఏపీ స్పీక‌ర్, దిల్ రాజు చేతులు మీదుగా ‘డైమండ్ డెకాయిట్’ ట్రైలర్ విడుదల..

Diamond Decoit Trailer Launch:  తెలుగు చలన చిత్ర పరిశ్రమ ఎపుడు సరికొత్త కథలను ఎంకరేజ్ చేస్తూ ఉంటుంది. మరోవైపు న్యూ టాలెంట్ ను ప్రోత్సహిస్తూ ఉంటుంది. ఈ కోవలో   పార్ధ గోపాల్ నిర్మాణంలో, దర్శకుడు సూర్య జి. యాదవ్ రూపొందిస్తున్న చిత్రం ‘డైమండ్ డెకాయిట్’ (DIAMOND DACOIT). తాజాగా ఈ సినిమా చిత్ర ట్రైలర్‌ను ఆంధ్రప్రదేశ్ స్పీకర్ చింతకాయల అయ్యన్నపాత్రుడు, ప్రముఖ నిర్మాత, FDC చైర్మన్ దిల్ రాజు ఆవిష్కరించారు.   

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Apr 6, 2026, 11:20 AM IST

Trending Photos

AP Anganwadi Jobs: నిరుద్యోగులకు బంపర్ న్యూస్.. పరీక్ష లేకుండానే టెన్త్ అర్హతతో గవర్నమెంట్ జాబ్.. ఎక్కడంటే..?
5
AP Anganwadi Jobs 2026
AP Anganwadi Jobs: నిరుద్యోగులకు బంపర్ న్యూస్.. పరీక్ష లేకుండానే టెన్త్ అర్హతతో గవర్నమెంట్ జాబ్.. ఎక్కడంటే..?
GT vs RR: ఉత్కంఠ పోరులో రాజస్థాన్‌ రాయల్స్‌దే గెలుపు.. చివరి వరకు పోరాడి ఓడిన గుజరాత్ టైటాన్స్
5
GT vs RR
GT vs RR: ఉత్కంఠ పోరులో రాజస్థాన్‌ రాయల్స్‌దే గెలుపు.. చివరి వరకు పోరాడి ఓడిన గుజరాత్ టైటాన్స్
Raghav Chadha Net Worth: రాజకీయాల్లో రాఘవ్.. ఆస్తుల్లో పరిణీతి.. ఎవరి సంపాదన ఎంత?
6
Raghav Chadha
Raghav Chadha Net Worth: రాజకీయాల్లో రాఘవ్.. ఆస్తుల్లో పరిణీతి.. ఎవరి సంపాదన ఎంత?
AP SSC 2026: పది పరీక్షలు రాసిన విద్యార్థులకు బంపర్‌ గుడ్ న్యూస్.. ఆ సబ్జెక్టులో 7 మార్కులు కలపాలని బోర్డు నిర్ణయం!
5
AP SSC 2026 update
AP SSC 2026: పది పరీక్షలు రాసిన విద్యార్థులకు బంపర్‌ గుడ్ న్యూస్.. ఆ సబ్జెక్టులో 7 మార్కులు కలపాలని బోర్డు నిర్ణయం!
Diamond Decoit Trailer Talk Review: తాజాగా విడుదల చేసిన ‘డైమండ్ డెకాయిట్’  ట్రైల‌ర్‌కు మంచి రెస్పాన్స్ వస్తోంది. మరోవైపు ఈ ట్రైలర్ ను విడుదలకు ముందు చూసిన స్పీకర్ అయ్యన్నపాత్రుడు తో పాటు  దిల్ రాజు చిత్ర‌ యూనిట్‌ను అభినందించారు. ఈ కార్య‌క్ర‌మంలో సీనియర్ నిర్మాత, డిస్ట్రిబ్యూటర్ వాక‌డ అప్పారావు, శివాజీరాజా, థ‌ర్టీ ఇయర్స్ ఇండస్ట్రీ పృథ్వీరాజ్ త‌దిత‌రులు  పాల్గొన్నారు. అంతేకాదు చిత్ర యూనిట్ కు స్పెషల్ విషెస్ తెలియజేసారు.  

Add Zee News as a Preferred Source

ఈ కార్యక్రమానికి  ప్రత్యేక అతిథులుగా స్టార్ నిర్మాత శిరీష్ రెడ్డి  చిత్ర యూనిట్ ని  ప్రత్యేకంగా అభినందించారు.  “DIAMOND DACOIT ట్రైలర్ చాలా గ్రిప్పింగ్‌గా ఉందని వచ్చిన అతిథులు కొనియాడారు. విజువల్స్, బ్యాక్‌గ్రౌండ్ స్కోర్, కథలో ఉన్న థ్రిల్.. వంటి అంశాలు చాలా స్ట్రాంగ్ ఇంపాక్ట్ క్రియేట్ చేస్తున్నాయన్నారు. ఈ టీమ్ మంచి కంటెంట్‌ను అందిస్తున్నారు. ఈ సినిమా ఖచ్చితంగా ప్రేక్షకులను ఎంటర్‌టైన్ చేస్తుందనే ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. 

ఈ సందర్భంగా హీరో పార్ధ గోపాల్ మాట్లాడుతూ, “ఆంధ్రప్రదేశ్ స్పీకర్ అయ్యన్నపాత్రుడు , అలాగే ప్రముఖ నిర్మాత దిల్ రాజు వంటి వారు చేతులు మీదుగా మా సినిమా "డైమండ్ డెకాయిట్” మూవీ ట్రైలర్‌ విడుదల చేయడం ఆనందంగా ఉందన్నారు. వారికి నా ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు.  ట్రైల‌ర్‌కు వస్తున్న స్పందన ఎంతో ఆనందంగా ఉందన్నారు. ఇది సాధారణ కథ కాదు, సస్పెన్స్, ఎమోషన్స్, థ్రిల్ అన్నీ కలిసిన పూర్తి ఎంటర్‌టైనర్ చిత్రమన్నారు. ప్రేక్షకులకు ఈ సినిమా ఒక స‌రికొత్త అనుభూతి ఇస్తుందన్నారు. ప్ర‌తి ఒక్క‌రూ మా సినిమాను ఆద‌రించాల‌ని కోరుతున్నామని తెలిపారు. 

రచయిత, దర్శకుడు సూర్య జి యాదవ్ మాట్లాడుతూ.. స్పీకర్ చింతకాయల అయ్యన్నపాత్రుడు..దిల్ రాజు వంటి వారు తమ బిజీ షెడ్యూల్లో మా సినిమా కోసం సమయం కేటాయించడం మా అదృష్టమన్నారు. ఇప్పటికే ప‌లువురు సినీ ప్ర‌ముఖులు మా సినిమా ట్రైల‌ర్ చూసి బాగుందని చెప్పడంతో మాకు సినిమా విజయంపై కాన్ఫిడెన్స్ పెరిగిందన్నారు. అంతేకాదు మా కృషికి తగ్గ  ఫ‌లితం ద‌క్కింద‌నిపిస్తుందన్నారు. రెగ్యుల‌ర్‌గా కాకుండా డిఫ‌రెంట్ కాన్సెప్ట్‌తో సినిమా రూపొందించిన విషయాన్ని ప్రస్తావించారు. ప్రతి సీన్ ప్రేక్షకులను కట్టిపడేస్తుందన్నారు. ట్రైలర్‌కు వస్తున్న పాజిటివ్ రెస్పాన్స్‌పై ఆనందం వ్యక్తం చేశారు. ఏప్రిల్ 10న ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈ సినిమాను గ్రాండ్ గా విడుదల చేస్తున్నాము. ప్ర‌తి ఒక్క‌రూ థియేట‌ర్‌లో వీక్షించి మాకు మద్ధుతు తెలిపాలని కోరారు. 

Also Read:​ ‘దురంధర్’ సినిమాపై నోరు మెదపని ఖాన్స్ త్రయం.. ఇతర ఇండస్ట్రీ హీరోలు.

Also Read:​ Dhurandhar The Revenge: ‘దురందర్ 2’లో ప్రధాని మోడీ.. దావూద్ లదే రోల్..

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Trending News