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జెన్‌జీ మనుసులను దోచిన‘దందా’.. టాక్ ఆఫ్ ది ఇండస్ట్రీగా డైరెక్టర్ ఆదిత్య దేవులపల్లి..

Danda Web Series Fame Aditya Devulapally: ప్రతి వారం ఒక్కో నటుడి లేదా దర్శకుడి కెరీర్ మారిపోతూ ఉంటుంది. ఒక సినిమా లేదా వారు తీసిన సబ్జెక్ట్‌తో టాక్ ఆఫ్ ది ఇండస్ట్రీగా మారిపోతారు. అలా ఈ వారం ‘దందా’ వెబ్ సిరీస్‌తో ఒక్కసారిగా అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తున్నదర్శకుడు ఆదిత్య దేవులపల్లి.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Aug 04, 2026, 02:54 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 03:00 PM IST
జెన్‌జీ మనుసులను దోచిన‘దందా’.. టాక్ ఆఫ్ ది ఇండస్ట్రీగా డైరెక్టర్ ఆదిత్య దేవులపల్లి..
Image Credit: Director Chukkapally (X/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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